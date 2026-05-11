Το Reuters αποκαθιστά την παρανόηση, που έχει κυκλοφορήσει ευρέως στο ίντερνετ γύρω από τον χανταϊό.

Η πνευμονική λοίμωξη από χανταϊό είναι μια ασθένεια που προκαλείται από ορισμένους χανταϊούς και όχι από το εμβόλιο Covid-19 της Pfizer-BioNTech, σε αντίθεση με τις αναρτήσεις που έχουν κατακλύσει το ίντερνετ τις τελευταίες ημέρες.

«Η λίστα των παρενεργειών του εμβολίου Pfizer Covid περιλαμβάνει πνευμονική λοίμωξη από χανταϊό!» ανέφερε μια ευρέως διαδεδομένη ανάρτηση στις 7 Μαΐου, στο Facebook, η οποία κοινοποίησε μία εικόνα από αρχεία που υπέβαλε η Pfizer στην Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ το 2021 για να λάβει βιολογική άδεια για το εμβόλιό της.

Η αφήγηση κοινοποιήθηκε επίσης στο X, όπως αναφέρει το Reuters, με μια ανάρτηση να υποδηλώνει ότι το εμβόλιο COVID περιείχε έναν χανταϊό. Η αναφορά στην πνευμονική λοίμωξη από χανταϊό στο έγγραφο της Pfizer, βρίσκεται στην τέταρτη σελίδα, με τίτλο «Λίστα Ανεπιθύμητων Συμβάντων Ειδικού Ενδιαφέροντος». Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί επιβεβαίωση ότι το εμβόλιο προκαλεί πνευμονική λοίμωξη από χανταϊό, δήλωσε εκπρόσωπος της Pfizer στο Reuters.

Το έγγραφο παραθέτει οποιοδήποτε ιατρικό συμβάν που βίωσε ένα άτομο κατά την περίοδο της μελέτης μεταξύ Δεκεμβρίου 2020, όταν εγκρίθηκε για πρώτη φορά το εμβόλιο COVID-19 της Pfizer-BioNTech, για επείγουσα χρήση, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, ανεξάρτητα από το αν σχετιζόταν με το εμβόλιο, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Το έγγραφο καταρτίστηκε χρησιμοποιώντας εθελοντικές αναφορές μέσω διαφόρων εθνικών συστημάτων αναφοράς, όπως το Σύστημα Αναφοράς Ανεπιθύμητων Συμβάντων Εμβολίων (VAERS) στις ΗΠΑ.

Το παράρτημα, το οποίο παραθέτει την πνευμονική λοίμωξη από χανταϊό, περιλαμβάνει τυχόν πιθανά ιατρικά συμβάντα που η Pfizer θα θεωρούσε ιδιαίτερου ενδιαφέροντος εάν εμφανίζονταν κατά τη διάρκεια της περιόδου της μελέτης.

Παράλληλα, η Βρετανία χορήγησε πλήρη άδεια κυκλοφορίας, για το εμβόλιο της Pfizer στα τέλη του 2022, αφού εξέτασε την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητά του και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης μιας λίστας ανεπιθύμητων ενεργειών που έχουν αναγνωριστεί ως έχουσες αιτιώδη σύνδεση με το εμβόλιο. Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες δημοσιεύονται, στο φυλλάδιο προϊόντος της Pfizer. Ο χανταϊός δεν αναφέρεται, διευκρινίζει το Reuters.

Ο χανταϊός ως συστατικό εμβολίου

Ορισμένοι χανταϊοί προκαλούν πνευμονική λοίμωξη ή σύνδρομο χανταϊού, σύμφωνα με τα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας των ΗΠΑ, και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Αλλά δεν υπάρχουν χανταιοί στη λίστα συστατικών του εμβολίου COVID της Pfizer. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Pfizer, το εμβόλιο Comirnaty (πρώην Covid 19) δεν περιέχει ζωντανούς ιούς.

Το ξέσπασμα του χανταϊού στις 7 Μαΐου, σε ένα κρουαζιερόπλοιο με ολλανδική σημαία έχει προκαλέσει τον θάνατο τριών ατόμων ενώ έχει προκαλέσει ανησυχία με αρκετές θεωρίες να κάνουν λόγο για νέα πανδημία.

Το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής δήλωσε στις 6 Μαΐου ότι το στέλεχος του χανταϊού των Άνδεων εντοπίστηκε σε δύο θύματα από το κρουαζιερόπλοιο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανέφερε, ότι το στέλεχος χανταϊού των Άνδεων είναι ο μόνος που έχει μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η μετάδοση παραμένει ασυνήθιστη και όταν συμβαίνει σχετίζεται με «στενή και παρατεταμένη επαφή», πρόσθεσε ο ΠΟΥ.

Ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ, δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό αλλά εκπρόσωπός του δήλωσε σε προηγούμενο έλεγχο του Reuters ότι οι αναφορές στο VAERS μετά τον εμβολιασμό «δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι ένα εμβόλιο προκάλεσε πρόβλημα υγείας». Οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει μια αναφορά, ανεξάρτητα από την πιθανότητά του, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Μετά από τον έλεγχο, το Reuters επισημαίνει ότι η εικασία ότι ο χανταϊός αποτελεί παρενέργεια από το εμβόλιο της Pfizer είναι παραπλανητική και δεν ισχύει. Η πνευμονική λοίμωξη από χανταϊό εμφανίστηκε σε μια λίστα πιθανών ιατρικών συμβάντων που θα θεωρούνταν ιδιαίτερου ενδιαφέροντος εάν εμφανίζονταν κατά την περίοδο της μελέτης, ανεξάρτητα από το εάν το ιατρικό συμβάν προκλήθηκε από το εμβόλιο.

Το κανονιστικό έγγραφο της Pfizer απαριθμεί συμβάντα που αργότερα διαπιστώθηκε ότι έχουν αιτιώδη επίδραση και αυτή η λίστα δεν περιλαμβάνει πνευμονική λοίμωξη από χανταϊό.

Με πληροφορίες του Reuters