Η Ευρώπη αυξάνει την επιτήρηση για πιθανά συμπτώματα Έμπολα στους επιβάτες αεροπορικών εταιρειών που φτάνουν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς ο θανατηφόρος ιός εξαπλώνεται ταχύτερα από ό,τι μπορούν να τον περιορίσουν οι υγειονομικοί υπάλληλοι.

Μέχρι τη Δευτέρα είχαν αναφερθεί περισσότερα από 900 ύποπτα κρούσματα Έμπολα στο Κονγκό, με τουλάχιστον 223 θανάτους, όμως ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων αναμένεται να είναι πολύ υψηλότερος. Η Ουγκάντα, η οποία συνορεύει με το Κονγκό, έχει αναφέρει επτά κρούσματα, ενώ χθες ανακοίνωσε πως κλείνει τα σύνορά της, αρχικά για έναν μήνα, με μοναδικές εξαιρέσεις τις διελεύσεις που αφορούν υγειονομικό προσωπικό, ανθρωπιστικές αποστολές και παραδόσεις τροφίμων.

Όσοι φθάνουν στην Ουγκάντα από τη ΛΔ Κονγκό θα τίθενται σε απομόνωση για 21 ημέρες - αυτός είναι ο μέγιστος χρόνος επώασης του ιού - υπό την επιτήρηση των υγειονομικών αρχών.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οι διαστάσεις της επιδημίας πιθανόν είναι πολύ μεγαλύτερες, καθώς το ξέσπασμα στην επαρχία Ιτουρί, που γειτονεύει με την Ουγκάντα και το Νότιο Σουδάν, δεν εντοπίστηκε παρά εβδομάδες αφού εκδηλώθηκε, ενώ δεν αναφέρονται όλα τα ύποπτα κρούσματα.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) δημιουργεί μοντέλα για την πιθανότητα εισαγωγής κρουσμάτων στην Ευρώπη και συνεργάζεται με τον αεροπορικό τομέα «για την ενίσχυση της ασφάλειας όλων των επιβατών επί του αεροσκάφους», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Ιταλία ανέφερε δύο ύποπτα κρούσματα μεταξύ επιβατών που είχαν φτάσει από την Ουγκάντα, αλλά αργότερα βρέθηκαν αρνητικοί στον Έμπολα.

Στο μεταξύ, το Βέλγιο έχει απευθείας καθημερινές πτήσεις από και προς το Κονγκό: Η Brussels Airlines δήλωσε την Τετάρτη ότι προχωρά σε αλλαγές στα προγράμματα των πληρωμάτων της, δεδομένου ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα από τη συγκεκριμένη περιοχή, αλλά πρόσθεσε: «Αυτές οι αλλαγές εφαρμόζονται χωρίς να επηρεάζεται το τρέχον πρόγραμμα πτήσεων».

«Σε τέτοιες περιόδους, οι πτήσεις είναι πιο ζωτικής σημασίας από ποτέ για να παραμείνει η περιοχή συνδεδεμένη και για να μπορέσουν ζωτικά φάρμακα και ιατρικά εκπαιδευμένο προσωπικό να φτάσουν στις πληγείσες περιοχές», ανέφερε η αεροπορική εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Η εταιρεία, η οποία αποτελεί μέρος του ομίλου Lufthansa, πρόσθεσε ότι παραμένει «πιστή στη δέσμευσή της να διατηρεί ανεπηρέαστο το πρόγραμμα πτήσεών της όποτε είναι δυνατόν».

Υπενθυμίζεται πως η τρέχουσα θανατηφόρα έξαρση προκαλείται από τον ιό Bundibugyo, για τον οποίο δεν υπάρχουν θεραπείες ή εμβόλια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με εταιρείες ανάπτυξης δύο πειραματικών εμβολίων, ενώ η γερμανική εταιρεία διαγνωστικών Altona δήλωσε ότι στοχεύει να παράσχει ένα τεστ για το συγκεκριμένο στέλεχος Έμπολα τις «επόμενες εβδομάδες».

Οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην περιοχή και ο σπάνιος τύπος του ιού καθιστούν σχεδόν αδύνατο για τους υγειονομικούς υπαλλήλους να σταματήσουν την εξάπλωση της λοίμωξης, δήλωσε ο ΠΟΥ στους δημοσιογράφους.

Υγειονομικές εγκαταστάσεις έχουν δεχθεί επιθέσεις από ντόπιους σε ορισμένες περιπτώσεις, επειδή συγγενείς ήθελαν να πάρουν τις σορούς των αγαπημένων τους προσώπων για ταφή - μια πρακτική που μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω μολύνσεις.

Παράλληλα, η ευρωπαϊκή υπηρεσία νοσημάτων συγκεντρώνει περισσότερους πόρους από ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων για να στείλει επιπλέον βοήθεια. Αυτή η μεγαλύτερη παρουσία θα τη βοηθήσει να «συλλέξει πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο εξόδου, ο οποίος... είναι κρίσιμος για τη μείωση του κινδύνου μέσω του εντοπισμού ταξιδιωτών που παρουσιάζουν συμπτώματα», ανέφερε η υπηρεσία.

Θα βοηθήσει επίσης να διασφαλιστεί ότι οι αξιολογήσεις κινδύνου και οι συστάσεις της υπηρεσίας για τις ευρωπαϊκές χώρες και τους πολίτες τους είναι άμεσες και επικαιροποιημένες.