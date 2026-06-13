Τη σημερινή απαγγελία της απόφασης παρακολουθούσαν στο κατάμεστο ακροατήριο του Κακουργιοδικείου Γιαννιτσών, οι γονείς του άτυχου 19χρονου κι ο αδελφός του- συνεπιβάτης στο μοιραίο παιχνίδι.

Συνολικές ποινές που ξεκινούν από πρόσκαιρες πολυετείς καθείρξεις και φτάνουν τα ισόβια δεσμά (και επιπλέον πρόσκαιρη κάθειρξη), επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών στους τέσσερις κατηγορούμενους για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 19χρονο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ετυμηγορία των δικαστών - τακτικών και λαϊκών - τα τέσσερα εμπλεκόμενα πρόσωπα τιμωρήθηκαν ως εξής:

- Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον κάθειρξη 8 ετών στον 61 ετών ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη ως προς τον 19χρονο και σε απόπειρα για τον μικρότερο αδελφό του (που επέβαινε στο ίδιο παιχνίδι), χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού

- Συνολική κάθειρξη 9 ετών στην 54χρονη σύζυγο τού ιδιοκτήτη (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης) για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της ειλικρινούς μεταμέλειας.

- Συνολική κάθειρξη 6 ετών στον 23χρονο χειριστή του μοιραίου παιχνιδιού με την ονομασία «Crazy Dance» για θανατηφόρα έκθεση, απλή έκθεση και όλως ελαφρώς σωματική βλάβη, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετεφηβικής ηλικίας.

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- Συνολική κάθειρξη 13 ετών στον μηχανολόγο - μηχανικό, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος - παιχνιδιού, για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

Η απόφαση οδηγεί πίσω στις φυλακές τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ που βρισκόταν προσωρινά κρατούμενος από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν απολογήθηκε στον ανακριτή Χαλκιδικής. Για τους τρεις υπόλοιπους καταδικασθέντες αποφασίστηκε να χορηγηθεί αναστέλλουσα δύναμη στην εκτέλεση των ποινών ενόψει του Εφετείου, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και επιπλέον στην μηχανικό με καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 20.000 ευρώ. Υπό αυτές τις συνθήκες παραμένουν ελεύθεροι μέχρι να δικαστεί η υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.

«Κανένα δικαστήριο δεν κρίνει ανθρώπους, κρίνει πράξεις» είπε η προεδρεύουσα του δικαστηρίου, κηρύσσοντας τη λήξη της πολύμηνης δίκης που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο.

Το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως της Έδρας ως προς την ενοχή των κατηγορουμένων, ενώ η απόφαση τόσο επί της ενοχής όσο κι επί της αναγνώρισης ελαφρυντικών περιστάσεων ήταν ομόφωνη (με ψήφους 7-0).

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, με δεύτερη δικογραφία που αφορά το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος (και κατά περίπτωση της απλής συνέργειας και ηθικής αυτουργίας στην πράξη αυτή), η έκπτωτη δήμαρχος Κασσάνδρας Αναστασία Χαλκιά, δύο πρώην αντιδήμαρχοι (η πρώτη Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών και η δεύτερη αρμόδια για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων και για την επιβολή προστίμων), δύο υπάλληλοι του ίδιου δήμου (ανάμεσά τους ο τότε προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών), δύο μηχανολόγοι μηχανικοί κι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Η δίκη αυτή προσδιορίστηκε, μετά από αναβολή που προηγήθηκε, για τον Δεκέμβριο του 2026 στο Μονομελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj7zfwhxrnlt?integrationId=40599v1wlakx6ykh}

«Δεν θα σταματήσω τον αγώνα για τη δικαίωση του παιδιού μου» λέει ο πατέρας του 19χρονου

«Δεν θα σταματήσω τον αγώνα για την ολοκληρωτική δικαίωση του παιδιού μου» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Καμπαϊλής, πατέρας του 19χρονου που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου το οποίο καταδίκασε τους τέσσερις κατηγορούμενους, επιβάλλοντάς τους ποινές από πρόσκαιρες καθείρξεις έως ισόβια δεσμά.

Σε δηλώσεις του έξω από το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος από την απόφαση, τονίζοντας ότι σέβεται την κρίση της ελληνικής Δικαιοσύνης. Πρόσθεσε δε, ότι θα συνεχίσει τον αγώνα ώστε να διατηρηθούν και να εκτελεστούν οι ποινές στο Εφετείο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj7zhhptqk6h?integrationId=40599v1wlakx6ykh}