Το νέο εγχείρημα των ιδρυτών της Hellas Direct στον χώρο των πιστώσεων, η ΑΜΚ της Aktor και το «ακραίο σενάριο» για το dilution των μεγαλομετόχων, η Binance Europe και η αναβάθμιση βιομηχανικών περιοχών από την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Μπαίνουν στις πιστώσεις οι ιδρυτές της Hellas Direct

Στον χώρο των πιστώσεων ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο επιχειρηματικό τους βήμα οι συνιδρυτές της Hellas Direct, Αλέξης Πανταζής και Αιμίλιος Μάρκου, επιχειρώντας να διευρύνουν την παρουσία τους πέραν της ασφαλιστικής αγοράς. Το νέο εγχείρημα περνά μέσα από την HD Solutions, την ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ και προοπτική να δραστηριοποιηθεί στην παροχή πιστώσεων, εφόσον εξασφαλίσει την απαιτούμενη άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως προβλέπεται στο καταστατικό της, βασικός σκοπός της HD Solutions, σε αυτή τη φάση, είναι η προετοιμασία για τη μετατροπή της σε εταιρεία παροχής πιστώσεων, κατά την έννοια του άρθρου 153 του νόμου 4261/2014, μετά τη λήψη της σχετικής άδειας από την εποπτική αρχή. Η εξέλιξη έχει ιδιαίτερη σημασία για την εγχώρια χρηματοπιστωτική αγορά, καθώς σήμερα δεν δραστηριοποιείται στην Ελλάδα άλλη εταιρεία παροχής πιστώσεων.

Η διαδικασία, πάντως, βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σχετικός φάκελος έχει υποβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος εδώ και περίπου έναν χρόνο και βρίσκεται σε αναμονή της ολοκλήρωσης της αδειοδοτικής διαδικασίας. Μέχρι τότε, η HD Solutions θα μπορεί να προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες για την προετοιμασία της μελλοντικής λειτουργίας της, να αναπτύσσει συνεργασίες και να ασκεί άλλες επιτρεπόμενες δραστηριότητες που συνδέονται με την επίτευξη του εταιρικού της σκοπού.

Η κίνηση αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον αν εξεταστεί υπό το πρίσμα της επαγγελματικής διαδρομής των δύο συνιδρυτών της Hellas Direct, οι οποίοι διαθέτουν ισχυρό υπόβαθρο στον τραπεζικό τομέα. Ο Αλέξης Πανταζής, συνιδρυτής και Executive Director της ασφαλιστικής εταιρείας, πριν από τη δημιουργία της Hellas Direct είχε εργαστεί ως Executive Director στην Goldman Sachs, με αντικείμενο το principal investing και την ανάπτυξη νέων στρατηγικών πρωτοβουλιών στον ευρωπαϊκό κλάδο διαχείρισης επενδύσεων. Αντίστοιχα, ο Αιμίλιος Μάρκου, επίσης συνιδρυτής και Executive Director της Hellas Direct, είχε διατελέσει Director στην ομάδα European Financial Institutions Structuring της Barclays Capital. Νωρίτερα είχε εργαστεί ως Executive Director στον τομέα Investment Banking της Goldman Sachs.

Σε μετοχικό επίπεδο, η HD Solutions ξεκινά όπως προαναφέρθηκε με κεφάλαιο 5 εκατ. ευρώ, το οποίο διαιρείται σε 1 εκατ. ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η καθεμία. Το σύνολο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου αναλαμβάνεται από την κυπριακή HD Insurance Plc, η οποία αποτελεί τον μοναδικό αρχικό μέτοχο της νέας εταιρείας.

