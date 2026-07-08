Ο καταδικασθέντας γιατρός, κατά τη διάρκεια κατ' οίκον επισκέψεων, χορηγούσε στους ασθενείς θανατηφόρο συνδυασμό φαρμάκων χωρίς τη συγκατάθεσή τους.

Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ένας 41χρονος γιατρός παρηγορητικής φροντίδας στη Γερμανία, αφού δικαστήριο του Βερολίνου τον έκρινε ένοχο για τη δολοφονία 15 ασθενών του.

Ο γιατρός, που αναφέρεται ως Johannes M. σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, καταδικάστηκε για τις δολοφονίες 12 γυναικών και τριών ανδρών, οι οποίες διαπράχθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2021 έως τον Ιούλιο του 2024.

Τα θύματα ήταν ηλικίας από 25 έως 94 ετών. Αν και αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, το δικαστήριο έκρινε ότι ο θάνατός τους δεν ήταν άμεσος ή αναμενόμενος.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο γιατρός κατά τη διάρκεια κατ' οίκον επισκέψεων χορηγούσε στους ασθενείς θανατηφόρο συνδυασμό φαρμάκων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Σε αρκετές περιπτώσεις φέρεται να έβαζε φωτιά στα σπίτια των θυμάτων, επιχειρώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Λίγο πριν από τη σύλληψή του, τον Ιούλιο του 2024, κατηγορείται ότι σκότωσε δύο ασθενείς μέσα στην ίδια ημέρα, έναν 75χρονο άνδρα και λίγες ώρες αργότερα μία 76χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με το BBC, προσπάθησε να βάλει φωτιά στο σπίτι της γυναίκας, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

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Για μεγάλο μέρος της δίκης ο κατηγορούμενος δεν είχε μιλήσει. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα παραδέχθηκε ενώπιον του δικαστηρίου ότι σκότωσε 12 από τους ασθενείς του, υποστηρίζοντας ότι πίστευε πως τους απάλλασσε από τον πόνο και την ταλαιπωρία. Παράλληλα, ζήτησε συγγνώμη για όσα προκάλεσε.

Οι γερμανικές Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας ακόμη 76 ύποπτες περιπτώσεις θανάτων. Εάν αποδειχθεί η εμπλοκή του και σε αυτές, η υπόθεση ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις κατά συρροή δολοφονιών στη σύγχρονη ιστορία της Γερμανίας και όχι μόνο.

Το δικαστήριο έκρινε ότι η ενοχή του είναι ιδιαίτερα σοβαρή, διατάσσοντας, πέρα από την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, την προληπτική κράτησή του μετά την έκτιση της ποινής του, καθώς και την οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.