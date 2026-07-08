Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές την Τετάρτη, μετά τα νέα στρατιωτικά πλήγματα των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Η τιμή του πετρελαίου διεθνούς αναφοράς τύπου Brent σημείωσε άλμα 5,7%, ξεπερνώντας τα 78 δολάρια το βαρέλι, μετά τις δηλώσεις του Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας.

Το αμερικανικό αργό (WTI) κατέγραψε επίσης άνοδο 5,8%, φτάνοντας στα 74,55 δολάρια το βαρέλι.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου είχαν υποχωρήσει πρόσφατα από τις εξάρσεις που τις είχαν φέρει πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, επιστρέφοντας κοντά στα επίπεδα όπου βρίσκονταν πριν από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Τετάρτη ότι το μνημόνιο συνεργασίας που είχε υπογραφεί με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης «έληξε», προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί καμία επαφή με την Τεχεράνη.

Νωρίτερα σήμερα, οι ΗΠΑ προχώρησαν σε ανταπόδοση για τα πυρά εναντίον εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Τεχεράνη εξαπέλυσε νέα επίθεση «πλήττοντας 85 αμερικανικές στρατηγικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις».

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