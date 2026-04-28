Το αγοράκι από την Ολλανδία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένα 5χρονο αγόρι που τραυματίστηκε σοβαρά σε πισίνα ξενοδοχείου της Κρήτης, κατά τη διάρκεια διακοπών με την οικογένειά του. Το παιδί, με καταγωγή από την Ολλανδία, μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, φέροντας σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τραύματα στον θώρακα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε χειρουργική επέμβαση, καθώς η κατάσταση του παιδιού ήταν ιδιαίτερα κρίσιμη. Μετά το πέρας της επέμβασης, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, όπου και συνεχίζεται η νοσηλεία του υπό στενή ιατρική παρακολούθηση. Ο διοικητής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, Κώστας Δανδουλάκης, ανέφερε ότι η κατάσταση του παιδιού παραμένει σοβαρή, ενώ οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ενώ έχει ξεκινήσει και η προβλεπόμενη διαδικασία διερεύνησης.