«Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης;» ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης.

Κανονικά υποψήφιοι θα είναι οι τέσσερις βουλευτές (Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος, Μάξιμος Σενετάκης και Κατερίνα Παπακώστα) στους οποίους ασκήθηκαν διώξεις - σε βαθμό πλημμελήματος - για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είπε ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας πως «δεν υπάρχει λόγος να μην είναι»

«Δεν υπάρχει λόγος αυτοί οι τέσσερις που παραπέμπονται να μην είναι υποψήφιοι. Η απάντηση είναι πως ισχύει και για αυτούς το τεκμήριο της αθωότητας», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση που είχε τηρήσει όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε ζητήσει, πριν από μερικούς μήνες, την άρση ασυλίας έντεκα βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας και δύο ακόμη προσώπων.

Όπως είπε, «η αυτονόητη στάση οποιουδήποτε κόμματος σε μια δημοκρατία θα έπρεπε να είναι ότι υπάρχει διάκριση των εξουσιών και ότι η Δικαιοσύνη θα δώσει τις απαντήσεις της».

Αντί αυτού, υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση, «με πρώτο το ΠΑΣΟΚ», έκανε λόγο για «κυβέρνηση υποδίκων», προεξοφλώντας – όπως ανέφερε – την άσκηση ποινικών διώξεων, πριν ακόμη ολοκληρωθούν οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες.

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«Η αντιπολίτευση είχε προεξοφλήσει, όταν μιλούσε για "υπόδικους" και για μια συμμορία στην οποία είναι μέσα και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, και την ενοχή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επικαλέστηκε, μάλιστα, τις εξελίξεις που ακολούθησαν, σημειώνοντας ότι μετά και την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου, οι υποθέσεις εννέα από τα δεκατρία πρόσωπα τέθηκαν στο αρχείο.

«Λίγους μήνες μετά, οι επτά συν δύο, εννέα από τους δεκατρείς, πάνε στο αρχείο. Είναι πολύ απλή η ερώτηση: όσοι μιλούσαν συνολικά για "κυβέρνηση υποδίκων", με πρώτο το ΠΑΣΟΚ, θα ζητήσουν συγγνώμη από αυτούς τους εννέα ανθρώπους; Δεν θα πω βουλευτές, θα πω 9 πολίτες», είπε.

Για να προσθέσει λέγοντας: «Σήμερα βγάζει πάλι το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωση βάζοντας στο κάδρο το σύνολο των ανθρώπων που ασκήθηκε ποινική δίωξη και ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να απολογηθούμε. Απολογείσαι όταν κάτι είναι αμετάκλητο και δεδομένο. Αν μετά από κάποιους μήνες οι 4 αυτοί αθωωθούν, θα βγάλουν νέα ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης; Θα μετατοπίσουν τη θέση τους; Θα μετατοπιστούν από τη θέση τους για ακόμα μια φορά; Δεν βάζουν μυαλό επιτέλους; Δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το συμπέρασμα; Το συμπέρασμα από κάθε εξέλιξη που καταρρίπτει όλα αυτά τα αφηγήματα των τηλεδικαστηρίων είναι ότι όλοι αυτοί, είτε είναι βουλευτές από την αντιπολίτευση, είτε είναι υπουργοί, είτε είναι τηλεκριτικοί, που μετατρέπονται σε εισαγγελείς και δικαστές, πρέπει να μάθουν επιτέλους ότι η δουλειά αυτή είναι μόνο της Δικαιοσύνης».