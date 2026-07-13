«Πάει να κάνει ένα «ΣΥΡΙΖΑ 2» αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής», είπε για τον Αλέξη Τσίπρα ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο Παύλος Μαρινάκηςεξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με αφορμή την κριτική του επικεφαλής της ΕΛΑΣ για την εξωτερική πολιτική, είπε:

«Νομίζω ότι είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ο κ. Τσίπρας ψεύδεται χωρίς καμιά συστολή σε πανελλήνια μετάδοση, δεν είναι η πρώτη, προφανώς δεν θα είναι η τελευταία φορά, αλλά είναι από τις πιο χαρακτηριστικές και μάλιστα για τα εθνικά θέματα, για ζητήματα εξοπλιστικών είναι ο ορισμός του: «παρουσιάζει κάποιος το μαύρο, άσπρο». Όσα χρόνια ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, όλα αυτά τα 4,5 χρόνια η Τουρκία όχι μόνο ήταν πελάτης των F-35, αλλά και συμπαραγωγός.

Η Ελλάδα ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης για F-35, δεν είχε μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 και βέβαια, επειδή δεν είναι μόνο τα F-35 και τα F-16, η Ελλάδα έχει να θυμάται από τα 4,5 χρόνια του κ. Τσίπρα σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής και επιτυχιών μόνο μια γραβάτα, την γραβάτα από τον κ. Ζάεφ και μια συμφωνία για την οποία είχαμε μιλήσει εγκαίρως, αλλά από κει και πέρα ήμασταν και σαφείς και ο Πρωθυπουργός για το τι θα συμβεί αν ψηφιστεί και κυρωθεί. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο μυαλό του κ. Τσίπρα. Από το 2019 μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει ήδη υποδεχθεί πάνω από 50 αναβαθμισμένα F-16, ενώ ήταν στο μηδέν, περιμένει ακόμα 33 για να φτάσει στα 83, έχει ήδη εξασφαλίσει 20 F-35 με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμη 20 F-35, προσέξτε την απόλυτη διαφορά, 180 μοίρες διαφορετική εικόνα μέσα σε λίγα χρόνια Rafale, Belharra και μέσα σε αυτά τα 7 χρόνια έχουμε συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία, με την Αίγυπτο, επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, θαλάσσια πάρκα, εξόρυξη υδρογονανθράκων.

Αυτά έγιναν στην πραγματικότητα σε 7 χρόνια και τίποτα από όλα αυτά δεν τα θυμάμαι καν, ούτε στη φαντασία κάποιων τα προηγούμενα χρόνια. Δεν αμφισβητείται, λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά, έχει μιλήσει η ίδια η ιστορία, δεν θα την ξαναγράψει ο κ. Τσίπρας επειδή αποφάσισε να μετονομάσει στην πραγματικότητα το κόμμα του, δεν θα παραχαράξει ταυτόχρονα και την ιστορία».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ ήταν στελέχη ή μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ»

«Με μια πρόχειρη επισκόπηση των ονομάτων αυτών, πάνω από τους μισούς, πολύ περισσότεροι από τους μισούς ήταν στελέχη ή μέλη ή πολιτευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τι όμως έχει ενδιαφέρον;», είπε ο Παύλος Μαρινάκης σχολιάζοντας το νέο Εθνικό Συμβούλιο του Αλέξη Τσίπρα και πρόσθεσε: «Ο κ. Τσίπρας, τα στελέχη πρώτης γραμμής του ΣΥΡΙΖΑ, τις δικές του δηλαδή επιλογές, κάποιοι εκ των οποίων έφτασαν να είναι και κατηγορούμενοι και καταδικασμένοι για νόμους που ο κ. Τσίπρας επέλεξε να ψηφιστούν, τους έκρυψε, τους έστειλε στον «εξώστη» και στη συνέχεια εκτός συζήτησης και εκτός «γηπέδου», πολιτικού γηπέδου για να φανεί ότι κάνει κάτι διαφορετικό αλλά αυτό το διαφορετικό το βασίζει σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει, δεν τα έχει συνηθίσει, δεν τα έχει ταυτίσει με τον ΣΥΡΙΖΑ, άρα πάει να κάνει ένα «ΣΥΡΙΖΑ 2» αλλά κρύβει τα στελέχη πρώτης γραμμής.

