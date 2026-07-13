Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) διευκρινίζει ότι η εγγύηση καταβάλλεται ως μέτρο διασφάλισης του ιδιοκτήτη για πιθανές οικονομικές υποχρεώσεις του ενοικιαστή.

Ένα από τα συχνότερα ερωτήματα που προκύπτουν κατά τη λήξη μιας μίσθωσης αφορά την εγγύηση που καταβλήθηκε με την υπογραφή του συμβολαίου. Πολλοί ενοικιαστές αναρωτιούνται πότε δικαιούνται να την πάρουν πίσω, ενώ αρκετοί ιδιοκτήτες δεν γνωρίζουν σε ποιες περιπτώσεις μπορούν νόμιμα να την παρακρατήσουν.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) διευκρινίζει ότι η εγγύηση, η οποία συνήθως αντιστοιχεί σε ένα ή δύο μηνιαία μισθώματα, καταβάλλεται ως μέτρο διασφάλισης του ιδιοκτήτη για πιθανές οικονομικές υποχρεώσεις του ενοικιαστή κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.

Συγκεκριμένα, η εγγύηση καλύπτει τυχόν ζημιές στο ακίνητο πέρα από τη φυσιολογική φθορά, απλήρωτα ή καθυστερούμενα ενοίκια, καθώς και οφειλές σε κοινόχρηστα ή λογαριασμούς που βαρύνουν τον ενοικιαστή.

Πότε μπορεί να παρακρατηθεί

Η ΕΕΚΕ επισημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης δεν έχει το δικαίωμα να κρατήσει την εγγύηση αυθαίρετα. Η παρακράτησή της, ολική ή μερική, επιτρέπεται μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι και αποδεδειγμένοι λόγοι.

Ειδικότερα, μπορεί να παρακρατηθεί όταν υπάρχουν ανεξόφλητα μισθώματα ή άλλες οικονομικές οφειλές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αποδεικνύονται, όταν έχουν προκληθεί ζημιές στο ακίνητο πέρα από τη συνήθη χρήση και αυτό τεκμηριώνεται με φωτογραφίες, τεχνική έκθεση ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, καθώς και όταν ο ενοικιαστής δεν παραδίδει το ακίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, είναι δυνατόν, εφόσον συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές, η εγγύηση να συμψηφιστεί με το τελευταίο ή τα τελευταία μισθώματα πριν από την παράδοση του ακινήτου.

Πότε πρέπει να επιστραφεί

Αντίθετα, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να επιστρέψει την εγγύηση όταν το ακίνητο παραδίδεται σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχουν ανεξόφλητες οφειλές ή ζημιές και ο ενοικιαστής έχει τηρήσει όλους τους όρους της σύμβασης.

Σε αυτή την περίπτωση, η επιστροφή της εγγύησης πρέπει να γίνει άμεσα μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή και τον σχετικό έλεγχο του ακινήτου.

Τι πρέπει να προσέξουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Η ΕΕΚΕ συνιστά και στις δύο πλευρές να λαμβάνουν ορισμένα βασικά μέτρα ώστε να αποφεύγονται μελλοντικές διαφωνίες. Μεταξύ αυτών είναι η σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής του ακινήτου με καταγραφή τυχόν ζημιών, η λήψη φωτογραφιών ή βίντεο που αποτυπώνουν την κατάσταση του ακινήτου, η διατήρηση αποδείξεων εξόφλησης λογαριασμών και κοινοχρήστων, καθώς και η γραπτή επιβεβαίωση είτε της επιστροφής είτε της παρακράτησης της εγγύησης.

Τέλος, η Ένωση συμβουλεύει τους ενοικιαστές να μην αποχωρούν από το ακίνητο χωρίς γραπτή επιβεβαίωση σχετικά με την επιστροφή της εγγύησης, ενώ καλεί τους ιδιοκτήτες να μην προχωρούν σε παρακράτησή της χωρίς επαρκή τεκμηρίωση, καθώς σε διαφορετική περίπτωση ο ενοικιαστής έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τα δικαιώματά του δικαστικά. Όπως επισημαίνει, η γραπτή καταγραφή κάθε συμφωνίας και η καλή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών αποτελούν τον ασφαλέστερο τρόπο για την αποφυγή αντιδικιών.