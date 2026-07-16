«Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης», απαντά ο Κώστας Σκρέκας.

«Όπως έχω δηλώσει από την πρώτη στιγμή, εμπιστεύομαι απόλυτα την ελληνική Δικαιοσύνη και ζητώ την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η αλήθεια και να μην παραμένει καμία σκιά», δηλώνει ο Κώστας Σκρέκας μετά την πλημμεληματική δίωξη που αντιμετωπίζει από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, δηλώνει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση «αφορά έναν πραγματικό αγρότη, με πραγματική παραγωγή. Δεν αφορά ανύπαρκτη καλλιέργεια, εικονική δραστηριότητα ή παράνομη είσπραξη ενισχύσεων. Είμαι βέβαιος ότι η δικαστική διαδικασία θα αναδείξει την πραγματική διάσταση της υπόθεσης, θα φωτίσει όλα τα πραγματικά περιστατικά και θα αποκαταστήσει πλήρως την αλήθεια».

Διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για τέσσερις

Κατηγορούμενοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις είναι οι βουλευτές της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα.

Οι διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος και των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών, αφορούν κατά περίπτωση, τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Αντίθετα, παίρνει το δρόμο για το αρχείο η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των βουλευτών της ΝΔ Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή καθώς από την έρευνα που διενεργήθηκε, δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

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Οι ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορούν συνολικά 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο πρόεδρος του Οργανισμού το 2021 και στελέχη πολιτικών γραφείων.