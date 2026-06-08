Η Έλενα Τσαγκρινού επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και ο πρώην σύντροφός της, DJ Stephan, μιλάει για το νέο ξεκίνημα στη ζωή της.

Ο DJ Stephan μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», παραχωρώντας δηλώσεις αναφορικά με την προσωπική του ζωή, το παιδί του, αλλά και τη σχέση που διατηρεί πλέον με την πρώην σύντροφό του Έλενα Τσαγκρινού.

Η ερμηνεύτρια πρόσφατα επιβεβαίωσε τη σχέση της με το Λάμπρο Κωνσταντάρα, αναγνωρίζοντας ωστόσο ως πρώτη της προτεραιότητα το παιδί της που απέκτησε με τον DJ Stephan.

Το πρώην ζευγάρι φαίνεται να διατηρεί άψογες σχέσεις και μεγαλώνουν από κοινού το γιο τους.

«Γενικά δεν νιώθω ότι είμαι celebrity για να κάθονται να ασχολούνται με την προσωπική μου ζωή. Είμαι ένα απλό παιδί και μου φαίνεται λίγο περίεργο. Όταν δεν ισχύει είναι ακόμη χειρότερο και δεν συμβαίνει και κάτι με την Έλενα (σ.σ Τσαγκρινού)», δήλωσε αρχικά ο DJ Stephan και στη συνέχεια αναφέρθηκε στη σχέση που διατηρεί με την πρώην σύντροφό του:

«Είμαστε και ήμασταν πάρα πολύ καλά. Είμαστε δύο ώριμοι άνθρωποι και αυτό ξεκινάει μέσα από τη σχέση και καταλήγει έτσι σε έναν χωρισμό. Έχουμε τρομερή επικοινωνία, είμαστε τρομεροί γονείς και έχουμε το παιδί στα ώπα – ώπα… Μισό μήνα τον έχει η μαμά του, μισό μήνα τον έχω εγώ, με συνεπιμέλεια δηλαδή, τα έχουμε βρει από την αρχή και δεν πρόκειται να χαλάσει αυτό».

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Απαντώντας στην ερώτηση αναφορικά με τη νέα σχέση της Έλενας Τσαγκρινού, ανέφερε: «Καλά κάνει, όμορφη κοπέλα είναι. Ελεύθερη είναι… ήταν, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Έχουμε περάσει πάρα πολύ όμορφες στιγμές με την Έλενα. Εγώ ήμουν δίπλα της σε όλο το διάστημα της εγκυμοσύνης. Ήμουν στο πλευρό της, αγαπιόμαστε ακόμη σαν άνθρωποι και δεν χωράνε εγωισμοί».

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Κλείνοντας, μίλησε για την προσωπική του ζωή, τονίζοντας ότι προτεραιότητά του είναι ο γιος του και όχι κάποια νέα σχέση στη ζωή του.