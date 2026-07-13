Σε ανάρτησή της η ΕΛΑΣ καταγράφει τα «ψεύδη» Μαρινάκη.

Σφοδρή επίθεση στον Παύλο Μαρινάκη περί ψευδών δηλώσεων αναφορικά με την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα, εξαπέλυσε με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

«Δεν ξαφνιαζόμαστε από το γεγονός ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ψεύδεται για άλλη μια φορά όσον αφορά την εξωτερική πολιτική και την εθνική άμυνα. Αυτή άλλωστε είναι η προσφιλής ενέργεια μίας κυβέρνησης που ψεύδεται διαρκώς προκειμένου να μην ομολογήσει τις παταγώδεις αποτυχίες της» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.

Προσθέτει πως «υπενθυμίζουμε στον κ Μαρινάκη: Πρώτον, η συμμετοχή της Τουρκίας στο Πρόγραμμα F35 είχε παγώσει από τον Σεπτέμβριο 2017 που αγόρασε τα S400 (με αποτέλεσμα να τερματιστούν ακόμα και οι εκπαιδεύσεις τούρκων πιλότων), ενώ εκδιώχθηκε από την συμπαραγωγή τον Ιούλιο του 2019. Όπως πάντα, ο κ Μαρινάκης ξεχνάει όχι μόνο την αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων της περιόδου 2017-2019 αλλά και το γεγονός ότι με τη στήριξη του ελληνοαμερικανικού λόμπι, το νομοσχέδιο EAST MED ACT που κατατέθηκε τον Απρίλιο 2019 καλούσε την αμερικανική κυβέρνηση για πρώτη φορά να ακυρώσει την πώληση f35 στην Τουρκία.

»Δεύτερον, η αναβάθμιση των F-16 σε Viper συμφωνήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 κατά την επίσκεψη του Αλέξη Τσίπρα στις ΗΠΑ, ενώ στις 30 Απριλίου του 2018 το ΥΕΘΑ υπέγραψε την επιστολή προσφοράς & αποδοχής (Letter of Offer & Acceptance) που αφορούσε την σύμβαση με τις ΗΠΑ για την αναβάθμιση 85 μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε F-16V. Ήταν το πρώτο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που προώθησε η Ελλάδα μετά από χρόνια και σε δύσκολες οικονομικά συνθήκες.

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122122770363349781&id=61590493436704&mibextid=wwXIfr&rdid=T1wnrp23vUv75HyV}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

»Τρίτον, το πρώτο Letter of Request της Ελλάδας για F35 εστάλη το 2017, παρά τις δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες, και στη βάση αυτού πραγματοποιήθηκαν και συνομιλίες με την αμερικανική πλευρά τα επόμενα χρόνια. Όσον αφορά τώρα τα ευφυολογήματα του κυβερνητικού εκπρόσωπου, για την παρακαταθήκη του Αλέξη Τσίπρα στην εξωτερική πολιτική, του υπενθυμίζουμε ότι εκτός από την Συμφωνία των Πρεσπών υπάρχουν δεκάδες επιτεύγματα τα οποία έγιναν το 2015-2019: Η αναβάθμιση των πολυμερών σχημάτων συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο, ο Στρατηγικός Διάλογος με τις ΗΠΑ, ο FSRU στην Αλεξανδρούπολη, οι ευρωπαϊκές κυρώσεις στην Τουρκία, η απώθηση του Barbaros από την ελληνική υφαλοκρηπίδα κτλ.»

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ καταλήγει λέγοντας πως «μήπως να θυμηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τα δικά τους «επιτεύγματα»; Το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, την ακύρωση του East Med, το Oruc Reis, το φιάσκο Μητσοτάκη στη Μονή Σινά, το «ναυάγιο» του καλωδίου στα ανοιχτά της Κάσου, την πώληση όπλων από όλους τους συμμάχους μας στην Τουρκία και τη ντροπιαστική στάση της κυβέρνησης στη γενοκτονία στη Γάζα; Κατανοούμε το γεγονός ότι ο κύριος Μαρινάκης εκπροσωπεί μία κυβέρνηση η οποία μας έχει οδηγήσει σε εθνικές ήττες σε όλα τα επίπεδα αλλά τουλάχιστον θα όφειλε να μην ψεύδεται ασύστολα».