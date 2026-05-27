Ο ECDC σε τελευταία ενημέρωσή του αναφέρει ότι καταγράφεται αυξανόμενος αριθμός επιβεβαιωμένων και ύποπτων κρουσμάτων αλλά και θανάτων από τη νόσο Έμπολα.

Η Ουγκάντα ​​​​ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα σύνορά της λόγω της επιδημίας Έμπολα στο Κονγκό, παρά τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που αναφέρουν ότι τέτοια μέτρα «συνήθως εφαρμόζονται από φόβο και δεν έχουν καμία επιστημονική βάση».

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Γκεμπρεγέσους, προειδοποίησε ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό κινδυνεύει από μια «καταστροφική σύγκρουση ασθενειών και αντιπαλότητας» και ζήτησε άμεση κατάπαυση του πυρός από τις τοπικές πολιτοφυλακές. «Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη στην κοινότητα ή να απομονώσουμε τους ασθενείς ενώ πέφτουν βόμβες», είπε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα ο ECDC σε ενημέρωσή του την Τετάρτη ανέφερε πως το ξέσπασμα της νόσου Έμπολα που προκαλείται από τον ιό Bundibugyo εξακολουθεί να επηρεάζει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) και την Ουγκάντα, ενώ καταγράφεται αυξανόμενος αριθμός επιβεβαιωμένων και ύποπτων κρουσμάτων και θανάτων.

Στις 26 Μαΐου, το υπουργείο Υγείας της ΛΔΚ ανέφερε συνολικά 121 επιβεβαιωμένα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 17 θανάτων και 1.077 ύποπτα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων 238 θανάτων στις επαρχίες Ιτούρι, Βόρειο Κίβου και Νότιο Κίβου. Η Ουγκάντα ​​​​έχει αναφέρει επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα, ανάμεσά τους και έναν θάνατο. Τρία από αυτά τα κρούσματα συνδέονται με ταξίδια από τη ΛΔΚ.

Παρόλο που οι πληροφορίες είναι περιορισμένες, «αξιολογούμε την πιθανότητα μόλυνσης για άτομα που ζουν στην ΕΕ/ΕΟΧ ως πολύ χαμηλή. Το ECDC συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και θα ενημερώνει την αξιολόγησή του καθώς θα παρέχονται διαθέσιμες νέες πληροφορίες» ανέφερε το ECDC.

Η Διεθνής Επιτροπή Διάσωσης (IRC) προειδοποίησε από την πλευρά της ότι οι συγκρούσεις στην περιοχή, η ταχεία εξάπλωση και οι μαζικές περικοπές χρηματοδότησης στα παγκόσμια προγράμματα υγείας θα μπορούσαν να οδηγήσουν την συνεχιζόμενη κρίση του Έμπολα σε ταχύτερο ρυθμό από αυτήν της πανδημίας του 2018 - 2020 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου πέθαναν πάνω από 2.290 άνθρωποι.

Οι περιοχές σε Κονγκό και Ουγκάντα ​​που έχουν πληγεί από τον Έμπολα

Με πληροφορίες ECDC/Forbes