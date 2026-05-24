Συγχαρητήρια προς τον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Euroleague απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη φετινή κορυφή της διοργάνωσης «ερυθρόλευκη», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη μεγάλη επιτυχία της ελληνικής ομάδας.

Παράλληλα, έδωσε συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση του Final Four στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της φιλοξενίας μεγάλων αθλητικών γεγονότων στη χώρα.

