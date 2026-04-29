Για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα μιλήσουν αξιόλογοι ομιλητές ενώ με ξεχωριστό ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού.

Με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον αναμένεται να πραγματοποιηθεί απόψε στις 19:00 στο κινηματοθέατρο «Αστόρια» στο Ηράκλειο Κρήτης η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», η οποία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεν θα περιοριστεί σε μια απλή βιβλιοπαρουσίαση αλλά θα αποκτήσει χαρακτηριστικά πολιτικής τοποθέτησης με προγραμματικό περιεχόμενο.

Η εκδήλωση της οποίας τον συντονισμό έχει αναλάβει η δημοσιογράφος Ανδριανή Αγγελιδάκη εκλαμβάνεται από πολιτικούς παρατηρητές ως μια πρώτη, έμμεση «πρόβα» για το επόμενο πολιτικό βήμα του πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος αναμένεται να παρουσιάσει βασικούς άξονες σκέψης για την προοπτική μιας προοδευτικής διακυβέρνησης. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του αναμένεται να βρεθεί ένα ευρύτερο πλαίσιο προτάσεων και πολιτικών κατευθύνσεων, με στόχο τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται να αναφερθεί σε ζητήματα οικονομίας, κοινωνικής συνοχής, θεσμών και κράτους δικαίου, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει ένα διαφορετικό μοντέλο διακυβέρνησης.

Στη συζήτηση συμμετέχουν οι:

Βαγγέλης Ζάχαρης, Διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας ΠΑΓΝΗ και Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

Φραγκίσκος Κουτεντάκης, Επίκουρος Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μίλτος Λογιάδης, Μαέστρος και Καθηγητής Διεύθυνσης Ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στέλλα Μανουσογιωργάκη, Αντιπρόεδρος ΟΛΜΕ

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Εικόνες από την εκδήλωση