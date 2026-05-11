Η εταιρεία παρουσίασε τους βασικούς άξονες ανάπτυξης και τίμησε συνεργάτες των δικτύων πωλήσεων σε δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις.

Η ERGO Ασφαλιστική διοργάνωσε με επιτυχία δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις, αφιερωμένες στα δίκτυά της, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία σε μια περίοδο κατά την οποία ο ασφαλιστικός κλάδος μεταβάλλεται ταχύτερα από ποτέ. Η πρώτη εκδήλωση αφορούσε το Δίκτυο Εταιρικών Συνεργατών και η δεύτερη τα Δίκτυα Ανεξάρτητων Συνεργατών και Μεσιτών, με κοινό άξονα την ανάδειξη των συνεργατών της εταιρείας και την επιβράβευση της προσπάθειας και των επιτευγμάτων τους.

Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων της ERGO Ασφαλιστικής

Οι εκδηλώσεις άνοιξαν με την τοποθέτηση του Διευθυντή Τομέα Πωλήσεων, κ. Στάθη Τσαούση, ο οποίος καλωσόρισε το κοινό. Με κεντρικό μήνυμα «Μαζί σας, σταθερά προς το αύριο», υπογράμμισε ότι η επόμενη ημέρα της ERGO διαμορφώνεται μέσα από τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την κοινή προσήλωση σε ένα ενιαίο όραμα, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της αξίας προς τον πελάτη και της εμπειρίας των συνεργατών.

Από αριστερά προς δεξιά: Στάθης Τσαούσης, Διευθυντής Τομέα Πωλήσεων, Δημήτρης Σπανός, Διευθυντής του Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ζωής και Υγείας, Στέφανος Στεφανίδης, Διευθυντής του Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζημιών, Κωνσταντίνος Χατζησυμεών, Διευθυντής του Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαδικασιών, Ρέα Θελερίτη, Διευθύντρια του Τομέα Πελατών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO Ασφαλιστικής, κ. Ερρίκος Μοάτσος, ο οποίος παρουσίασε την πορεία της εταιρείας και τις στρατηγικές προτεραιότητες για το 2026, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο της ποιοτικής εξυπηρέτησης ως βασικού πυλώνα ανάπτυξης. Όπως ανέφερε, η ERGO στην Ελλάδα κατέγραψε το 2025 εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ύψους 304 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 11%, με ανάπτυξη σε όλους τους κλάδους.

Βασίλης Αντύπας, Διευθυντής Πωλήσεων του Εταιρικού Δικτύου της ERGO Ασφαλιστικής

Παράλληλα, διατηρεί ισχυρή κερδοφορία και δείκτη φερεγγυότητας στο 150%, ενώ κατέγραψε 66.000 αποζημιώσεις, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό της ρόλο δίπλα στον πελάτη. Στους δείκτες ικανοποίησης, το Net Promoter Score (NPS) των συνεργατών διαμορφώθηκε στο 25%, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση, ενώ ο δείκτης ικανοποίησης πελατών διαμορφώθηκε στο 92%, με 9 στους 10 πελάτες να δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες της εταιρείας, την ίδια στιγμή που η πιστοποίηση ως Top Employer για το 2025 επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού. Όπως τόνισε, η εταιρεία επενδύει δυναμικά στο μέλλον με επίκεντρο την τεχνολογία και τον άνθρωπο, δίνοντας έμφαση στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη και στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, με την εξυπηρέτηση να αποτελεί σταθερά βασική προτεραιότητα της εταιρείας σε κάθε σημείο επαφής με τον πελάτη αλλά και τον συνεργάτη.