Την ίδια στιγμή, η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της HD Solutions δείχνει ότι ιδιαίτερο βάρος δίνεται από την αρχή στη δημιουργία μιας δομής εταιρικής διακυβέρνησης με στελέχη που διαθέτουν εμπειρία στον τραπεζικό, ασφαλιστικό και ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα. Τη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους αναλαμβάνει ο Ξένος Βράχας, πρώην διευθύνων σύμβουλος της PQH και πρώην Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Επενδύσεων του ασφαλιστικού ομίλου Universal Life. Στο παρελθόν είχε επίσης υπηρετήσει ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Κύπρου την περίοδο 2013-2014, ενώ στο βιογραφικό του περιλαμβάνονται ακόμη η θητεία του στο τμήμα επενδυτικής τραπεζικής της Merrill Lynch στο Λονδίνο και η επαγγελματική του εμπειρία στην Deloitte & Touche στις ΗΠΑ. Το τιμόνι της HD Solutions σε εκτελεστικό επίπεδο αναλαμβάνει, ως CEO, ο Γιώργος Παγλάς, ο οποίος είναι στέλεχος της Hellas Direct, αλλά προέρχεται από τον τραπεζικό κλάδο και έχει διατελέσει στέλεχος της κυπριακής Ancoria Bank. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της HD Solutions συμμετέχει ακόμη ο Ιωάννης Χαρτούτσιου ως εκτελεστικό μέλος, ενώ οι Αλέξης Πανταζής και Αιμίλιος Μάρκου καταλαμβάνουν θέσεις μη εκτελεστικών μελών. Τη σύνθεση του ΔΣ συμπληρώνει η Νίκη Μαρία Γουλιμή, επίσης ως μη εκτελεστικό μέλος.

Τι θα κάνει η HD Solutions

Εφόσον λάβει το «πράσινο φως» από την Τράπεζα της Ελλάδος, η HD Solutions θα εισέλθει στην αγορά των χρηματοδοτήσεων, χορηγώντας δάνεια σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, χωρίς να λειτουργεί ως τράπεζα και χωρίς να δέχεται καταθέσεις. Ανάλογα με το μοντέλο που θα αναπτύξει, θα μπορεί να κινηθεί από την καταναλωτική και προσωπική πίστη έως τα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, αλλά και την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων οφειλών. Το νέο εγχείρημα αναμένεται να έχει έντονο ψηφιακό αποτύπωμα, με ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων, εξ αποστάσεως ταυτοποίηση και αυτοματοποιημένη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, ώστε η διαδικασία χρηματοδότησης να γίνεται ταχύτερα και με λιγότερη γραφειοκρατία. Στο ίδιο πλαίσιο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν ευέλικτες, πλήρως ψηφιακές χρηματοδοτήσεις, καθώς και λύσεις embedded finance, με την πίστωση να ενσωματώνεται απευθείας στην αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, η προοπτική σύνδεσης της HD Solutions με το ψηφιακό οικοσύστημα της Hellas Direct, δημιουργώντας ένα ενιαίο περιβάλλον στο οποίο ασφαλιστικές υπηρεσίες και χρηματοδοτικές λύσεις θα μπορούν να προσφέρονται συνδυαστικά στον πελάτη.

Η Credit M και η Qualco

Από το 2014 μέχρι σήμερα, στην ελληνική αγορά έχει δραστηριοποιηθεί μόλις μία Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων (ΕΠΠ), η Credit M Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων, η οποία έπαψε να λειτουργεί το 2020, μετά την ανάκληση της άδειάς της από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η Credit M, πρώην Carrefour Credit ΑΕ, είχε δημιουργηθεί ως κοινοπραξία της Carrefour Μαρινόπουλος ΑΕ και της Emporiki Credicom Bank ΑΕ, ενώ το 2013 πέρασε στον έλεγχο νέας ομάδας μετόχων. Μετά την ανάκληση της άδειάς της τέθηκε σε ειδική εκκαθάριση, την οποία ανέλαβε η PQH. Η συγκεκριμένη αναφορά αποκτά ενδιαφέρον υπό το πρίσμα της σημερινής διοικητικής δομής της HD Solutions. Και αυτό διότι ο Ξένος Βράχας, ο οποίος αναλαμβάνει πρόεδρος της νέας εταιρείας, διαθέτει εμπειρία από τον χώρο των ειδικών εκκαθαρίσεων πιστωτικών ιδρυμάτων, έχοντας διατελέσει σε ηγετική θέση στην PQH. Την ίδια ώρα, ενδιαφέρον για την απόκτηση άδειας Εταιρείας Παροχής Πιστώσεων φέρεται να έχει εκδηλώσει και η Qualco του Ορέστη Τσακαλώτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το εγχείρημα Τσακαλώτου δεν βρίσκεται στο ίδιο στάδιο ωριμότητας με εκείνο της Hellas Direct, καθώς ακολούθησε χρονικά.