Το άξιο απορίας όμως είναι, δεδομένου ότι ακούω όλες αυτές τις μέρες τους νέους του εκπροσώπους να πανηγυρίζουν για τα όσα κατάφερε ο κ. Τσίπρας ως πρωθυπουργός που ο κόσμος δεν τα αναγνώρισε τελικά, γιατί τον καταψήφισε ξανά και ξανά, δηλαδή αυτό το περιβόητο «μαξιλάρι» με τον τρόπο τέλος πάντων που τα παρουσιάζουν, ενώ τώρα οι δυνατότητες της χώρας είναι παραπάνω, όλα αυτά τα οποία λένε για την οικονομία, ενώ μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, αυτή η μόνιμη προσπάθεια να ξαναγράψουν την ιστορία όπως για τα εξωτερικά θέματα, σε συνέχεια όσων σας απάντησα πριν, όλα αυτά θα έπρεπε να θεωρούνται «επιτυχίες». Αφού είναι τόσο «πετυχημένη» αυτή η θητεία του κ. Τσίπρα, τότε γιατί τους υπουργούς και τα στελέχη πρώτης γραμμής που «πέτυχαν» όλα αυτά, δεν τα θέλει στο κόμμα του και τα κρύβει; Μου κάνει πολύ εντύπωση, προφανώς γιατί δεν μιλάμε για καμιά επιτυχία, μιλάμε για παταγώδη αποτυχία, την οποία ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να φορτώσει στους συνεργάτες του και ο ίδιος να φανεί υπεράνω οποιασδήποτε, υπεράνω οποιουδήποτε καταλογισμού και να παρουσιάσει ένα υποτιθέμενο νέο κόμμα στα μάτια των πολιτών».

Για το σχόλιο του κ. Ράμμου για το τεκμήριο αθωότητας

«Δεν αμφισβητεί κανείς το τεκμήριο αθωότητας, αλλά θα ήθελα πολύ την ίδια ευαισθησία ο κύριος Ράμμος να τη δείχνει και όταν οι φερόμενοι ως δράστες ή οι εν δυνάμει κατηγορούμενοι είναι για παράδειγμα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για τους οποίους να θυμίσω, ότι όταν ήρθε η δικογραφία στη Βουλή ζητήθηκε η άρση της ασυλίας τους και οι ίδιοι το ζήτησαν χωρίς να έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και πάνω από τα μισά, ίσως αν όχι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, μιλούσαν για «κυβέρνηση υποδίκων». Ψάχνω να βρω μια αντίστοιχη παρέμβαση του κ. Ράμμου, η οποία να λέει το αυτονόητο «ότι μη βγάζουμε συμπέρασμα για κάποιους, οι οποίοι μπορεί να είναι κατηγορούμενοι». Αντίστοιχες παρεμβάσεις θα ήθελα να ακούσω, όταν κατηγορείτο ο Πρωθυπουργός της χώρας, ότι «ενορχηστρώνει τη συγκάλυψη ενός τραγικού δυστυχήματος» και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Άρα, ναι, σεβασμό στο τεκμήριο αθωότητας, αλλά το τεκμήριο αθωότητας ισχύει για όλους», είπε στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με Σαμαρά

«Αυτά έχουν απαντηθεί. Στόχος μας είναι η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Εύκολος προφανώς δεν είναι, γιατί έχει να κάνει με την κρίση των πολιτών. Πρέπει να δώσουμε όσες παραπάνω απαντήσεις μπορούμε μέχρι το τέλος αυτής της θητείας και να βγάλουμε ένα πρόγραμμα, το οποίο θα πείσει τους πολίτες. Τεκμήριο βέβαια αξιοπιστίας είναι τα πεπραγμένα μας. Θεωρώ, ότι είναι αυτή τη στιγμή το μόνο ρεαλιστικό σχέδιο που έχει αρχή, μέση και τέλος και είναι και ο μοναδικός μας στόχος. Μόνος μας στόχος είναι η αυτοδυναμία», είπε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κυοφορούμενο κόμμα Σαμαρά και συνέχισε: «Καταρχάς είναι πολλαπλώς υποθετική αυτή η ερώτηση.

Να δούμε πρώτο ποιο θα είναι πρώτον, το αποτέλεσμα των εκλογών και αν θα καταφέρουμε να πετύχουμε τον στόχο της αυτοδυναμίας. Μόνος αρμόδιος να αποφασίσει γι’ αυτό είναι ο ελληνικός λαός. Οι Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, να δούμε αν τελικά πράγματι θα κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Αλλά υπάρχουν και κάποια πράγματα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα, όπως η ετυμηγορία, ο σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών. Όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, έχω απαντήσει κι εγώ σε συνεντεύξεις μου, πρωθυπουργούς θεωρούμε -αυτονοήτως θα πω εγώ- ότι εκλέγουν οι πολίτες και όχι κάποιοι σε κλειστές πόρτες. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε σε διαπραγμάτευση τα αυτονόητα, που είναι ο σεβασμός στην ετυμηγορία των πολιτών και για το ποιο θα είναι το κυβερνών κόμμα και για τον τρόπο που θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά και για το πρόσωπο, το οποίο θα το επιλέξουν οι πολίτες και κανένας άλλος».

