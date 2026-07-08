Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του υπεύθυνου Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκου Κουτεντάκη.

Σφοδρή κριτική στην ΕΛΑΣ ασκεί η Νέα Αριστερά, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα υιοθετεί τη λογική της κυβέρνησης σχετικά με τη μη μείωση του ΦΠΑ και των έμμεσων φόρων.

Αφορμή αποτέλεσαν οι δηλώσεις του υπεύθυνου Οικονομικών της ΕΛΑΣ, Φραγκίσκου Κουτεντάκη, ο οποίος, μιλώντας το βράδυ της Τρίτης στο Action24, ανέφερε ότι δεν τάσσεται εκ των προτέρων υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ ως μέτρου αντιμετώπισης της ακρίβειας, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια παρέμβαση θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή λόγω της απώλειας φορολογικών εσόδων.

Αναφορά σε παλαιότερες τοποθετήσεις

Η Νέα Αριστερά υπενθυμίζει επίσης δηλώσεις του κ. Κουτεντάκη τον περασμένο Μάιο στη Ναυτεμπορική TV, όταν, ως μέλος του Ινστιτούτου Τσίπρα, είχε υποστηρίξει ότι η θέση του ΔΝΤ κατά της μείωσης των έμμεσων φόρων «έχει μια βάση», καθώς πρόκειται για ένα οριζόντιο μέτρο που δεν στοχεύει αποκλειστικά στα πιο ευάλωτα νοικοκυριά.

«Συμπίπτει με τη γραμμή της κυβέρνησης»

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Σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά, οι τοποθετήσεις αυτές αποδεικνύουν ότι η ΕΛΑΣ «ενστερνίζεται ανοικτά» τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί η κυβέρνηση για να απορρίπτει τη μείωση του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση επιλέγει να διατηρεί υψηλά τα φορολογικά έσοδα μέσω των έμμεσων φόρων και στη συνέχεια να επιστρέφει μέρος τους με τη μορφή παροχών, τις οποίες χαρακτηρίζει προεκλογικού χαρακτήρα.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι η απόφαση της ηγεσίας της ΕΛΑΣ να παρουσιάσει το πρόγραμμά της τον Σεπτέμβριο αποσκοπεί στην απόκρυψη του πραγματικού μείγματος πολιτικής που προτείνει, το οποίο –όπως σημειώνει– δεν αμφισβητεί ουσιαστικά την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης.

Η θέση της Νέας Αριστεράς για τους έμμεσους φόρους

Η Νέα Αριστερά επαναλαμβάνει ότι οι έμμεσοι φόροι είναι οι πιο άδικοι, καθώς επιβαρύνουν όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, πλήττοντας δυσανάλογα τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Όπως τονίζει, η φορολογική δικαιοσύνη προϋποθέτει τη δραστική μείωση των έμμεσων φόρων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του ελεγκτικού και ρυθμιστικού ρόλου του κράτους για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Οι προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Αριστερά προτείνει: