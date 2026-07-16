«Οι συμπολίτες μου γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα 13 σχεδόν χρόνια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας η περιουσία μου δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα τετραγωνικό εκατοστό», αναφέρει ο Χρήστος Μπουκώρος.

Βέβαιος για την αθωότητά του δηλώνει ο Χρήστος Μπουκώρος μετά την πλημμεληματική δίωξη που ασκήθηκε εναντίον του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας πως «η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή».

«Σήμερα πληροφορήθηκα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με παρέπεμψε ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης. Ποιος παραπέμπεται και ποιος αρχειοθετείται είναι απόλυτη αρμοδιότητα και ευθύνη της Εισαγγελίας. Αυτονόητο επίσης είναι ότι η παραπομπή δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ενοχή. Βέβαιος για την αθωότητα μου θα προσέλθω στον φυσικό μου Δικαστή όπου θα λάμψει η Αλήθεια. Υπενθυμίζω ότι η εμπλοκή μου αφορά ένα ζευγάρι νέων κτηνοτρόφων, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί επανειλημμένως και επιτοπίως και τα συμπεράσματα των ελέγχων και της σχετικής πραγματογνωμοσύνης έχουν αποδείξει ότι πρόκειται για πραγματικούς και νόμιμους αγρότες, κατόχους της προβλεπόμενης έκτασης γης και του προβλεπόμενου αριθμού ζώων», αναφέρει ο βουλευτής της ΝΔ και προσθέτει:

«Και επισημαίνει: «Με απολύτως καθαρή κι ήσυχη την συνείδηση μου θα προσέλθω, συντομότατα ελπίζω, στο αρμόδιο δικαστήριο, αλλά και στο εκλογικό σώμα της Μαγνησίας. Οι συμπολίτες μου γνωρίζουν πολύ καλά ότι τα 13 σχεδόν χρόνια της πολιτικής μου σταδιοδρομίας η περιουσία μου δεν έχει αυξηθεί ούτε κατά ένα τετραγωνικό εκατοστό! Γνωρίζουν επίσης οι συμπολίτες μου, ότι διαχρονικά αγωνίζομαι για το καλό του τόπου μου και για όσους αδικούνται. Αυτό θα συνεχίσω να πράττω με την δική τους εντολή. Άλλωστε στο πλαίσιο αυτών των αγώνων μου, στις 6 Ιουλίου 2021 με τον πλέον επίσημο τρόπο, απεκάλυψα πρώτος το σκάνδαλο των εικονικών και πλαστών μισθωτηρίων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η τότε καταγγελία μου -όπως αποδεικνύεται τώρα- ξεβόλεψε πολλά κυκλώματα τα οποία κατασπάραξαν κοινοτικούς πόρους».

Καταλήγοντας επισημαίνει: «Τέλος, από την αρχή της συγκεκριμένης υπόθεσης έχουν ανακύψει σοβαρά ερωτήματα τα οποία αναγκαστικά θα τεθούν στον δημόσιο διάλογο στον πρέποντα χρόνο».

Διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος για τέσσερις βουλευτές της ΝΔ

Κατηγορούμενοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις είναι οι βουλευτές της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα.

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Οι διώξεις σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος και των τεσσάρων εν ενεργεία βουλευτών, αφορούν κατά περίπτωση, τα αδικήματα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία και της ηθικής αυτουργίας σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ενώ η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επιπλέον για ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Αντίθετα, παίρνει το δρόμο για το αρχείο η δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος των βουλευτών της ΝΔ Γιάννη Κεφαλογιάννη, Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη και Κώστα Καραμανλή καθώς από την έρευνα που διενεργήθηκε, δεν προέκυψαν ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι ποινικές διώξεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αφορούν συνολικά 22 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία πρώην υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο πρόεδρος του Οργανισμού το 2021 και στελέχη πολιτικών γραφείων.