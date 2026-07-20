Η τελική ζήτηση θα καθορίσει εάν το ποσό που θα αντληθεί μπορεί να υπερβεί τον αρχικό στόχο των 650 εκατ. ευρώ.

Στην έναρξη της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου προχωρά η Aktor, με στόχο την άντληση τουλάχιστον 650 εκατ. ευρώ, ενώ στον χρηματοδοτικό σχεδιασμό του Ομίλου περιλαμβάνεται και διεθνής ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ. Οι δύο κινήσεις εντάσσονται στο ευρύτερο σχέδιο χρηματοδότησης επενδύσεων άνω των 3 δισ. ευρώ στους τομείς των κατασκευών, των παραχωρήσεων, της ενέργειας και των περιβαλλοντικών υποδομών.

Το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου αναμένεται να ανοίξει σήμερα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά την πρόσφατη Γενική Συνέλευση των μετόχων, στις επαφές που προηγήθηκαν με εκπροσώπους ξένων επενδυτικών κεφαλαίων καταγράφηκε ενδιαφέρον για τη διαδικασία.

Η τελική ζήτηση θα καθορίσει εάν το ποσό που θα αντληθεί μπορεί να υπερβεί τον αρχικό στόχο των 650 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση είναι πλήρως εγγυημένη από τους βασικούς αναδόχους UBS, Bank of America και Goldman Sachs. Παράλληλα, οι βασικοί μέτοχοι Winex, Castellano και Blue Silk έχουν γνωστοποιήσει την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου με συνολικό ποσό 350 εκατ. ευρώ.

Στον σχεδιασμό της διοίκησης περιλαμβάνεται παράλληλα η διεύρυνση της μετοχικής βάσης και η αύξηση του free float. Η συμμετοχή νέων επενδυτών στην ΑΜΚ θα μπορούσε, ανάλογα με την τελική κατανομή των νέων μετοχών, να οδηγήσει σε μεταβολές των ποσοστών που κατέχουν σήμερα οι βασικοί μέτοχοι.

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Η διαδικασία του book building αναμένεται να ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 22 Ιουλίου. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον υφιστάμενο προγραμματισμό, αναμένεται να ακολουθήσει διεθνής ομολογιακή έκδοση ύψους 300 εκατ. ευρώ, πιθανότατα την Πέμπτη 23 Ιουλίου.

Με την ολοκλήρωση των δύο συναλλαγών, η Aktor επιδιώκει να εξασφαλίσει σημαντικό μέρος της χρηματοδοτικής βάσης για το επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισ. ευρώ που έχει παρουσιάσει η διοίκηση.

Το επιχειρηματικό σχέδιο

Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει μεγαλύτερη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου, με τις κατασκευές να παραμένουν βασικός πυλώνας και παράλληλα να ενισχύεται η παρουσία στις παραχωρήσεις, στη διαχείριση υδάτων και αποβλήτων, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και στο LNG.

Η κατεύθυνση αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της συμμετοχής δραστηριοτήτων που μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια συμβάσεων και αυξημένη προβλεψιμότητα εσόδων, περιορίζοντας αντίστοιχα την εξάρτηση των οικονομικών αποτελεσμάτων από τις διακυμάνσεις του κατασκευαστικού κύκλου.

Στον ενεργειακό τομέα, ένα από τα βασικά projects που βρίσκονται στον σχεδιασμό αφορά τη συνεργασία με τη Motor Oil για την από κοινού ανάπτυξη του πλωτού τερματικού FSRU «Dioriga Gas» στους Αγίους Θεοδώρους. Η σχετική συμφωνία αναμένεται να οριστικοποιηθεί το επόμενο διάστημα.

Η κίνηση εντάσσεται στη διεύρυνση της δραστηριότητας της Aktor στην αγορά LNG, όπου έχει ήδη αποκτήσει παρουσία στον τομέα της εμπορίας μέσω της Aktor LNG και της Atlantic SEE LNG, σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η ανάπτυξη των σχετικών δραστηριοτήτων συνδέεται και με τις προοπτικές του Κάθετου Διαδρόμου για τη μεταφορά φυσικού αερίου προς αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Παράλληλα, στον τομέα της κυκλικής οικονομίας και των περιβαλλοντικών υποδομών, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την εξαγορά από τη Motor Oil του 75% των εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ και Thalis. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται χρονικά έως τον Σεπτέμβριο και αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία του Ομίλου στη διαχείριση αποβλήτων και στις περιβαλλοντικές υποδομές.

Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ο σχεδιασμός προβλέπει την ανάπτυξη χαρτοφυλακίου έργων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας. Η Aktor έχει θέσει ως στόχο να διαθέτει έως το τέλος του έτους 500 MW σε λειτουργία, ενώ για το 2027 ο αντίστοιχος στόχος ανέρχεται στο 1 GW. Παράλληλα, βρίσκονται υπό εξέταση επενδύσεις σε μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες στη Βουλγαρία.

Σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα, ο σχεδιασμός προβλέπει τη δημιουργία μιας ενεργειακής πλατφόρμας με δραστηριότητες στην παραγωγή, την αποθήκευση και τη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η διοίκηση έχει αναφέρει επίσης ως πιθανό επόμενο βήμα, υπό την προϋπόθεση ότι θα το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς, την αυτόνομη εισαγωγή της Aktor Renewables στο Χρηματιστήριο Αθηνών έως το 2030.

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος συνοδεύεται από τον στόχο διατήρησης της δανειακής μόχλευσης σε ελεγχόμενα επίπεδα. Η διοίκηση έχει επισημάνει ότι η ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς να επηρεαστεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης των χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Σε επίπεδο οικονομικών στόχων, για την περίοδο 2028-2029 η Aktor προβλέπει κύκλο εργασιών μεταξύ 2,3 και 2,8 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένο EBITDA από 375 έως 425 εκατ. ευρώ. Για το 2030 και μετά, οι στόχοι που έχει παρουσιάσει η διοίκηση τοποθετούν τον κύκλο εργασιών μεταξύ 4,5 και 5 δισ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 600 και 700 εκατ. ευρώ.

Η πορεία της αύξησης κεφαλαίου και της ομολογιακής έκδοσης αποτελεί πλέον το πρώτο βήμα για την εφαρμογή του νέου επιχειρηματικού σχεδιασμού, με το ενδιαφέρον να στρέφεται τόσο στο ύψος των κεφαλαίων που τελικά θα αντληθούν όσο και στη συμμετοχή νέων θεσμικών επενδυτών στη μετοχική βάση της Aktor.