«Δύσκολη η εξίσωση για τον ΣΥΡΙΖΑ» είπε η Έφη Αχτσιόγλου για τα όσα συμβαίνουν στην Κουμουνδούρου.

ΗΈφη Αχτσιόγλου σημείωσε την ανάγκη για έναν ισχυρό προοδευτικό πόλο, με κυβερνώσα προοπτική, κάτι που όπως είπε εκφράζει για την ώρα ο νέος πολιτικός φορέας του Αλέξη Τσίπρα, η ΕΛΑΣ.

«Η απόφασή μου έχει να κάνει με την πολιτική μου διαδρομή. Αποφασίσαμε μαζί με 6 βουλευτές και 150 στελέχη σε όλη την Ελλάδα να αποχωρήσουμε από τη Νέα Αριστερά. Η σημερινή ηγεσία θέλει μια καταγραφή και εμείς νομίζουμε ότι αυτό δεν ανταποκρίνεται στο κοινωνικό αίτημα. Προσωπικά θεώρησα ότι ήταν υποχρέωσή μου να παραιτηθώ κι από την έδρα μου. Η απόφαση μου αφορά τη μέχρι σήμερα διαδρομή μου», είπε αρχικά η Έφη Αχτσιόγλου μιλώντας στo Action24 και πρόσθεσε:

«Πρέπει να υπάρξει ένας πόλος με δύο χαρακτηριστικά. Να έχει αντιπαραθετικά στοιχεία με τη Νέα Δημοκρατία στην ακρίβεια, στο εισόδημα, στην έκρηξη κόστους ζωής και στο Κράτος Δικαίου. Και δεύτερον να έχει κυβερνητική προοπτική. Η Νέα Αριστερά δεν ενδιαφερόταν τόσο στην αλλαγή στην πράξη. Νομίζω ότι έκαναν λάθος. Δεν έχω καμία συζήτηση με τον Αλέξη Τσίπρα και η απόφασή μου δεν έχει σχέση με την ΕΛΑΣ. Αυτά τα εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά είναι ακόμα νωρίς. Στις προθέσεις έχουν διατυπωθεί».

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«Δύσκολη η εξίσωση στον ΣΥΡΙΖΑ»

«Είναι δύσκολη η εξίσωση για τον ΣΥΡΙΖΑ. Μιλάμε για ένα κόμμα, του οποίου ο φυσικός ηγέτης έχει δημιουργήσει ένα άλλο κόμμα. Κάποιοι θέλουν να πάνε εκεί, κάποιοι άλλοι θέλουν να πάνε ως κόμμα εκεί. Παρακολούθησα τις αποφάσεις. Θα στηρίξει την ΕΛΑΣ, πρακτικά δεν ξέρω τι θα γίνει», είπε για τα όσα συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ.

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