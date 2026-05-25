«Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Δημοκρατικό Συναγερμό και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική τους νίκη στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι παραμένει «καθαρά πρώτη δύναμη» στην πολιτική σκηνή της χώρας. Παράλληλα, ανέφερε πως οι Κύπριοι πολίτες «επέλεξαν σταθερότητα», αποτυπώνοντας το πολιτικό μήνυμα της κάλπης, όπως το αντιλαμβάνεται η ελληνική πλευρά.

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχήθηκε καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα» στην Κύπρο, επιβεβαιώνοντας τους στενούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πρωθυπουργού:

«Συγχαρητήρια στον ΔΗ.ΣΥ και την Αννίτα Δημητρίου για την εκλογική νίκη. Η παράταξη του Γλ. Κληρίδη παραμένει καθαρά πρώτη δύναμη στην Κύπρο. Οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα. Εύχομαι καλή επιτυχία στα μέλη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/kmitsotakis/status/2058775279997170033}