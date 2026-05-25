«Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή της αύξησής του έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει και νέο πρόγραμμα για την απόκτηση κατοικίας, αντίστοιχο με το «Σπίτι μου 1» και «Σπίτι μου 2», άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκηςκατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο πλαίσιο του συνεδρίου «Δημογραφικό 2026».

«Η κατάρρευση των γεννήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό, ούτε καν μόνο ευρωπαϊκό ζήτημα» σημείωσε ο πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας το πρόβλημα παγκόσμιο το οποίο όπως χαρακτηριστικά είπε «συνδέεται σε έναν βαθμό και με οικονομικούς παράγοντες αλλά πλούσιες χώρες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα σε μεγαλύτερη ένταση όπως η Νότια Κορέα».

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της ελληνικής κυβέρνησης σημείωσε πως «επιλέξαμε να δημιουργήσουμε ένα υπουργείο για την Οικογένεια και θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στο μέτρο του εφικτού για να στηρίζουμε τις νέες οικογένειες», ενώ πρόσθεσε πως «επιλέξαμε μέρος του μεγάλου πλεονάσματος να το επιστρέψουμε σε οικογένειες με παιδιά και θα είναι 150 ευρώ ανά τέκνο ανά οικογένεια και προστίθεται στα άλλα που έχουμε ήδη εξαγγείλει ή εφαρμόσει».

Ο κ. Μητσοτάκης σε σχετική ερώτηση από τον Νίκο Χατζηνικολάου για το πρόβλημα της στέγης ανέφερε πως: «Το ζήτημα των ενοικίων αυτή τη στιγμή της αύξησής του έχει αναχθεί στο πιο σημαντικό πρόβλημα για όσους δεν έχουν σπίτι. Η απόκτηση σπιτιού είναι το μεγαλύτερο όνειρο. Τα προγράμματα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 1 και ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 έδωσε την δυνατότητα σε 25.000 οικογένειες να κάνουν το όνειρο αυτό πραγματικότητα. Ενδεχομένως να υπάρχουν δυνατότητες και για ακόμα ένα πρόγραμμα. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος να το ανακοινώσω, αλλά κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Επιπλέον, για την αγορά εργασίας μεταξύ άλλων τόνισε πως «η υποχρέωση που έχουμε είναι να διευρύνουμε το πρόγραμμα επιδότησης των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα».

Το συνέδριο διεξάγεται υπό την αιγίδα του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, ενώ κεντρικός στόχος είναι η ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονα εθνική προτεραιότητα, η διοργάνωση αποσκοπεί στην προώθηση του δημόσιου διαλόγου για ένα θέμα που επηρεάζει βαθιά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας.

