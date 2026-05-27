Τελευταία ημερομηνία για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» αποτελεί η Κυριακή 31η Μαΐου, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση των αρμόδιων υπουργείων. Μετά την ημερομηνία αυτή, δεν θα είναι δυνατή η ένταξη νέων δικαιούχων στο πρόγραμμα, καθώς κλείνει η διαδικασία υπαγωγής.

Όπως διευκρινίζεται, από τον Ιούνιο 2026 παύει η δυνατότητα νέων αιτήσεων και διακόπτεται η έκδοση βεβαιώσεων επιλεξιμότητας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr. Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν ολοκληρώνεται άμεσα για όσους έχουν ήδη εγκριθεί.

Οι δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία θα μπορούν να προχωρήσουν κανονικά στις διαδικασίες τους, με τελική προθεσμία για την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων την 31η Αυγούστου 2026.

Σε σημερινές της δηλώσις στο MEGA, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, είπε ότι τα εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται σε περίπου 14.000, εκ των οποίων 11.000 ήδη έχουν συμβασιοποιηθεί.

Το «Σπίτι μου ΙΙ» στοχεύει στη διευκόλυνση νέων πολιτών για την απόκτηση πρώτης κατοικίας με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, αποτελώντας ένα από τα βασικά εργαλεία αντιμετώπισης του στεγαστικού ζητήματος.

«Το “Σπίτι μου ΙΙ” δίνει σε χιλιάδες νέους ανθρώπους πρόσβαση σε πρώτη κατοικία με ευνοϊκούς όρους. Οι αιτήσεις ολοκληρώνονται στο τέλος Μαΐου και οι συμβασιοποιήσεις μπορούν να γίνουν έως το τέλος Αυγούστου. Η πολιτεία οφείλει να προστατεύσει όσους έχουν ήδη λάβει έγκριση και έχουν κάνει τα απαραίτητα βήματα, ώστε να μη χαθεί η δυνατότητα απόκτησης κατοικίας για λόγους που δεν εξαρτώνται από τους ίδιους», τόνισε η υπουργός.

