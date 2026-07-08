Ο υπουργός Υγείας αναγνώρισε ότι «δεν είπε για χρήματα ο κ. Κοντονής», υποστηρίζοντας πως τα όσα είπε αποτελούν δική του ερμηνεία.

Το μπουζούκι είναι όργανο, ο αστυνομικός είναι όργανο, άρα ο αστυνομικός είναι μπουζούκι. Με ανάλογο συλλογισμό προκύπτει και το συμπέρασμα του Άδωνι Γεωργιάδη περί χρηματισμού του Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων το 2019.

Στην τηλεοπτική του εμφάνιση στο Action24, όπου έκανε τις επίμαχες δηλώσεις, ο υπουργός Υγείας επικαλέστηκε παλαιότερες δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή.

«Ο κ. Κοντονής, ο υπουργός Δικαιοσύνης του, δήλωσε ότι πήρε λεφτά για να ψηφίσει τους Ποινικούς Κώδικες. Και είναι η μόνη λογική εξήγηση για ποιον λόγο, ενώ είχε ανακοινώσει ημερομηνία εκλογών στις 26 Ιουνίου, τις πήγε 7 Ιουλίου. Άμα θέλει να μου κάνει μήνυση», είπε mot à mot ο Άδωνις Γεωργιάδης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djrqtu81nf55?integrationId=40599y14juihe6ly}

Είναι όμως έτσι; Έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο ο Σταύρος Κοντονής; Η απάντηση είναι όχι. Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης έχει μιλήσει επανειλημμένα για «διαπλοκή», χωρίς όμως να κάνει δημόσια λόγο για χρηματισμό ή να αποδώσει οικονομικό αντάλλαγμα σε οποιοδήποτε πολιτικό πρόσωπο. Οι δηλώσεις του αποτέλεσαν αντικείμενο εισαγγελικής διερεύνησης. Η υπόθεση αρχικά τέθηκε στο αρχείο ελλείψει στοιχείων από το Πρωτοδικείο, στη συνέχεια ανασύρθηκε μετά από νέες δημόσιες τοποθετήσεις του και ο ίδιος κλήθηκε να δώσει συμπληρωματική κατάθεση, αλλά η υπόθεση μπήκε εκ νέου στο αρχείο και από το Εφετείο. Αυτά είναι δεδομένα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δεδομένα είναι, επίσης, όσα είχε πει στην κατακλείδα της ομιλίας του ο ίδιος ο Σταύρος Κοντονής στη Βουλή (δείτε τα πρακτικά ΕΔΩ), κατά την ψήφιση των Ποινικών Κωδίκων: «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι η σημερινή συνεδρίαση της Βουλής έχει ιστορική σημασία και παρά τις ενστάσεις που ακούστηκαν για επιμέρους άρθρα, τα οποία φαντάζομαι θα διορθωθούν με τη διαδικασία του νόμου στο άμεσο προσεχές μέλλον, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας κάνει υπερήφανους. Σας καλώ όλους να υπερψηφίσουμε τα δύο αυτά βασικά νομοθετήματα».

Το γιατί επέλεξε, στη συνέχεια, να αλλάξει δημόσια στάση είναι κάτι που θα το κρίνει η ιστορία. Ας επιστρέψουμε, όμως, στην τοξική επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο ίδιος ο υπουργός Υγείας, μάλιστα, αναγνώρισε στη σημερινή του ανάρτηση ότι «δεν είπε για χρήματα ο κ. Κοντονής», προσθέτοντας όμως ότι, κατά τη δική του ερμηνεία, όταν κάποιος μιλά για «διαπλοκή» εννοεί πως υπήρξε «αντάλλαγμα» και ότι ο ίδιος θεωρεί ως αντάλλαγμα τα χρήματα.

{https://www.facebook.com/adonisgeorgiadi/posts/pfbid02rYEzGaLRxV7C97Hk3VA8bXD2wJkhKnpmC7D4JVCyK8DrRkSrdf7WCiALfuQuDdv3l}

Θα είχε ενδιαφέρον, πάντως, να εξηγήσει ο Άδωνις Γεωργιάδης σε ποια δήλωση του Σταύρου Κοντονή στηρίζει τον ισχυρισμό ότι υπήρξε «αντάλλαγμα» και, κατ' επέκταση σύμφωνα με τη δική του λογική, χρηματισμός. Διότι στις δημόσιες τοποθετήσεις του πρώην υπουργού δεν εντοπίζεται τέτοια αναφορά.

Μέχρι τότε, θα πιστεύουμε ότι πρόκειται για ακόμη μία τοξική επίθεση χωρίς στοιχεία, κάτι που, άλλωστε, επιβεβαιώνουν με τις δημόσιες τοποθετήσεις τους όχι ένα, αλλά δύο κυβερνητικά στελέχη, ο Γιάννης Λοβέρδος και η Σέβη Βολουδάκη.

Αντίθετα, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης υπεραμύνθηκε των δηλώσεων Γεωργιάδη και επικαλέστηκε κι αυτός, με τη σειρά του, παλαιότερες δηλώσεις του Σταύρου Κοντονή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djsyzcrtgeop?integrationId=40599y14juihe6ly}

Αλλά όπως και στην περίπτωση Γεωργιάδη δεν ρωτήθηκε πού και πότε μίλησε ο Σταύρος Κοντονής για χρηματισμό…

Μ. Καλ.