Για τις αυξήσεις στους δικαστικούς

«Εδώ, νομίζω ότι παρερμηνεύτηκε, όχι νομίζω, είναι δεδομένο ότι παρερμηνεύτηκε αυτό το οποίο προωθεί και ψήφισε το Υπουργείο Οικονομικών. Καταρχάς μιλάμε για χαμηλόβαθμους δικαστικούς. Δεν μιλάμε για αύξηση 50 ή 90% στον μισθό τους. Αυτό το οποίο ισχύει είναι: Όσοι χαμηλόβαθμοι δικαστικοί έχει έρθει η ώρα τους ή είχε έρθει τα προηγούμενα χρόνια η ώρα τους να προαχθούν και δεν υπάρχει κενή θέση μετά από 12 χρόνια, μετά από 12 χρόνια θα πάρουν 50% επί της διαφοράς του μισθού που θα έπαιρναν αν υπήρχε θέση για την προαγωγή τους. Και αν φτάσουν στα 17 χρόνια τότε θα πάρουν το 90%. Παράδειγμα: Αν λόγω προαγωγής που θα έπρεπε να πάρουν για 12 χρόνια αλλά δεν την έπαιρναν λόγω του ότι δεν βρέθηκε θέση να πάνε έπαιρναν 100€ και η αύξηση με την προαγωγή ήταν 60€, δηλαδή θα έπρεπε να πάρουν 60€ παραπάνω, θα πάρουν 30€ παραπάνω.

Το ξαναλέω, δεν αφορά όλους τους δικαστικούς, αφορά χαμηλόβαθμους δικαστικούς και περιπτώσεις που ενώ δικαιούνται προαγωγής μετά από 12 χρόνια δεν την έχουνε πάρει, εκεί θα πάρουν το 50% της αύξησης και αν είναι 17 χρόνια το 90% της αύξησης», είπε για το θέμα.

Για τη μεταβίβαση των S400 από την Τουρκία

«Για το χρονικό των F-35 και των F-16 απάντησα στον συνάδελφό σας στην πρώτη, αν δεν κάνω λάθος, ερώτηση της σημερινής ενημέρωσης. Ως προς αυτό το οποίο με ρωτήσατε, τη φημολογούμενη μεταβίβαση των S-400, εδώ καλό είναι να περιμένουμε. Καταρχάς η παράμετρος δεν είναι μόνο μία, δεν είναι μόνο μία η παράμετρος που θα επηρεάσει την απόφαση αυτή του Κογκρέσου, είναι μια σύνθετη διαδικασία. Έχει πολύ μεγάλη αξία να τονίσουμε ότι η χώρα μας δεν ετεροπροσδιορίζεται και δεν καθορίζει τη στρατηγική της με βάση το τι συμβαίνει μεταξύ άλλων κρατών. Προφανώς τα παρακολουθούμε όλα. Ως προς τις διατυπώσεις για τις οποίες με ρωτήσατε, αυτές είναι αυτονόητες διατυπώσεις, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσε να προχωρήσει τίποτα. Αλλά ας μην πυροβολούμε τα πόδια μας.

Επαναλαμβάνω: Εκλέχθηκε η Κυβέρνηση αυτή σε μια χώρα που ήταν εκτός οποιασδήποτε συζήτησης F-35 και δεν είχε εγκριθεί, δεν είχε προχωρήσει, δεν είχε συμφωνηθεί να μπει στο πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16. Και 7 χρόνια μετά είμαστε στη θέση να έχουμε υποδεχθεί 53 αναβαθμισμένα F-16, έχουμε εξασφαλίσει 20 F-35, μπορούμε άλλα 20 και περιμένουμε άλλα 30 F-16, συν όλα τα υπόλοιπα που είπα, Rafale, Belharra, όλα όσα έχουν γίνει σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Και η εικόνα της Τουρκίας ήταν η εντελώς αντίθετη και επί των ημερών μας βρέθηκε εκτός. Ας μην πυροβολούμε τα πόδια μας, ας μην βιαζόμαστε. Εμείς είμαστε εδώ για να παρουσιάζουμε τα πραγματικά δεδομένα και να ισχυροποιούμε όσο παραπάνω μπορούμε τη χώρα μας».