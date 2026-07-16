Το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα ή την Τρίτη.

Το ενδεχόμενο αύξησης του ύψους της επικείμενης αύξησης μετοχικού κεφαλαίου πέραν των 650 εκατ. ευρώ εξετάζει η Aktor, σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον και πιθανή υπερκάλυψη της έκδοσης

Όπως σημείωσε, η διοίκηση έχει διαπιστώσει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και, ανάλογα με τη ζήτηση που θα καταγραφεί στο βιβλίο προσφορών, ενδέχεται να εξετάσει τις επόμενες ημέρες την αύξηση του προς άντληση ποσού. Η σχετική απόφαση θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, με βάση τις συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διαδικασία.

Σύμφωνα με τον κ. Εξάρχου, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις οδηγούν τη διοίκηση στην εκτίμηση ότι η αύξηση κεφαλαίου μπορεί να σημειώσει σημαντική υπερκάλυψη. Όπως ανέφερε, η εικόνα αυτή προκύπτει και από το ανεπίσημο «shadow book» που παρακολουθεί η εταιρεία.

Το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ αναμένεται να ανοίξει τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Δυνατότητα συμμετοχής στην έκδοση αναμένεται να έχουν και μέτοχοι που διαθέτουν ποσοστό μικρότερο του 3%, αναλογικά με τη συμμετοχή τους.

Οι εκτιμήσεις για ζήτηση άνω του 1,3 δισ. ευρώ

Κατά τις επαφές και τα roadshows που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στο εξωτερικό καταγράφηκε, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ισχυρό ενδιαφέρον για την αύξηση κεφαλαίου. Πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι οι ενδείξεις ζήτησης που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής ενδέχεται να ξεπερνούν το 1,3 δισ. ευρώ, έναντι του αρχικού σχεδιασμού για άντληση 650 εκατ. ευρώ.

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Η οριστική εικόνα, ωστόσο, θα διαμορφωθεί με το άνοιγμα και την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, από το οποίο θα εξαρτηθεί τόσο ο βαθμός υπερκάλυψης όσο και το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του τελικού ύψους της ΑΜΚ.

Παράλληλα, η διοίκηση επιδιώκει μέσω της αύξησης κεφαλαίου να διευρύνει το free float της εταιρείας και να ενισχύσει τη συμμετοχή ξένων επενδυτών στη μετοχική της σύνθεση. Σε περίπτωση σημαντικής υπερκάλυψης και αυξημένης συμμετοχής νέων επενδυτών, τα ποσοστά των υφιστάμενων βασικών μετόχων αναμένεται να υποστούν αραίωση.

Συμμετοχή 350 εκατ. ευρώ από τους βασικούς μετόχους

Όπως ανέφερε ο κ. Εξάρχου, οι βασικοί μέτοχοι έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου με συνολικό ποσό 350 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση, ωστόσο, επιδιώκει παράλληλα τη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για μεγαλύτερη διεθνή παρουσία του ομίλου τα επόμενα χρόνια.

Η αύξηση κεφαλαίου, σε συνδυασμό με το ομολογιακό δάνειο ύψους 300 εκατ. ευρώ και τις αναμενόμενες εισροές από πληρωμές του Δημοσίου, εκτιμάται ότι μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη ρευστότητα της Aktor. Σύμφωνα με τις σχετικές εκτιμήσεις, η ταμειακή ισχύς του ομίλου θα μπορούσε να διαμορφωθεί στην περιοχή των 1,2 έως 1,3 δισ. ευρώ.

Τα νέα κεφάλαια αναμένεται να υποστηρίξουν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδιασμού του ομίλου συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ και τη χρηματοδότηση νέων κινήσεων στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας και των υποδομών.