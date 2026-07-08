Νωρίτερα σήμερα, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε ανταπόδοση για τα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέα επίθεση «πλήττοντας 85 αμερικανικές στρατηγικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι το μνημόνιο συνεργασίας που είχε υπογραφεί με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης «έληξε», προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί καμία επαφή με την Τεχεράνη.

Ο Τραμπ προέβη στις δηλώσεις αυτές από την Άγκυρα, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα. «Είναι χάσιμο χρόνου να ασχολούμαστε μαζί τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αυτή ήταν η σαφέστερη ένδειξη μέχρι στιγμής ότι η πολυδιαφημισμένη συμφωνία του αμερικανού προέδρου έχει ουσιαστικά καταρρεύσει.

Τα τελευταία σχόλια του Τραμπ ακολούθησαν την ανακοίνωση του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το οποίο δήλωσε ότι εξαπέλυσε πλήγματα εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, ως απάντηση στα πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ επέκρινε δριμύτατα την Τεχεράνη, αποκαλώντας τους «κακούς, άρρωστους ανθρώπους», την ώρα που η προκαταρκτική συμφωνία του με το καθεστώς φαίνεται να κρέμεται από μια κλωστή.

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Μιλώντας στην έναρξη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη χώρα «βρώμικο παίκτη» επειδή στοχοποίησε εμπορικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, παραβιάζοντας την κατάπαυση του πυρός.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ χάνουν τον χρόνο τους συζητώντας με το Ιράν και εξέφρασε την επιθυμία «να κάνουμε τη δουλειά μας αντί να προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τη διπλωματική οδό».

«Πρέπει να απαλλαγούμε από τον καρκίνο τους», είπε. «Και ξέρετε τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις; Κόβεις τον καρκίνο νωρίς. Κάπως έτσι νιώθω κι εγώ τώρα».