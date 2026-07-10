Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Έντονη κόντρα για τη 13η σύνταξη. «Δεν έχετε ιδέα πόσο κοστίζει», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε μετωπική σύγκρουση για την ακρίβεια ήρθαν στη Βουλή Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να επιτίθεται στην κυβέρνηση για το κόστος ζωής και τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σηκώνει το γάντι και να περνά στην αντεπίθεση.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του για την ακρίβεια, αμφισβήτησε τον κυβερνητικό απολογισμό της επταετίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης σε αγοραστική δύναμη.

«Ακρίβεια παντού»

«Αν έβαζα έναν τίτλο στα επτά χρόνια διακυβέρνησής σας, θα ήταν "ακρίβεια παντού, μα παντού"», είπε, χαρακτηρίζοντας την ακρίβεια «έναν σιωπηλό φόρο στο εισόδημα κάθε πολίτη».

Ο κ. Ανδρουλάκης απέδωσε τα υπερπλεονάσματα στην εκτίναξη των τιμών, λέγοντας πως «δεν υπεραπέδωσε η ανάπτυξη, υπεραπέδωσε η ακρίβεια», ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχημένη πολιτική απέναντι στις ανατιμήσεις, επισημαίνοντας ότι από το 2019 οι τιμές στο καλάθι του νοικοκυριού αυξήθηκαν κατά 24,5%.

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/1039650571847240/}

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«Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβρης η ακρίβεια θα πάει διακοπές;»

Παράλληλα, έκανε λόγο για «πάρτι των πολυεθνικών», επικαλούμενος τις μεγάλες διαφορές τιμών από τον παραγωγό στο ράφι, ενώ χαρακτήρισε «δώρο άδωρο» τις εξαγγελίες για μειώσεις τιμών από τον Σεπτέμβριο. «Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβρης η ακρίβεια θα πάει διακοπές;» διερωτήθηκε, καταλήγοντας πως «οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας, χρειάζονται λύσεις».

Απαντώντας, ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η ακρίβεια αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα νοικοκυριά, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν κλείνουμε τα μάτια στο πρόβλημα. Αυτή η δύσκολη εξίσωση δεν έχει βρει πουθενά λύση». Όπως είπε, «το κόστος ζωής γίνεται ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό», απορρίπτοντας τις προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αντέτεινε ότι η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει σχεδόν 600.000 νέες θέσεις εργασίας, ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 41,5% και ότι η Ελλάδα είχε χαμηλότερο σωρευτικό πληθωρισμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/848290621491000/}

«Για ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας, όχι για όλους, η κατάσταση έγινε πολύ καλύτερη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η πατρίδα μας έχει ξεφύγει οριστικά από την οικονομική καθήλωση της τελευταίας δεκαετίας».

Συμφωνία για μείωση σε βενζίνη και πετρέλαιο

Στο πεδίο των παρεμβάσεων, ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε συμφωνία με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια για μείωση κατά 10 λεπτά του λίτρου στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης έως το τέλος Αυγούστου, ενώ υπερασπίστηκε τα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά, οικογένειες και ενοικιαστές.

Ο πρώτος γύρος αντιπαράθεσης ολοκληρώθηκε με αιχμές για την ενεργειακή πολιτική, με τον πρωθυπουργό να προκαλεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας: «Να μας εξηγήσετε ποιο μαγικό ραβδάκι έχετε εσείς για να κάνουμε πράγματα που δεν έχουμε κάνει».

«Η Δικαιοσύνη τιμά την Βαγιά Νέστορα με την σύλληψη των τρομοκρατών»

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτηση του με αναφορά στην Βάγια Νέστορα. «Μια ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η Πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της Δημοκρατίας στη βία. Και είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή τη δίνουμε μαζί -τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις», τόνισε ενώ χαιρέτισε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία. «Μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών», τόνισε με νόημα.

