Τα ευρήματα καταδεικνύουν το εύρος της δραστηριότητας της οργάνωσης και την επικινδυνότητα του εξοπλισμού που διατηρούσε στην κατοχή της.

Μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος αποκάλυψαν οι διωκτικές αρχές στη Ζάκυνθο, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης με φερόμενη εμπλοκή στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την παράνομη διακίνηση όπλων. Η έρευνα της Ελληνικής Αστυνομίας αποκάλυψε ένα καλά οργανωμένο δίκτυο, τα μέλη του οποίου φέρονται να είχαν αναπτύξει συγκεκριμένη υποδομή για την αποθήκευση και διακίνηση παράνομου υλικού.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τριών ατόμων, δύο 41χρονων και ενός 19χρονου, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στην οργάνωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο ένας από τους 41χρονους είχε ηγετικό ρόλο, συντονίζοντας τις κινήσεις του κυκλώματος και κατευθύνοντας τη δράση των υπολοίπων μελών.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο η οργάνωση έκρυβε τον παράνομο εξοπλισμό της. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ειδικά κατασκευασμένες κρύπτες σε χώρους που χρησιμοποιούσαν τα μέλη του κυκλώματος, ακόμη και μέσα σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ορισμένες από αυτές ήταν επιμελώς καμουφλαρισμένες και, σύμφωνα με πληροφορίες της έρευνας, άνοιγαν με ειδικούς μηχανισμούς ή κωδικούς, γεγονός που δυσχέραινε τον εντοπισμό τους.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκε μεγάλος αριθμός όπλων και πυρομαχικών. Μεταξύ άλλων, βρέθηκαν πιστόλια, γεμιστήρες και χιλιάδες φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ενώ εντοπίστηκαν επίσης μαχαίρια, χειροπέδες και άλλα αντικείμενα που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί όπλων.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την αξιολόγηση των κατασχεθέντων στοιχείων, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο διασυνδέσεων με άλλες υποθέσεις παράνομης διακίνησης όπλων και ναρκωτικών.

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