Η επένδυση έχει αρχικό προϋπολογισμό περίπου 400 εκατ. ευρώ και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα αναπτυξιακά projects.

Μνημόνιο συνεργασίας για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός σύνθετου τουριστικού συγκροτήματος υψηλών προδιαγραφών στη Σάνη Χαλκιδικής υπέγραψαν ο Όμιλος AKTOR και η ONYX Τουριστική. Το έργο, το οποίο προγραμματίζει να αναπτύξει η ONYX, έχει αρχικό προϋπολογισμό περίπου 400 εκατ. ευρώ και συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα αναπτυξιακά projects που αναμένεται να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα.

Τι περιλαμβάνει η επένδυση

Το έργο αφορά την ανάπτυξη του «Αγροτουριστικού Χωριού με Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα στη Σάνη Χαλκιδικής» σε ιδιόκτητη έκταση. Η επένδυση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ξενοδοχειακή μονάδα πέντε αστέρων, τουριστικές κατοικίες, κοινόχρηστες εγκαταστάσεις, έργα υποδομής, διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου και τις απαραίτητες συνοδευτικές εγκαταστάσεις.

Ο ρόλος του Ομίλου AKTOR

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, ο Όμιλος AKTOR θα αναλάβει την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την προπαρασκευαστική φάση του έργου, η οποία περιλαμβάνει τον έλεγχο των μελετών ως προς την πληρότητα και την κατασκευασιμότητα, την εκπόνηση προτάσεων βελτιστοποίησης του σχεδιασμού και του κόστους (Value Engineering), καθώς και τη διαμόρφωση του χρονοδιαγράμματος και της συνολικής στρατηγικής υλοποίησης μέσω της διαδικασίας Early Contractor's Involvement (ECI).

Μετά την ολοκλήρωση της προκατασκευαστικής φάσης, η AKTOR θα αναλάβει και την εκτέλεση των κύριων κατασκευαστικών εργασιών έως την αποπεράτωση του έργου και τη θέση του συγκροτήματος σε λειτουργία.