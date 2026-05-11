«Στόχος μας δεν είναι να κάνουμε αντιπολίτευση αλλά να νικήσουμε. Τώρα είναι η ώρα» είπε ο Αλέξης Τσίπρας από το θέατρο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι.

Σαφές μήνυμα ότι το κόμμα του θα είναι έτοιμο μέχρι τον Ιούνιο, τον μήνα του «θερισμού», έστειλε από το Χαλάνδρι, ο Αλέξης Τσίπρας, με τον πρώην πρωθυπουργό να θέτει ως στόχο τη νίκη στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές πραγματοποιηθούν.

«Τον Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, τον Σεπτέμβρη θα είναι πολύ αργά! Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουνε και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε. Όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης, χωρίς αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές», είπε εν μέσω παρατεταμένων χειροκροτημάτων.

Στο κατάμεστο θέατρο «Ρεματιάς», ο κ.Τσίπρας, τόνισε πως «στις επόμενες εκλογές, όποτε κι αυτές γίνουν, ο στόχος μας δεν θα είναι να κάνουμε αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη, αλλά να νικήσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, αυτός είναι ο στόχος».

Αναφερόμενος στο μανιφέστο που έγραψε η ομάδα του Γιώργου Σιακαντάρη, για τη σύγκλιση Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατίας και πολιτικής οικολογίας, σημείωσε πως θέτει την προοπτική μιας ευρύτατης παράταξης, μιας κυβερνώσας αριστεράς της νέας εποχής, με στόχο να αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων προς το καλύτερο, όχι μονάχα με στόχο να διαμαρτύρεται.

«Ήταν μια σημαντική συνεισφορά που πιστεύω ότι είναι το καλύτερο μπόλιασμα, το καλύτερο λίπασμα για αυτούς τους καρπούς που όπως λέω μεγαλώνουν και σιγά, σιγά έρχεται, πιστεύω, κοντά η ώρα του “θερισμού”. Ο θεριστής έρχεται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Στόχος, είπε, είναι να αποκατασταθεί η λειτουργία της δημοκρατίας, να αποκατασταθούν οι στοιχειώδεις σχέσεις του πολίτη με την πολιτική, με τους θεσμούς, να αποκατασταθεί η σχέση του πολίτη με τη δικαιοσύνη. «Άρα, εδώ μιλάμε για κάτι που υπερβαίνει τα πλαίσια της παράταξης που φιλοδοξούμε να οικοδομήσουμε. Πράγματι, σήμερα βλέπουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών επιδιώκει την αλλαγή αυτής της κυβέρνησης. Στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι έχουνε υπερβεί το 70% οι πολίτες που λένε ότι ήρθε η ώρα να φύγει αυτή η κυβέρνηση».

Ταυτόχρονα έκανε λόγο για μια κοινωνία των 3/4, όπου υπάρχει 1/4 που τα βγάζει πέρα, ίσως και να αποταμιεύει, όμως τα 3/4 δεν τα βγάζουν πέρα και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του ποσοστού δεν έχει τη δυνατότητα να επιβιώσει με αξιοπρέπεια. «Η προσπάθειά μας δεν είναι απλά μια προσπάθεια να συγκροτήσουμε τον προοδευτικό χώρο. Είναι ώριμο τέκνο της ανάγκης ενός λαού που δεν μπορεί να ζει σ’ αυτές τις συνθήκες της αναξιοπρέπειας και της κατάλυσης της δημοκρατίας».

Με αφορμή τη συμμετοχή στην ΑΜΚ της ΔΕΗ, που θα μειώσει το ποσοστό του, συνεχίζοντας να διατηρεί στα ύψη τις τιμές του ρεύματος, υπογράμμισε πως πλέον έχουμε να κάνουμε με τη «Μητσοτάκης LtD, όχι ΑΕ που είχε πει η αείμνηστη Φώφη Γενημματά, που στόχο έχει να οφελεί τα funds και μάλιστα, ένα που αποτελεί το αγαπημένο της οικογένειας Μητσοτάκη. Εμείς, 4.5 χρόνια δεν αυξήσαμε τον λογαριασμό ούτε ένα ευρώ».

Τέλος, με αφορμή της κατηγορίες της ΝΔ περί» τοξικότητα», σημείωσε πως «τοξικότητα είναι αυτό που κάνανε με τις υποκλοπές, όπου ακούγανε το μισό πολιτικό σύστημα, τους υπουργούς, τους βουλευτές, τους αρχηγούς κομμάτων, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες και τώρα κάνουν ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς συνέβη».

Παράλληλα, επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως την ώρα που προτείνει μία εξαετή θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, πάει να προσφέρει μια τρίτη εξαετή θητεία στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα «που φιλοδοξεί να φτάσει τα χρόνια του Παναγόπουλου».

Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

