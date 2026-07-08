Ακούστε το νέο single «Street Of Dreams».

Οι U2 ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το πρώτο τους άλμπουμ με νέα μουσική μετά από εννέα χρόνια, μαζί με ένα νέο single, με τίτλο Street Of Dreams.

Το συγκρότημα με επικεφαλής τον Bono θα κυκλοφορήσει το νέο, ατιτλοφόρητο -μέχρι στιγμής- άλμπουμ, αργότερα μέσα στη χρονιά, ενώ το Street Of Dreams κυκλοφόρησε την Τρίτη, συνοδευόμενο από βίντεο που γυρίστηκε στην Πόλη του Μεξικού, όπου τα μέλη του παρακολούθησαν το Τελικό Τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Παιδιών Street 2026 στο Parque Ecologico Lago Ae Texcoco.

Σε βίντεο που συνοδεύει το single το συγκρότημα, το οποίο συμπληρώνουν ο κιθαρίστας The Edge, ο μπασίστας Άνταμ Κλέιτον και ο ντράμερ Λάρι Μούλεν Τζ. εμφανίζεται να παίζει μουσική για τους θαυμαστές του στην πόλη.

Το κλιπ, που γυρίστηκε κοντά στην πλατεία Santo Domingo, έλαβε χώρα εν μέσω βροντών και βροχής, που προκάλεσαν πτώση γεννήτριας, ενώ μια οικογένεια της περιοχής υποδέχεται το συγκρότημα στο διαμέρισμά της για να κάνει το γύρισμα στο μπαλκόνι.

{https://youtu.be/hRnS0Wf64Is?si=mU13wkNISWvO97gz}

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Το single κυκλοφορεί από την Island Records, σε παραγωγή της Jacknife Lee, και έρχεται για να γιορτάσει τα 50 χρόνια της μπάντας, το 2026.

Το συνοδευτικό μουσικό βίντεο δείχνει το συγκρότημα να παίζει μουσική πάνω σε ένα λεωφορείο με γκράφιτι μπροστά σε κοινό στους δρόμους της Πόλης του Μεξικού, και έχει ομοιότητες με το βίντεο για το τραγούδι τους του 1987 Where The Streets Have No Name.

Από την ίδρυσή τους το 1976, οι U2 έχουν επτά singles που έφτασαν στο νούμερο ένα του Ηνωμένου Βασιλείου και 11 άλμπουμ που έφτασαν στην κορυφή του chart. Το νέο τους άλμπουμ θα ακολουθήσει το Songs Of Surrender του 2023, για το οποίο το συγκρότημα επανηχογράφησε μια σειρά από παλιά τραγούδια από όλη την καριέρα του, και το άλμπουμ Songs Of Experience, που κυκλοφόρησε το 2017.