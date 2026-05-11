Στο Χαλάνδρι τα «αποκαλυπτήρια» του κόμματος Τσίπρα, δείτε LIVE την εκδήλωση.

Στο Θέατρο της Ρεματιάς στο Χαλάνδρι στις 7 το απόγευμα θα βρεθεί ο Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Η κυβερνώσα Αριστερά της Νέας Εποχής». Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος, αρχιτέκτονας και πολιτικός αναλυτής, ο Σπύρος Δρίτσας, χειρουργός, η Φωτεινή Κουμαλάτσου, ειδική γραμματέας του Δ.Σ. της Ένωσης Αποφοίτων ΕΣΔΔΑ, ο Χάρης Μαυρουδής, ηθοποιός και δημοτικός σύμβουλος Χαλανδρίου, και η Άννα Παπαδοπούλου, δικηγόρος. Τον συντονισμό της συζήτησης έχει ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης. Η εκδήλωση αποτελεί την «πρόβα τζενεράλε» για τον νέο πολιτικό φορέα που σύντομα θα γίνει και επίσημα πραγματικότητα.

Eικόνες από την προσέλευση

Nίκος Μπίστης

Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου

Μίλτος Ζαμπάρας

Χάρης Μαυρουδής

Μάριος Αθανασίου

Κώστας Ζαχαριάδης

Όλγα Γεροβασίλη

Διονύσης Τεμπονέρας

Γρηγόρης Θεοδωράκης

Πέτρος Φιλίππου

Γιώργος Σιακαντάρης

Το «πολύχρωμο» πάνελ

Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα να βρίσκεται «επί ποδός πολέμου». Είναι προφανές ότι βρίσκονται στην τελική ευθεία, με στόχο να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες προκειμένου να προχωρήσει η δημιουργία του νέου κόμματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ολοκληρώνονται οι επαφές με τα νέα πρόσωπα και τελειώνει η κατάθεση των προγραμματικών θέσεων.

Πρόσωπα που επικοινωνούν συχνά με την Αλέξη Τσίπρα, αναφέρουν πως οι επόμενοι μήνες θα «ανήκαν» στα νέα στελέχη που θα βγουν μπροστά σε αυτή την υπόθεση και την οποία παρουσίασε αναλυτικά η «Καθημερινή», σε ρεπορτάζ του Αντώνη Αντζολέτου. Αυτά θα βρίσκονται μπροστά στις εκδηλώσεις, αυτά θα βγαίνουν σιγά, σιγά στα Μέσα Ενημέρωσης να μιλήσουν για το κόμμα.

Αρκετοί εξ αυτών, σύσφιξαν τις σχέσεις τους με την Αμαλία κατά τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» ανά την Ελλάδα, μέσα από το επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου του πρώην πρωθυπουργού και από τις επαφές που πραγματοποίησαν οι στενοί του συνεργάτες. Και είναι πρόσωπα που προέρχονται από όλα τα «ρεύματα» του προοδευτικού χώρου και τα οποία φιλοδοξούν να εκφράσουν τον νέο φορέα.

Μπορεί να κυριαρχεί το «πράσινο» του ΠΑΣΟΚ, όμως το πάνελ που θα μιλήσει στο Χαλάνδρι, εκφράζει ακριβώς αυτή την «ποικιλομορφία» που θέλει να για το κόμμα του. Η Άννα Παπαδοπούλου και ο Κωνσταντίνος Αλεξάκος προέρχονται από τη Σοσιαλδημοκρατία, ο Χάρης Μαυρουδής και ο Σπύρος Δρίτσας από την Αριστερά.

Με το κεντρικό θέμα της εκδήλωσης να είναι η «Κυβερνώσα Αριστερά» της νέας εποχής, η συζήτηση θα κινηθεί στο επίκεντρο του Μανιφέστου, δηλαδή τις θεωρητικές και προγραμματικές πτυχές της σύγκλισης ριζοσπαστικής Αριστεράς, αριστερής Σοσιαλδημοκρατίας και Οικολογίας.

Κώστας Μπάρκας

Γιώργος Βασιλειάδης

Αλέξανδρος Μεικόπουλος

Αθηνά Λινού - Όλγα Γεροβασίλη

Αθηνά Λινού

Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Διονύσης Τεμπονέρας

Κώστας Μπάρκας - Φερχάρτ Οζγκιούρ

Πάνος Λαμπρινίδης-Στάχτος, γραμματέας νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Παρόντες οι κορυφαίοι του ΣΥΡΙΖΑ

Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν και οι παρουσίες των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.

Το παρών στην εκδήλωση έχουν δώσει μέχρι στιγμής οι Γιώργος Σιακαντάρης, Mαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Kώστας Ζαχαριάδης, Διονύσης Τεμπονέρας, Όλγα Γεροβασίλη, Κώστας Μπάρκας, Γρηγόρης Θεοδωράκης Αλέξανδρος Μεικόπουλος, Μίλτος Ζαμπάρας, Γιώργος Καραμέρος, Γρηγόρης Θεοδωράκης, Aνδρέας Παναγιωτόπουλος και Αθηνά Λινού. Παρών και ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Φερχάρτ Οζγκιούρ αλλά και ο Νίκος Μπίστης.

Μάλιστα, δεν αποκλείεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξουν, καθώς αυξάνονται καθημερινά οι φωνές κορυφαίων στελέχων της Κουμουνδούρου που ζητούν να υπάρξουν –και θα υπάρξουν- πρωτοβουλίες από την πλευρά του Σωκράτη Φάμελλου, προς εκείνη της Αλέξης Τσίπρα, ώστε να αποσαφηνιστούν όλα τα ζητήματα σχετικά με το αύριο του χώρου.