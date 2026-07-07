Ο παρουσιαστής μίλησε για το τέλος της τηλεοπτικής χρονιάς αλλά και για το πού θα βρίσκεται την επόμενη σεζόν.

Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας βρέθηκε στον καναπέ του «Νωρίς-Νωρίς» και μίλησε για την εκπομπή που παρουσίασε φέτος μαζί με την Ιωάννα Μαλέσκου στο Open.

Ο παρουσιαστής αναφέρθηκε επίσης στο τηλεοπτικό του μέλλον στο κανάλι του Open σημειώνοντας ότι: «Αυτές τις μέρες θα μάθουμε για την επόμενη σεζόν. Εγώ έχω μια συμφωνία με το κανάλι και έχουμε πει να κάνουμε αρκετά πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα, περιμένω πού θα κάτσει η μπίλια, ακριβώς».

Η συμπαρουσίαση με την Ιωάννα Μαλέσκου

Κάνοντας έναν απολογισμό της χρονιάς, που πέρασε στο τηλεοπτικό πλατό του «Ραντεβού το ΣΚ», ο Λάμπρος Κωνσταντάρας δεν έκρυψε το γεγονός που συζητιόταν πολύ το τελευταίο διάστημα στα δημοσιογραφικά πλατό, οτι τελικά δεν ταίριαξε με την Ιωάννα Μαλέσκου στην συμπαρουσίαση: «Οι περισσότερες φορές που δεν πέρασα καλά ήταν φέτος. Φέτος, επειδή είχα και την ευθύνη, είχα και τα πιο πολλά πράγματα που θα διέγραφα. Όχι ότι δεν πέρασα καλά. Πέρασα πολύ ωραία και είμαι ευγνώμων, απλά αν έπρεπε να βγάλω μερικά κουτάκια, φέτος ήταν τα πιο πολλά. Δεν ταιριάξαμε με την Ιωάννα αλλά δεν αναφέρομαι μόνο στην Ιωάννα προσωπικά. Προφανώς και συμβαίνουν αυτά και θα ξανασυμβούν. Εγώ, όμως, δεν μετανιώνω γι’ αυτή την επιλογή που έκανα. Το σκέφτηκα, το συμφωνήσαμε, έγινε… Όλα καλά, προχωράμε! Όλα καλά! Πόσες φορές συμβαίνει να κάνεις μια συνεργασία που δεν θα σου βγει; Εγώ, στο τέλος που την αγκάλιασα, το ένιωθα και εύχομαι πραγματικά ό,τι κάνει από εδώ και πέρα να είναι καλό και επιτυχημένο… Πάμε παρακάτω».

Παράλληλα συμπλήρωσε: «Έκανα ταμείο για τη φετινή σεζόν, ήταν θετικό. Για μένα ήταν η πρώτη χρονιά που μια ολόκληρη σεζόν έκανα μια εκπομπή σχεδόν όπως την ήθελα. Μια εκπομπή που είχα τον πρώτο λόγο, οπότε ήταν πολύ σημαντικό και πολύ διδακτικό. Πολλά μαθήματα γιατί είναι αλλιώς να είσαι σε μια παρέα και αλλιώς να έχεις την ευθύνη και την επιμέλεια. Δούλεψα πάρα πολύ. Δουλέψαμε αρκετοί άνθρωποι πολύ γι’ αυτή την εκπομπή. Ήταν μια εμπειρία. Πολλά δε θα τα ξαναέκανα έτσι. Ήταν μια εμπειρία για το τι να αποφύγω σε πρακτικό επίπεδο. Δε θα τα πω, αλλά τα καλύτερα μαθήματα τα παίρνεις από τα λάθη που κάνεις. Και σε πρόσωπα έπεσα έξω, και σε προσδοκίες από άλλα πρόσωπα έπεσα έξω, και σε θέματα συμπεριφοράς, δουλειάς. Προς Θεού, δε λέω ότι εγώ τα έκανα όλα τέλεια… Μιλάω μόνο για τις δικές μου επιλογές και πεποιθήσεις…».

{https://exchange.glomex.com/video/v-djs3buls1t9t?integrationId=40599y14juihe6ly}