Ακολούθησε πάνελ, το οποίο συντόνισε ο κ. Στάθης Τσαούσης, με θέμα «Συζητώντας για την πορεία μας προς το αύριο», με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρείας, μεταξύ των οποίων, ο κ. Δημήτρης Σπανός, Διευθυντής του Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ζωής και Υγείας, ο κ. Στέφανος Στεφανίδης, Διευθυντής του Τομέα Ασφαλιστικών Λειτουργιών Ασφαλίσεων Ζημιών, ο κ. Κωνσταντίνος Χατζησυμεών, Διευθυντής του Τομέα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διαδικασιών και η κ. Ρέα Θελερίτη, Διευθύντρια του Τομέα Πελατών και Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της σύνδεσης της στρατηγικής με την καθημερινή λειτουργία, μέσα από εργαλεία, διαδικασίες και λύσεις που υποστηρίζουν ουσιαστικά το έργο των συνεργατών. Στις παρεμβάσεις τους αναφέρθηκαν στην ενδυνάμωση των ασφαλίσεων Ζωής και Υγείας, στη δυναμική των Γενικών Ασφαλίσεων και στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με κορωνίδα το νέο Portal Συνεργατών, το νέο CRM και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της εμπειρίας του πελάτη.

Γιώργος Παπαδάκης, Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Μεσιτών και Εταιρικών Πελατών της ERGO Ασφαλιστικής

Στην εκδήλωση για το Εταιρικό Δίκτυο, ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στην εκπαίδευση και ανάπτυξη των συνεργατών, καθώς και στη συνεχή ενίσχυση του δικτύου με νέα μέλη, με στόχο τη δημιουργία ισχυρών ομάδων και τη διαρκή εξέλιξη. Ξεχωριστή θέση στη βραδιά είχαν οι βραβεύσεις των συνεργατών, τις οποίες παρουσίασε για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Διευθυντής Πωλήσεων του Εταιρικού Δικτύου κ. Βασίλης Αντύπας, οι οποίες ανέδειξαν την προσπάθεια, τη συνέπεια και την επαγγελματική τους προσέγγιση, επιβεβαιώνοντας ότι η επιτυχία χτίζεται καθημερινά με επιμονή και επαγγελματισμό.

Φέτος, εκτός από τις βασικές κατηγορίες, προστέθηκαν και τρεις ειδικές διακρίσεις, το Βραβείο Καινοτομίας, το Βραβείο Στελέχωσης και το Βραβείο Διασταυρούμενων Πωλήσεων, οι οποίες αποτυπώνουν με σαφήνεια τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας για την ανάπτυξη και ενίσχυση του δικτύου της.

Στέλιος Βουγιουκλίδης, Διευθυντής Πωλήσεων Δικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών της ERGO Ασφαλιστικής

Αντίστοιχα, οι βραβεύσεις στα Δίκτυα Μεσιτών και Ανεξάρτητων Συνεργατών πραγματοποιήθηκαν από τους αρμόδιους Διευθυντές Πωλήσεων, τον κ. Γιώργο Παπαδάκη και τον κ. Στέλιο Βουγιουκλίδη. Στο Δίκτυο Μεσιτών, οι διακρίσεις επικεντρώθηκαν στη συνολική ανάπτυξη της παραγωγής και στο εύρος της συνεργασίας, με έμφαση στην αποτελεσματική συνεργασία, ενώ απονεμήθηκαν, μεταξύ άλλων, το Βραβείο Αποδοτικής Συνεργασίας 2025 και το Βραβείο Δυναμικής Ανάπτυξης 2025. Στο Δίκτυο Ανεξάρτητων Συνεργατών, οι βραβεύσεις συνδέθηκαν με τα παραγωγικά αποτελέσματα και την επίτευξη στόχων, αναδεικνύοντας συνεργάτες που συμβάλλουν καθημερινά στην ανάπτυξη της εταιρείας και στην ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες.

Οι βραβεύσεις και οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με τον Διευθυντή Τομέα Πωλήσεων, κ. Στάθη Τσαούση, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία τους, τονίζοντας ότι οι διακρίσεις αποτελούν αντανάκλαση της συνέπειας και της κοινής προσπάθειας όλων και υπογραμμίζοντας το κεντρικό μήνυμα της βραδιάς, λέγοντας: «Στην ERGO συνεχίζουμε να προχωράμε μαζί σας, σταθερά προς το αύριο».

Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με δείπνο και ζωντανή μουσική, μέσα σε μια ιδιαίτερα θερμή και εορταστική ατμόσφαιρα, προσφέροντας στους παρευρισκόμενους την ευκαιρία για ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.