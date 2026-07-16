Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί 115 πυροσβέστες, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 εναέρια για την κατάσβεση της φωτιάς.

Φωτιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στα Βίλια.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Πυροσβεστικής, έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις που μεταβαίνουν στο σημείο για να εκκινήσει η επιχείρηση κατάσβεσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής με στόχο την αποτροπή επέκτασης της φωτιάς σε μεγαλύτερη έκταση.

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115 πυροσβεστές και 7 εναέρια στη μάχη με τις φλόγες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Αγία Παρασκευή Βιλίων, στον Δήμο Μάνδρας – Ειδυλλίας Αττικής. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και Συνολικά επιχειρούν 115 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 35 πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν στο σημείο.

Από αέρος συνδράμουν στην προσπάθεια κατάσβεσης πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού στα σημεία όπου η φωτιά παρουσιάζει μεγαλύτερη ένταση. Παράλληλα, στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

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Η ανάρτηση της Πυροσβεστικής

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2077723632910942689}

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την φωτιά στα Βίλια

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί δεκάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 7 εναέρια για την κατάσβεση της φωτιάς. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην αποτροπή της εξάπλωσης της πυρκαγιάς, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από δασική βλάστηση και το ανάγλυφο μπορεί να δυσκολέψει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την Πυροσβεστική το πύρινο μέτωπο έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις που κινητοποιήθηκαν από την πρώτη στιγμή κατάφεραν να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς και συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο για την πλήρη κατάσβεσή της και την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν μέχρι την πλήρη οριοθέτηση και κατάσβεση της πυρκαγιάς.

{https://x.com/pyrosvestiki/status/2077736969556078767}