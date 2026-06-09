Το ζευγάρι φαίνεται να μην άντεξε την έντονη ψυχολογική και συναισθηματική πίεση εξαιτίας της σοβαρής κατάστασης υγείας του μοναχογιού τους.

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία στο Λονδίνο, όπου ένα ζευγάρι και ο 9χρονος γιος τους, βρήκαν τραγικό θάνατο, έπειτα από πτώση από μπαλκόνιδιαμερίσματος που έμεναν.

Τα θύματα είναι ο 47χρονος Ρακές Πάι, η 46χρονη σύζυγός του Αντίτι Παραλκάρ και ο εννιάχρονος γιος τους Σιντ. Σύμφωνα με τις αρχές, οι τρεις τους βρέθηκαν νεκροί στην αυλή του κτιρίου Highpoint, έχοντας πέσει από το μπαλκόνι του διαμερίσματός τους στον 36ο όροφο.

Το ζευγάρι, με καταγωγή από την Ινδία, είχε διαγράψει μια επιτυχημένη επαγγελματική πορεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Ρακές Πάι εργαζόταν ως σύμβουλος χρηματοοικονομικών και είχε συνεργαστεί με μεγάλους τραπεζικούς οργανισμούς, ενώ η Αντίτι Παραλκάρ κατείχε υψηλόβαθμες θέσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, συμμετέχοντας σε σημαντικά έργα υποδομών.

Με σοβαρά προβλήματα ο 9χρονος γιος τους

Σύμφωνα με φίλους της οικογένειας, τα τελευταία χρόνια βίωναν έντονη ψυχολογική και συναισθηματική πίεση εξαιτίας της σοβαρής κατάστασης υγείας του μοναχογιού τους. Ο μικρός Σιντ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων νεφρική νόσο, κινητικές δυσκολίες και μαθησιακές αναπηρίες, ενώ δεν μπορούσε να επικοινωνήσει λεκτικά.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει πριν από περίπου έξι χρόνια στην Ινδία, αναζητώντας εξειδικευμένες θεραπείες για τον Σιντ και μεγαλύτερη υποστήριξη από συγγενείς και φίλους. Ωστόσο, οι προσπάθειες δεν κατάφεραν να βελτιώσουν ουσιαστικά την κατάσταση του παιδιού και το 2024 επέστρεψαν στο Λονδίνο.

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Άτομα από το φιλικό τους περιβάλλον ανέφεραν ότι η Αντίτι αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχικής υγείας και κατάθλιψης, τα οποία επιδεινώθηκαν από τις αυξημένες απαιτήσεις της φροντίδας του γιου της. Παράλληλα, η οικογένεια δεν διέθετε συγγενικό δίκτυο υποστήριξης στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός που έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση της καθημερινότητάς τους.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι τις εβδομάδες πριν από το περιστατικό είχαν ακούσει φωνές και έντονες διαφωνίες από το διαμέρισμα της οικογένειας. Ωστόσο, κανένα στοιχείο δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί επισήμως ως σχετιζόμενο με την υπόθεση.

Η τραγωδία έχει συγκλονίσει τόσο τους γείτονες όσο και τους συναδέλφους του ζευγαριού, οι οποίοι τους περιγράφουν ως ιδιαίτερα αγαπητούς, εργατικούς και αφοσιωμένους γονείς. Ο Ρακές ήταν γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση και την εθελοντική προσφορά του σε οργανώσεις που υποστηρίζουν άτομα με άνοια και προβλήματα όρασης, ενώ η Αντίτι χαρακτηρίζεται από πρώην συνεργάτες της ως εξαιρετικά επαγγελματίας και αξιόπιστη.