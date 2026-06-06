Το περιστατικό σημειώθηκε εντός του Νοσοκομείου Χαλκίδας, όπου η γιατρός βρισκόταν για ιατρικές εξετάσεις, μία ημέρα μετά την επιστροφή της από αναρρωτική άδεια.

Ανησυχία προκάλεσε στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Χαλκίδας το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη γιατρός του νοσοκομείου ενώ βρισκόταν εκεί για τη διενέργεια εξετάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το eviaonline, η γιατρός είχε επιστρέψει μόλις μία ημέρα νωρίτερα από αναρρωτική άδεια που είχε λάβει προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων αισθάνθηκε αδιαθεσία και διαπιστώθηκε ότι υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τους συναδέλφους και το προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Μετά την παροχή των πρώτων ιατρικών φροντίδων, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις και εξειδικευμένη διερεύνηση των αιτίων που οδήγησαν στο επεισόδιο.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες για την πορεία της υγείας της είναι ενθαρρυντικές, καθώς η κατάστασή της φέρεται να είναι καλή και παρακολουθείται στενά από τους θεράποντες ιατρούς.