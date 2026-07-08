«Έχει χάρισμα εγγύτητας με τους πολίτες, ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν είναι στο δρόμο, όταν μιλάει με τους πολίτες, νιώθουν ότι είναι ένας από αυτούς», είπε η Έφη Αχτσιόγλου.

Την εκτίμηση πως ο Αλέξης Τσίπρας και η ΕΛΑΣ, έχουν τη δυνατότητα να μετατραπούν στον πολιτικό πόλο της Αριστεράς που θα μπορούσε να συγκρουστεί με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, επανέλαβε η Έφη Αχτσιόγλου.

Η πρώην υπουργός, μιλώντας στο Πρώτο Θέμα, υποστήριξε πως στην παρούσα φάση «η ελληνική κοινωνία χρειάζεται έναν πόλο που να μπορεί να αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία, με έναν αποτελεσματικό τρόπο και να έχει ένα πρόγραμμα πλήρως αντιπαραθετικό για να μπορέσει να αλλάξει τη διακυβέρνηση του τόπου».

Όπως προσέθεσε, «σε επίπεδο δηλώσεων και διάθεσης, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα δούμε πως θα εξελιχθούν. Δεν έχουμε προεξοφλήσει κάτι, αλλά πιστεύω ότι τα φέρει αυτά τα χαρακτηριστικά».

Η πρώην υπουργός, αναφερόμενη στην παραίτηση της από τη βουλευτική έδρα, σημείωσε πως «από τη στιγμή που έκλεισε ο κύκλος της Νέας Αριστεράς, δεν μπορούσα να κρατάω άλλο την έδρα».

«Έχει ιδεολογική ταυτότητα η ΕΛΑΣ»

Υπερασπίστηκε τον Αλέξη Τσίπρα στη διαπίστωση του δημοσιογράφου ότι - προς ώρας - δεν έχει παρουσιάσει κάποιο πρόγραμμα, υποστηρίζοντας πως «τον αδικείται τώρα λίγο. Στην προσπάθειά σας να πείτε ότι είναι λαμπερό πρόσωπο, λέτε ότι δεν έχει ιδεολογία και πρόγραμμα. Νομίζω ότι αυτό είναι λίγο άδικο. Παρουσίασε μία ιδεολογική πλατφόρμα, που λέει για τη σύγκλιση των τριών ρευμάτων, της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και της σοσιαλδημοκρατίας, αυτό δεν είναι κενό περιεχομένου - αυτό ανταποκρίνεται σε πολιτικές ταυτότητες. Βάζει ένα γενικό περιεχόμενο και κεντρικούς άξονες, παρουσίασε εφτά δεσμεύσεις οι οποίες θέτουν ένα προγραμματικό πλαίσιο».

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Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «από εκεί και πέρα, το επόμενο βήμα - φαντάζομαι - είναι να εξειδικευτούν περισσότερο για να γίνουν ένα κυβερνητικό πρόγραμμα, γιατί το κόμμα θέλει να έχει χαρακτήρα κυβερνώσας Αριστεράς. Δε νομίζω, επομένως, ότι είναι κενό, χρήζει περαιτέρω εξειδίκευση, αλλά έχει ιδεολογική ταυτότητα».

«Δεν έχω επικοινωνία με τον Τσίπρα»

Η ίδια ξεκαθάρισε ότι δεν έχει επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. «Αλλά δεν είναι ανάγκη ή πολιτικές συγκλίσεις να γίνονται και με όρους προσωπικών σχέσεων. Δημιούργησε ένα κόμμα απευθύνεται στους πολίτες πρώτα απ’ όλα, εξηγεί τι θέλει να κάνει, είναι εύλογο. Οι εγωισμοί πρέπει να πάνε πίσω, γενικώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρότι παραιτήθηκε από την έδρα της, δεν φάνηκε να συμφωνεί απόλυτα με την επιλογή του κ. Τσίπρα να «μπλοκάρει» εν ενεργεία βουλευτές από την ΕΛΑΣ, αν και αναγνώρισε ότι είναι δικό του θέμα.

«Ο ίδιος αποφασίζει (για το αν θέλει ή όχι εν ενεργεία βουλευτές στο κόμμα). Είναι ένα ακόμα που ιδρύεται απ’ τον ίδιο μπορεί να βάλει τις προϋποθέσεις που θέλει. Εγώ θεωρώ ότι το κοινοβούλιο έχει να προσφέρει, οι βουλευτές έχουν να προσφέρουν. Τα τελευταία 3, 4 χρόνια όλα τα μεγάλα σκάνδαλα έχουν αναδειχθεί μέσα από τη Βουλή», σημείωσε η κ. Αχτσιόγλου.

«Έχει χάρισμα εγγύτητας με τους πολίτες ο Τσίπρας»

Ενδιαφέρον έχει η προσέγγιση της σε ό,τι αφορά πολιτικά τον κ.Τσίπρα και τα χαρακτηριστικά του, καθώς σημείωσε πως τα πλεονεκτήματα του δημιουργούν ένα μίγμα έξω από τα συνηθισμένα.

«Έχει χάρισμα. Έγκειται στην απλότητα και τη λαϊκότητα του. Έχει χάρισμα εγγύτητας με τους πολίτες, ο Αλέξης Τσίπρας. Όταν είναι στο δρόμο, όταν μιλάει με τους πολίτες, νιώθουν ότι είναι ένας από αυτούς. Εκπέμπει αυτή τη «ζεστασιά». Και μπορεί τις κρίσιμες στιγμές να έχει τον ρόλο του ηγέτη, να σχεδιάζει μεγάλες πολιτικές, να μπορεί να κοιτάξει το μέλλον, να δει πώς θα θα είναι η χώρα στο μέλλον και να φτιάξει ένα όραμα γι αυτό. Να μπορεί να κρατήσει τη χώρα σε ένα επίπεδο και στις διεθνείς σχέσεις - το είδαμε και σε μεγάλα ζητήματα όπως η Συμφωνία των Πρεσπών. Αυτός ο συνδυασμός, φτιάχνει ένα μίγμα έξω από το συνηθισμένο».

Φορολογία

Παράλληλα, υπερασπίστηκε και σε θεωρητικό βαθμό τις οικονομικές-φορολογικές εξαγγελίες της ΕΛΑΣ. «Ας πούμε τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει επιλογές ελάφρυνσης στη φορολογία κατηγοριών που δεν ήταν πρώτης ανάγκης. Για παράδειγμα η μείωση της φορολογίας στα μερίσματα στο πέντε τοις 100. Η Νέα Δημοκρατία έχει μειώσει δύο φορές τη φορολογία στη συγκέντρωση κεφαλαίου. Η μόνιμη απειλή ότι αν φορολογήσεις τις εταιρείες αυτές θα φύγουν, στην πράξη δεν επιβεβαιώνονται. Μειώθηκαν επίσης οι φόροι στα κέρδη των επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μια σειρά από αιτήματα τα οποία καθόλου δε συγκλίνουν με αυτά που εφαρμόζει ο κύριος Μητσοτάκης», τόνισε η κ. Αχτσιόγλου.