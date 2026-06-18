Μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία ΕΚΤΕΡ, η ΑΕΠ Ελαιώνα εισέρχεται πλέον στην κατασκευαστική φάση του έργου.

Ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση της Διπλής Ανάπλασης πραγματοποιήθηκε με την έκδοση της οριστικής οικοδομικής άδειας για τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου στον Βοτανικό. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα νέο ορόσημο για ένα από τα μεγαλύτερα έργα αστικής αναγέννησης που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αθήνα, ενισχύοντας τη δυναμική του συνολικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση δύο κομβικών περιοχών της πρωτεύουσας.

Η Διπλή Ανάπλαση αφορά αφενός τον Βοτανικό, όπου αναπτύσσονται οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού, και αφετέρου την περιοχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην οποία βρισκόταν το ιστορικό γήπεδο του συλλόγου. Το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, δημιουργώντας νέες υποδομές και ελεύθερους χώρους προς όφελος των κατοίκων και της πόλης συνολικά.

Μετά την υπογραφή της σύμβασης με την ανάδοχο εταιρεία ΕΚΤΕΡ, η ΑΕΠ Ελαιώνα εισέρχεται πλέον στην κατασκευαστική φάση του έργου. Η εταιρεία, με μετόχους την Alpha Bank και την Τράπεζα Πειραιώς, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της Διπλής Ανάπλασης, καθώς λειτουργεί τόσο ως φορέας χρηματοδότησης όσο και ως φορέας υλοποίησης του έργου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο τραπεζικών ομίλων να στηρίξουν μια από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης που υλοποιούνται σήμερα στη χώρα, με στόχο τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις περιοχές παρέμβασης.

Τη διαχείριση του έργου για λογαριασμό των μετόχων της ΑΕΠ Ελαιώνα έχει αναλάβει η Alpha Real Estate Services, εταιρεία του Ομίλου Alpha Bank με εξειδίκευση στη διαχείριση και ανάπτυξη ακινήτων.

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Μέσω της τεχνογνωσίας της στη διοίκηση και επίβλεψη σύνθετων αναπτυξιακών έργων, η εταιρεία συμβάλλει καθοριστικά στην ωρίμανση και την υλοποίηση ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την Αθήνα, το οποίο αναμένεται να αλλάξει τον χάρτη των αθλητικών και αστικών υποδομών της πρωτεύουσας.