Από το περιστατικό δεν προέκυψε τραυματισμός, ωστόσο η καταγγελία ενεργοποίησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αστυνομικές αρχές.

Ένα ακόμη περιστατικό που απασχόλησε τις αστυνομικές αρχές καταγράφηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο Κρήτης, με πρωταγωνιστές δύο ηλικιωμένους πρώην συζύγους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ένας 82χρονος άνδρας προσέφυγε στις αρχές καταγγέλλοντας ότι η 80χρονη πρώην σύζυγός του τον απείλησε κρατώντας μαχαίρι.

Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών, οι αστυνομικοί προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη της ηλικιωμένης γυναίκας στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία για την υπόθεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 82χρονος φέρεται να μην επιθυμεί την ποινική δίωξη της πρώην συζύγου του, παρά την καταγγελία που υπέβαλε στις αρχές.