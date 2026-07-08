Η παράνομη παραμονή πολιτών στους εθνικούς δρυμούς για μεγάλα χρονικά διαστήματα αποτελεί κοινό πρόβλημα στην Αριζόνα.

Ένας άνδρας δήλωσε ένοχος για κατηγορίες που σχετίζονται με τη διαμονή του σε εθνικό δρυμό της Αριζόνα για οκτώ χρόνια, σύμφωνα με εκπρόσωπο τύπου του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα των ΗΠΑ.

Ένας αξιωματικός της Δασικής Υπηρεσίας, ο οποίος εντόπισε τον άνδρα και το πρόχειρο κατάλυμά του που περιείχε.. περίπου μισό τόνο σκουπίδια, τη χαρακτήρισε ως «μία από τις χειρότερες περιπτώσεις παράνομης εγκατάστασης» που είχε δει ποτέ.

Ο 65χρονος Mark Aaron Gatz δήλωσε ένοχος για παραβίαση των περιορισμών πυρκαγιάς και για οικιστική χρήση του δάσους χωρίς άδεια, σύμφωνα με την Esther Winne, εκτελεστική βοηθό του Γραφείου του Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα για την Περιφέρεια της Αριζόνα. Ο Gatz καταδικάστηκε σε ποινή ίση με τον χρόνο που είχε ήδη εκτίσει υπό κράτηση και σε τρία χρόνια δικαστικής επιτήρησης.

Οι αρχές εντόπισαν τον Gatz στις 25 Ιουνίου, περίπου μισό μίλι μέσα σε ένα μη σηματοδοτημένο χωματόδρομο στον Εθνικό Δρυμό Tonto. Επισκέπτες του δάσους είχαν υποβάλει καταγγελίες για «αρκετές μεγάλες κατασκευές» και «σκουπίδια ετών», όπως αναφέρεται σε ομοσπονδιακή κλήση που κατατέθηκε στις 29 Ιουνίου. Σε μια προηγούμενη κλήση τον Μάιο, ένας αξιωματικός είχε παρατηρήσει «450 κιλά σκουπιδιών», συμπεριλαμβανομένων ελαστικών, πλαστικών σακουλών, σακουλών σκουπιδιών, κουτιών αλουμινίου και άλλων αντικειμένων. Οι επισκέψεις σε πολλούς εθνικούς δρυμούς, συμπεριλαμβανομένου του Tonto, περιορίζονται σε περιόδους 14 ημερών, σύμφωνα με το Υπουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ.

«Καταστράφηκε περίπου μισό στρέμμα φυσικών πόρων λόγω των τόσων σκουπιδιών και αντικειμένων στο έδαφος για παρατεταμένο χρονικό διάστημα», έγραψε ένας αξιωματικός για την κατασκήνωση σε προηγούμενη αναφορά.

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Ο Gatz βρέθηκε αντιμέτωπος με τις αρχές κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, έχοντας τουλάχιστον έξι εκκρεμή ομοσπονδιακά εντάλματα σύλληψης για φωτιά κατά την διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ανθυγιεινές συνθήκες γύρω από την κατασκήνωσή του, ανέγερση κατασκευής σε εδάφη εθνικού δρυμού και διάνοιξη λάκκων στο έδαφος. Ο ίδιος δήλωσε στους αξιωματούχους της Δασικής Υπηρεσίας ότι ζούσε στον Εθνικό Δρυμό Tonto για περίπου δύο χρόνια, και στην ευρύτερη περιοχή Payson Pine για περίπου οκτώ χρόνια.

Πηγή: sfgate.com