Κόντρα για την 13η σύνταξη

Νίκος Ανδρουλάκης και Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθαν σε ευθεία σύγκρουση και για την 13η σύνταξη κατά τις δευτερολογίες τους με τον πρωθυπουργό να εξαπολύει επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για το κόστος εφαρμογής του μέτρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αμφισβήτησε την κοστολόγηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, καλώντας τον κ. Ανδρουλάκη να απαντήσει ευθέως στο ύψος της δαπάνης. «Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη; Έχετε τον λόγο. Αναμένω. Όχι, όχι, πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Δεν θέλω χαρτιά. Πόσο στοιχίζει; Θα μου πείτε;», ανέφερε από το βήμα της Βουλής.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης επικαλέστηκε στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου υποστηρίζοντας ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει παρουσιάσει αξιόπιστη κοστολόγηση της πρότασής της και σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Τι λέμε τώρα; Μπακάλικα; Μπακάλικα το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους;».

{https://www.facebook.com/kyriakosmitsotakis/videos/1357160643187336/}

Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αντέτεινε ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει εφαρμογή «σε δύο δόσεις», με τον πρωθυπουργό να απαντά ειρωνικά: «Τι σε δύο δόσεις; Μισή και μισή; Κατάλαβα, εντάξει».

«Κρατώ ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα κοστίσει και ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους είναι μπακάλικα, ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα», πρόσθεσε.

{https://www.facebook.com/androulakisnikosgr/videos/2848671235484289/}

Αναλυτικά οι ομιλίες τους:

Ανδρουλάκης: «Ακρίβεια παντού. Ο σιωπηλός φόρος της ΝΔ στο εισόδημα του πολίτη»

Πρωτολογία: «Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση παρουσίασε τον απολογισμό της επταετίας, της δική σας επταετίας για να μην μπερδευόμαστε. Άκουσα, λοιπόν, έναν απολογισμό όπου όλα παρουσιάζονται σχεδόν ιδανικά. Όλοι με εσάς περνούν πολύ καλά. Γι’ αυτόρωτώ σήμερα τον Πρωθυπουργό:

Είχατε, το 2019 ως στόχο ο ελληνικός λαός να έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη; Ήταν στις προγραμματικές σας δεσμεύσεις; Πώς μπορείτε να λέτε ότι όλα πάνε καλά ή πάνε αρκετά καλά, όταν μαζί με τη Βουλγαρία ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη των 27;

Ή μήπως είχατε στόχο να βάζει ο ελληνικός λαός ολοένα και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για υγεία και παιδεία; Είχατε στις προγραμματικές σας δεσμεύσεις ότι θα πληρώνουμε τις υψηλότερες ιδιωτικές δαπάνες υγείας στην Ευρώπη των 27;

Ή μήπως είχατε υποσχεθεί ότι το κόστος στέγασης θα απογειωθεί, με αποτέλεσμα τα νοικοκυριά να δίνουν δυσανάλογο μέρος του εισοδήματός τους για ένα σπίτι;

Ή μήπως είχατε δεσμευθεί ότι η ιδιοκατοίκηση θα έπεφτε έξι ποσοστιαίες μονάδες;

Ή μήπως είχατε δεσμευθεί ότι θα ταυτίζατε την κυβέρνησή σας με ένα πάρτι απευθείας αναθέσεων και φωτογραφικών διαγωνισμών;

Αυτά τα χρήματα που χάνονται, -ευρωπαϊκών και εγχώριων πόρων-, θα μπορούσαν να γίνουν ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος που θα έδινε καλύτερες υπηρεσίες, άρα θα αποκλιμάκωνε ανελαστικές δαπάνες.

Εμβληματικό παράδειγμα: τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Τα πληρώσαμε300.000 ευρώ το ένα.Πέντε και έξι φορές περισσότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια απάντηση για αυτά. Δεν το είδατε αυτό;

Αν λοιπόν έβαζα έναν τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν:Ακρίβεια παντού. Μα, παντού.

Και τα στοιχεία είναι αμείλικτα.

Σύμφωνα με τη Eurostat, επί επτά συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει τον υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.Και αν ο γενικός πληθωρισμός είναι πρόβλημα, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα είναι η μεγάλη πληγή.Από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Απρίλιο του 2026, οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν σωρευτικά πάνω από 42%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 36%.

