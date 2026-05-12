Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, οι τρεις κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του Γιώργου Μοσχούρη, γνωστού ως «Θαμνάκια», στο Χαλάνδρι τον Απρίλιο του 2025. Όλοι αρνήθηκαν πως συμμετείχαν στην εν ψυχρώ δολοφονία του φερόμενου ως ηγετικού μέλους της Greek Mafia με καλάσνικοφ, έξω από Ιατρικό Κέντρο. Βγαίνοντας από αυτό, ο Γιώργος Μοσχούρης δέχθηκε δεκάδες σφαίρες από καλάσνικοφ ενώ στη συνέχεια, οι δράστες επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο το οποίο πυρπόλησαν στο Πάτημα Χαλανδρίου.

Στην απολογία τους πάντως ο ένας εκ των κατηγορουμένων, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε στον ανακριτή ότι από το στίγμα του κινητού τηλεφώνου του φαίνεται πως ήταν σε άλλο σημείο την ώρα της δολοφονίας, ενώ ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του.