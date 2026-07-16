Συνολικά, η Ουγκάντα κατέγραψε 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, κυρίως μεταξύ επισκεπτών από το Κονγκό, και δύο θανάτους.

Ο τελευταίος ασθενής, ο οποίος νοσηλευόταν με Έμπολα στην Ουγκάντα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και έτσι η χώρα πλέον δεν έχει κανέναν ενεργό επιβεβαιωμένο κρούσμα της θανατηφόρας ασθένειας.

Σε ειδική τελετή για την περίσταση ο υπουργός Υγείας, δρ. Dr Chris Baryomunsi χαρακτήρισε το γεγονός ως «μία στιγμή χαράς». Το πρώτο κρούσμα στο ξέσπασμα του Έμπολα, από τον ιό Bundibugyo, στην Ουγκάντα επιβεβαιώθηκε τον περασμένο Μάιο. Ο ασθενής ήταν ένας άνδρας που είχε ταξιδέψει από την γειτονική Δημοκρατία του Κονγκό, επίκεντρο της επιδημίας, για ιατρική περίθαλψη.

Οι αρχές εκεί συνεχίζουν να παλεύουν για να περιορίσουν τον ιό ενώ οι ΗΠΑ έχουν εκδώσει ειδική ταξιδιωτική οδηγία για όσους πολίτες της βρέθηκαν στη χώρα.

Στην Ουγκάντα, έχει ξεκινήσει μια αντίστροφη μέτρηση 42 ημερών προτού κηρυχθεί επίσημα απαλλαγμένη από τον Έμπολα, εφόσον δεν προκύψουν νέα κρούσματα. «Σηματοδοτεί πως με πρώιμο εντοπισμό, ακριβή θεραπεία και ένα ισχυρό σύστημα υγείας, ο Έμπολα μπορεί να νικηθεί» δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Παρόλα αυτά, το υπουργείο συστήνει στους πολίτες να παραμένουν σε επαγρύπνηση. «Στην περίπτωση που αναπτύξετε συμπτώματα όπως πυρετό, διάρροια ή ανεξήγητη αιμορραγία, αναζητήσετε άμεση ιατρική φροντίδα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συνολικά, η Ουγκάντα κατέγραψε 20 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, κυρίως μεταξύ επισκεπτών από το Κονγκό και δύο θανάτους.

Τα τελευταία 20 χρόνια, η Ουγκάντα έχει βιώσει ανάλογα ξεσπάσματα του ιού Έμπολα και πλέον διαθέτει ισχυρά πρωτόκολλα αντιμετώπισης του ιού. Μεταξύ αυτών είναι η απομόνωση ύποπτων κρουσμάτων και ο εντοπισμός στενών επαφών.

Πάνω από 2.000 τα κρούσματα το Κονγκό

Στο Κονγκό έχουν επιβεβαιωθεί πάνω από 2.000 κρούσματα Έμπολα και 796 θάνατοι, σύμφωνα με τα επίσημα κυβερνητικά στοιχεία. Ωστόσο, οι ειδικοί εικάζουν ότι ο ιός βρισκόταν στην κοινότητα για αρκετούς μήνες πριν ξεσπάσει και κηρυχθεί επίσημα ως επιδημία τον Μάιο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, πριν από λίγες μέρες δήλωσε επίσημα πως ο πραγματικός αριθμός των μολύνσεων θα μπορούσε να είναι τετραπλάσιος από αυτός που έχει καταγραφεί.

Ο Έμπολα προκαλείται από ένα ιό που επιτίθεται στο ανοσοποιητικό σύστημα και τα όργανα. Συνήθως μολύνει τα ζώα, συνήθως νυχτερίδες αλλά το ξέσπασμα του ιού μεταξύ των ανθρώπων μπορεί να ξεκινήσει από την επαφή ανθρώπου με ζώο. Μεταδίδεται μέσω των σωματικών υγρών όπως το αίμα.

Με πληροφορίες του BBC