Η ΑΜΚ της Aktor

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Aktor, ύψους άνω των 650 εκατ. ευρώ, με τον επικεφαλής του Ομίλου, Αλέξανδρο Εξάρχου, να δίνει χθες το στίγμα για τη διαδικασία, τη συμμετοχή των βασικών μετόχων αλλά και τον στόχο προσέλκυσης μεγάλων ξένων επενδυτών. Όπως σημείωσε ο κ. Εξάρχου μιλώντας στην Γενική Συνέλευση των μετόχων, το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ αναμένεται να ανοίξει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με παραίτηση των υφιστάμενων μετόχων από το δικαίωμα προτίμησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, ειδική πρόβλεψη θα υπάρχει για τους υφιστάμενους μετόχους που κατέχουν ποσοστό έως και 3%, οι οποίοι θα διατηρήσουν προνομιακή δυνατότητα συμμετοχής στην αύξηση. Διαφορετικό θα είναι το καθεστώς για τους μετόχους με συμμετοχή άνω του 3%, καθώς δεν θα διαθέτουν αντίστοιχο προνόμιο. Η τελική κατανομή των νέων μετοχών προς αυτούς θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί και τον βαθμό υπερκάλυψης της έκδοσης.

Ο κ. Εξάρχου εκτίμησε από τη μια ότι η υπερκάλυψη της ΑΜΚ θα είναι σημαντική, επανάλαβε από την άλλη, ότι οι βασικοί μέτοχοι του Ομίλου – η Winex Investments Limited συμφερόντων των Δημήτρη Μπάκου, Γιάννη Καϋμενάκη και Αλέξανδρου Εξάρχου, η Castellano Properties Limited του Ηλία Γκότση και η Blue Silk του Κώστα Αγγέλου - έχουν εκδηλώσει «πρόθεση» συμμετοχής στην ΑΜΚ με συνολικό ποσό 350 εκατ. ευρώ. Αποσαφήνισε σε όλους τους τόνους πως στρατηγικός στόχος της διοίκησης είναι η προσέλκυση μεγάλων ξένων επενδυτών, στο πλαίσιο της επιδίωξης του Ομίλου Aktor να ενισχύσει τη διεθνή του δραστηριότητα και να εξελιχθεί σε ευρύτερο επενδυτικό πόλο έλξης.

Το εύρος του dilution

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο πώς η επικείμενη αύξηση θα μπορούσε να επηρεάσει τη μετοχική σύνθεση της Aktor, ιδιαίτερα σε περίπτωση ισχυρής ζήτησης από νέους διεθνείς επενδυτές. Σήμερα η Winex Investments Limited κατέχει το 39,17%, η Castellano Properties Limited το 18,57% και η Blue Silk (CY) Ltd το 15,60%. Οι τρεις μέτοχοι ελέγχουν, επομένως, αθροιστικά το 73,34% της εταιρείας, ενώ το υπόλοιπο 26,66% αποδίδεται σε θεσμικούς επενδυτές και free float. Ένα υποθετικό, «ακραίο σενάριο», αποτυπώνει το εύρος του dilution που θα μπορούσε να προκύψει από την είσοδο νέων επενδυτών. Εάν θεωρηθεί ότι η ΑΜΚ περιορίζεται στα 650 εκατ. ευρώ, πραγματοποιείται σε τιμή διάθεσης 12 ευρώ ανά μετοχή και το σύνολο των νέων μετοχών καταλήγει σε νέους επενδυτές, χωρίς οι σημερινοί μέτοχοι να αποκτήσουν καμία, μετοχή τότε θα εκδοθούν περίπου 54,17 εκατ. νέες μετοχές. Με δεδομένο ότι σήμερα υπάρχουν 204.002.463 μετοχές, ο συνολικός αριθμός τους μετά την αύξηση θα διαμορφωνόταν σε περίπου 258,17 εκατ. Σε αυτή την περίπτωση, οι υφιστάμενες μετοχές θα αντιπροσώπευαν περίπου το 79,02% του νέου μετοχικού κεφαλαίου, ενώ οι νέοι επενδυτές που θα κάλυπταν εξ ολοκλήρου την ΑΜΚ θα αποκτούσαν συνολικά περίπου το 20,98% της Aktor.

Υπό αυτές τις παραδοχές, το ποσοστό της Winex Investments θα περιοριζόταν από 39,17% σε περίπου 30,95%, της Castellano Properties από 18,57% σε περίπου 14,67% και της Blue Silk από 15,60% σε περίπου 12,33%. Συνολικά, οι τρεις βασικοί μέτοχοι θα έβλεπαν τη συμμετοχή τους να υποχωρεί από το σημερινό 73,34% σε περίπου 57,95%. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και στο συγκεκριμένο ακραίο και καθαρά υποθετικό σενάριο, κατά το οποίο οι τρεις βασικοί μέτοχοι δεν θα αποκτούσαν ούτε μία από τις νέες μετοχές και ολόκληρη η έκδοση των 650 εκατ. ευρώ θα καλυπτόταν από νέους επενδυτές, θα εξακολουθούσαν από κοινού να διατηρούν ποσοστό κοντά στο 58% της Aktor.

