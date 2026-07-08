Ο 45χρονος Patel αντιμετώπιζε κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας.

Το 2023, ο Dharmesh Patel, επιχείρησε να σκοτώσει την γυναίκα και τα δύο του παιδιά του,ρίχνοντάς τους με αυτοκίνητο σε γκρεμό στη Βόρεια Καλιφόρνια.

Ωστόσο οι κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας απορρίφθηκαν από το δικαστήριο μετά την επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος ψυχικής υγείας.

Αποσύρθηκαν οι κατηγορίες

Ο 45χρονος Patel αντιμετώπιζε κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας, καθώς στις 2 Ιανουαρίου 2023 οδήγησε το Tesla του από ύψος περίπου 72 μέτρων, κατά μήκος της εθνικής οδού Pacific Coast στην κομητεία Σαν Ματέο. Από την πτώση τραυματίστηκαν η σύζυγός του και τα δύο μικρά παιδιά τους, ωστόσο και τα τέσσερα μέλη της οικογένειας επέζησαν, γεγονός που τότε είχε χαρακτηριστεί από αξιωματούχο ως «απόλυτο θαύμα».

Η απόφαση για την απόσυρση των κατηγοριών ελήφθη τη Δευτέρα από δικαστή της κομητείας Σαν Ματέο, μετά την ολοκλήρωση ενός διετούς προγράμματος ψυχικής υγείας, υπό την παρακολούθηση ψυχιάτρου του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και οικογενειακού θεραπευτή.

Ο εισαγγελέας της κομητείας Σαν Ματέο, Steve Wagstaffe, δήλωσε ότι ο δικαστής ήταν υποχρεωμένος από τη νομοθεσία να αποσύρει τις κατηγορίες, καθώς ο Patel ολοκλήρωσε επιτυχώς το πρόγραμμα που είχε οριστεί από το δικαστήριο.

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«Εάν το άτομο στο οποίο έχει χορηγηθεί εκτροπή ψυχικής υγείας ακολουθήσει το θεραπευτικό σχέδιο, δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να γίνει και στο τέλος των δύο ετών το πρόβλημα διαγράφεται από το αρχείο του», ανέφερε ο Wagstaffe.

Πώς αθωώθηκε

Η υπόθεση είχε οδηγηθεί σε διαφορετική διαδικασία το 2024, όταν άλλος δικαστής αποφάσισε ότι ο Patel θα συμμετείχε σε πρόγραμμα θεραπείας αντί να δικαστεί. Οι δικηγόροι υπεράσπισής του είχαν υποστηρίξει ότι ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε επεισόδιο σοβαρής κατάθλιψης με παραισθήσεις κατά τη στιγμή του περιστατικού και πληρούσε τις προϋποθέσεις για εκτροπή ψυχικής υγείας βάσει του σχετικού νόμου της Καλιφόρνιας.

Οι εισαγγελείς είχαν αντιταχθεί στην απόφαση αυτή, υποστηρίζοντας ότι αδικήματα όπως η απόπειρα δολοφονίας δεν θα έπρεπε να μπορούν να εντάσσονται σε προγράμματα εκτροπής ψυχικής υγείας. Ο Wagstaffe δήλωσε ότι οι εισαγγελικές αρχές θα συνεχίσουν να επιδιώκουν αλλαγές στη νομοθεσία.

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Αφέθηκε ελεύθερος και τα ξαναβρήκε με τη γυναίκα του

Ο Patel παρέμεινε κρατούμενος χωρίς εγγύηση μέχρι το 2024, όταν αφέθηκε ελεύθερος προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα ψυχικής υγείας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής διέμενε με τους γονείς του στην κομητεία Σαν Ματέο, παρακολουθούνταν μέσω συσκευής GPS, ενώ είχε υποχρεωθεί να παραδώσει την άδεια οδήγησης και το διαβατήριό του και να επικοινωνεί τακτικά με το δικαστήριο.

Η σύζυγός του και τα παιδιά του μετακόμισαν επίσης στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο. Σύμφωνα με τις αρχές, το δικαστήριο επέτρεψε σταδιακά στον Patel να περνά χρόνο μαζί τους και να πραγματοποιούν οικογενειακές δραστηριότητες.

Η σύζυγός του είχε καταθέσει ότι τον είχε συγχωρέσει και ότι δεν επιθυμούσε την ποινική του δίωξη. Όπως ανέφερε, τα παιδιά τους αισθάνονταν την απουσία του πατέρα τους και ήθελαν να επιστρέψει στο σπίτι.

Μετά την απόσυρση των κατηγοριών, ο Patel πλησίασε τη σύζυγό του στην αίθουσα του δικαστηρίου και οι δυο τους αποχώρησαν μαζί από το κτίριο, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Mercury News.

Παράλληλα, το Ιατρικό Συμβούλιο της Καλιφόρνιας είχε αναστείλει τη δυνατότητά του να ασκεί την ιατρική όσο εκκρεμούσε η υπόθεση. Το συμβούλιο ανακοίνωσε ότι ο Patel παραιτήθηκε από την άδεια άσκησης επαγγέλματος στην πολιτεία τον Δεκέμβριο.