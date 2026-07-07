Ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος και η Νάνσυ Ζαμπέτογλου αλλάζουν τηλεοπτική στέγη και μεταφέρονται από την ΕΡΤ στον ΣΚΑΙ. Ποιος είναι ο τίτλος της νέας τους εκπομπής;

Η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, έπειτα από πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας στον τηλεοπτικό σταθμό τη ΕΡΤ με την εκπομπή «Στούντιο 4», αλλάζουν τηλεοπτική στέγη και μετακομίζουν στον ΣΚΑΙ.

Η εκπομπή της ΕΡΤ, ολοκληρώθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου, με το δίδυμο παρουσιαστών να κάνουν ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στα πέντε χρόνια της πορείας τους.

Λίγο αργότερα, ήρθε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της νέας τους εκπομπής, χωρίς ωστόσο να ανακοινώνεται επίσημα το νέο όνομα. Το μόνο σίγουρο ωστόσο, είναι ότι οι δύο παρουσιαστές μεταφέρονται μαζί με την ομάδα τους με σκοπό να ξεκινήσουν τη συνεργασία τους με τη νέα τηλεοπτική σεζόν:

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Η επίσημη ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο

Μόλις εχθές, Δευτέρα 7 Ιουλίου, ο τηλεοπτικός σταθμός του ΣΚΑΙ, έφερε στη δημοσιότητα την επίσημη ανακοίνωση σχετικά με την επερχόμενη αλλαγής την οποία αναφέρεται:

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«Ο ΣΚΑΪ με μεγάλη χαρά ανακοινώνει τη νέα συνεργασία του με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.

Δυναμικοί και αυθεντικοί, άμεσοι και οικείοι, οι δύο δημοσιογράφοι έχουν χτίσει μια στενή σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό. Μια σχέση που βασίζεται στη δύναμη της ουσιαστικής συζήτησης και στην θεματολογία που αφορά όλους.

Η Νάνσυ και ο Θανάσης έρχονται στον ΣΚΑΪ με τους αγαπημένους συνεργάτες τους. Τους ανθρώπους που βρίσκονται μπροστά και πίσω από τις κάμερες και που, με τη γνώση, το ταλέντο, τη δημιουργικότητα και την αυθεντικότητά τους, έχουν αποκτήσει τη δική τους ξεχωριστή σχέση με τους τηλεθεατές.

Όλοι μαζί θα ενισχύσουν το νέο πρόγραμμα του σταθμού με ένα ξεχωριστό, ποιοτικό μαγκαζίνο. Μια εκπομπή με ενδιαφέροντα θέματα, ανθρώπους που έχουν πολλά να πουν, χρήσιμες προτάσεις, θετική ενέργεια και χαμόγελο.

Ο ΣΚΑΪ τους καλωσορίζει και τους εύχεται κάθε επιτυχία στο καινούργιο τους studio».