Πρόκειται, πάντως, για ένα αμιγώς υποθετικό σενάριο, καθώς όπως προαναφέρθηκε οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη εκδηλώσει, σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, πρόθεση να τοποθετήσουν 350 εκατ. ευρώ στην ΑΜΚ. Το όποιο τελικό αποτέλεσμα θα κριθεί βεβαίως από το ύψος της έκδοσης, την τιμή διάθεσης, τη ζήτηση και την υπερκάλυψη, καθώς και από την κατανομή των νέων μετοχών μεταξύ των βασικών μετόχων, των μικρότερων υφιστάμενων μετόχων και των νέων επενδυτών.

Η Coral Gas

Ενίσχυση της κερδοφορίας της κατέγραψε η Coral Gas το 2025. Ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής της Motor Oil διαμορφώθηκε στα 159 εκατ. ευρώ, έναντι 146,34 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 8,7%. Τα κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 1,49 εκατ. ευρώ, έναντι 1,14 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα κέρδη προ φόρων σχεδόν διπλασιάστηκαν, φθάνοντας το 1 εκατ. ευρώ από 505 χιλ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε περίπου 799 χιλ. ευρώ, έναντι 365 χιλ. ευρώ το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 119%. Σε επίπεδο οικονομικής θέσης, το σύνολο του ενεργητικού της Coral Gas ανήλθε στο τέλος του 2025 σε 62,02 εκατ. ευρώ, από 59,02 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 30,23 εκατ. ευρώ, έναντι 29,48 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 31,79 εκατ. ευρώ, από 29,54 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024. Για το 2026 η Coral Gas διατηρεί θετικές εκτιμήσεις με το βάρος να έχει πέσει στην περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεων στον τομέα των μικρών καταναλώσεων χύμα υγραερίου, έναν κλάδο που η εταιρεία χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και στον οποίο, όπως σημειώνει, έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα τόσο ως προς την ανάπτυξη των πωλήσεων όσο και ως προς την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Binance Europe

Μια αξιοσημείωτη, αν μη τι άλλο, χρονική αναντιστοιχία προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Binance Europe Μονοπρόσωπη ΑΕ που αναρτήθηκαν χθες στο ΓΕΜΗ. Την ώρα που η Binance έχει ήδη ανακοινώσει την απόσυρση της αίτησής της για άδεια MiCA από την Ελλάδα, η οικονομική έκθεση της ελληνικής εταιρείας εξακολουθεί να περιγράφει ως προοπτική για το 2026 την έναρξη δραστηριότητας μετά την εξασφάλιση άδειας από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Με απλά λόγια, χθες δημοσιοποιήθηκαν οικονομικές καταστάσεις που παρουσιάζουν το «μέλλον» της εταιρείας με βάση έναν σχεδιασμό ο οποίος, στην πράξη, έχει ήδη ανατραπεί. Η Binance Europe ιδρύθηκε στις 23 Δεκεμβρίου 2025 με σκοπό να δραστηριοποιηθεί στην παροχή υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι θα λάμβανε άδεια λειτουργίας ως Πάροχος Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων (CASP) από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τον κανονισμό MiCA. Μετά την αδειοδότηση, ο σχεδιασμός προέβλεπε την παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ωστόσο, λόγω «ειδικών θεσμικών απαιτήσεων» που αντιμετώπισε στη χώρα μας – το παρασκήνιο είναι πλούσιο- η Binance αναγκάσθηκε να αποσύρει την ελληνική αίτηση για την πολυπόθητη ευρωπαϊκή άδεια MiCA , λίγο πριν λήξει η σχετική διορία. Οι καταστάσεις του 2025 αποτυπώνουν, προφανώς, τον σχεδιασμό που ίσχυε κατά τον χρόνο κατάρτισής τους και τις μεταγενέστερες εξελίξεις. Ωστόσο, η συγκυρία της δημοσιοποίησής τους αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο πόσο γρήγορα ανατράπηκε το ελληνικό πλάνο της Binance.

ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ: Αναβάθμιση οκτώ βιομηχανικών περιοχών

Ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο πρόγραμμα έργων για την αναβάθμιση οκτώ βιομηχανικών περιοχών της χώρας, με τις συνολικές επενδύσεις που πιστοποιήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να φτάνουν τα 34,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για παρεμβάσεις της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στις βιομηχανικές περιοχές Σερρών, Μελιγαλά, Κομοτηνής, Καβάλας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Ηρακλείου και Αλεξανδρούπολης.

Οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης ολοκλήρωσαν τους ελέγχους στα έργα και έκριναν ότι οι επενδύσεις έχουν υλοποιηθεί και οι εγκαταστάσεις είναι πλήρως λειτουργικές. Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός των επενδύσεων ανερχόταν σε περίπου 36 εκατ. ευρώ. Μετά τους ελέγχους, το ποσό των δαπανών που τελικά αναγνωρίστηκε και πιστοποιήθηκε διαμορφώθηκε στα 34,49 εκατ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο έργο αφορά τη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης. Εκεί η επένδυση που πιστοποιήθηκε έφτασε τα 14,47 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας από μόνη της περισσότερο από το 40% του συνολικού ύψους των οκτώ επενδύσεων. Σημαντικά ποσά κατευθύνθηκαν επίσης στις ΒΙΠΕ Κομοτηνής, όπου ο πιστοποιημένος προϋπολογισμός έφτασε τα 4,72 εκατ. ευρώ, Λάρισας με 4,48 εκατ. ευρώ και Αλεξανδρούπολης με 4,54 εκατ. ευρώ. Στη ΒΙΠΕ Ηρακλείου η επένδυση διαμορφώθηκε σε 3,86 εκατ. ευρώ, στην Καβάλα σε 1,38 εκατ. ευρώ, στις Σέρρες σε 730.000 ευρώ και στον Μελιγαλά σε περίπου 301.000 ευρώ. Η ολοκλήρωση των ελέγχων έχει και άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα για την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την καταβολή της τελευταίας δόσης της κρατικής ενίσχυσης.

Συνολικά, η δημόσια επιχορήγηση που αντιστοιχεί στα συγκεκριμένα έργα ανέρχεται σε 16,82 εκατ. ευρώ. Από αυτά έχουν ήδη προηγηθεί πληρωμές και προκαταβολές, ενώ το ποσό που απομένει να καταβληθεί στην εταιρεία ανέρχεται σε 9,8 εκατ. ευρώ. Η νέα απόφαση εγκρίνει την πληρωμή αυτού του υπολοίπου.

Η επένδυση της Sunlight στην Ξάνθη

Στα 7,31 εκατ. ευρώ οριστικοποιήθηκε το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος επένδυσης της Sunlight Group Συστήματα Αποθήκευσης Ενέργειας, η οποία υλοποιήθηκε στο Νέο Όλβιο του Δήμου Τοπείρου στην Ξάνθη. Το επενδυτικό σχέδιο, το οποίο είχε υπαχθεί στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου, αφορά τη βελτιστοποίηση της απόδοσης των παραγωγικών μονάδων της εταιρείας μέσω της εγκατάστασης σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας. Η προβλεπόμενη κρατική ενίσχυση, με τη μορφή φορολογικής απαλλαγής, ανέρχεται σε 2,55 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 35% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της συμβατικής επένδυσης. Με την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου, η συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας ανήλθε σε 4.124.531 τεμάχια βιομηχανικών συσσωρευτών. Από αυτά, τα 724.531 τεμάχια ετησίως αποδίδονται αποκλειστικά στην παραγωγική δυναμικότητα που προστέθηκε μέσω της συγκεκριμένης επένδυσης. Παράλληλα, η συνολική κινητήρια ισχύς του παραγωγικού εξοπλισμού της μονάδας διαμορφώθηκε σε 12.261,72 kW, εκ των οποίων τα 436,90 kW αφορούν αποκλειστικά τον νέο εξοπλισμό που εγκαταστάθηκε στο πλαίσιο του επενδυτικού σχεδίου. Στην απόφαση διαπιστώνεται, επίσης, ότι η εταιρεία εκπλήρωσε τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις που συνδέονται με την απασχόληση. Ειδικότερα, πιστοποιήθηκε η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, καθώς και η δημιουργία τουλάχιστον του 50% των προβλεπόμενων νέων θέσεων κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της επένδυσης. Τέλος, καλύφθηκε και η προβλεπόμενη απαίτηση για ποσοστό πτυχιούχων 50% στις σχετικές θέσεις εργασίας.