Η απάντησή σας είναι ως συνήθως:«Μην ανησυχείτε. Τα βλέπουμε αυτά αλλά αυξάνονται οι μισθοί». Ποιοι μισθοί αυξάνονται;Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Μελετών της ΓΣΕΕ, από το 2019 έως το 2025 ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%. Και εξακολουθεί να βρίσκεται 1,3% χαμηλότερα από τα επίπεδα του 2021.Αυτή είναι, λοιπόν, η μεγάλη αύξηση στην αγοραστική δύναμη που επικαλείστε;

Και αν αυτό ισχύει για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους είναι ακόμη χειρότερα. Στον ίδιο τον απολογισμό σας παραδέχεστε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός έφτασε το 19,8%, ενώ οι αυξήσεις στις συντάξεις ήταν στο 16,4%.Δηλαδή, ακόμη και με τους δικούς σας αριθμούς, οι συνταξιούχοι έχασαν μεγάλο μέρος της αγοραστικής τους δύναμης.

Ας μιλήσουμε, λοιπόν, καθαρά.

Η ακρίβεια, για την οποία είστε υπεύθυνοι,είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη.Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράττεται καθημερινά από το κράτος.Αυτός ο σιωπηλός φόρος, είναι πιο άδικοςφόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

Γιατί όσο κι αν επαίρεστε ότι μειώσατε 83 φόρους, η ακρίβεια αφαίρεσε από το εισόδημα των πολιτών περισσότερα από όσα τους επέστρεψαν οι φοροελαφρύνσεις.

Άλλοεπιχείρημα σας,με το οποίο προσπαθείτε να κάνετε το άσπρο μαύρο.Θέλετε να μας πείσετε ότι η επίμονη ακρίβεια είναι περίπου... μια επιτυχία.Γιατί λέτε ότι οφείλεται στην υψηλή ανάπτυξη. «Έχουμε ανάπτυξη. Ε, τι να κάνουμε, έχουμε και ακρίβεια». Ότι οφείλεται στη ζήτηση που δημιουργούν τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που «πέφτουν» στην αγορά.

Και τέλος, χωρίς ίχνος ντροπής, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος παραδέχτηκε πριν από λίγες εβδομάδες ότι η ακρίβεια οφείλεται και στην υψηλή εξάρτηση της χώρας από το εισαγόμενο ακριβό φυσικό αέριο.

Ας τα δούμε, λοιπόν, ένα προς ένα.

Φυσικό αέριο:Η κοροϊδία έχει και τα όριά της. Δεν μπορεί να επικαλείστε ως δικαιολογία το δικό σας έργο. Και ποιος την έκανε αυτή την υψηλή εξάρτηση; ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και Νέα Δημοκρατία. Είχε η Ελλάδα τέτοια εξάρτηση στο εισαγόμενο φυσικό αέριο; Δικό σας έργο είναι αυτή η παράμετρος.

Και, μάλιστα, ενώ το παραδέχεστε, αποφασίζετε τον «ξαφνικό θάνατο» για την πιο σύγχρονη λιγνιτική μονάδα της χώρας την «Πτολεμαΐδα V».

Και o ενεργειακός χώρος… μόνο για τους λίγους. Όχι για τους πολλούς, τους παραγωγούς και τα νοικοκυριά για να έχουν χαμηλό κόστος ζωής και χαμηλό κόστος παραγωγής. Άρα, μια πλήρως αποτυχημένη πολιτική. Γι’ αυτό λοιπόν μην το παίζετε για τα ενεργειακά θέματα αθώες περιστερές.

Πάμε λοιπόν στο δεύτερο επιχείρημα.

Μας λέτε ότι ο πληθωρισμός είναι υψηλός και είναι το τίμημα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται.Ότι «πέφτουν δηλαδή, πολλά χρήματα στην αγορά».Και γι' αυτό προκύπτουν ταυπερ-πλεονάσματα.Πράγματι, μόνο για το 2024 και το 2025 τα υπερπλεονάσματα ξεπέρασαν τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ – υπέρβαση των αρχικών στόχων κατά 72%.

Και σας ρωτώ: Η μεγέθυνση του ΑΕΠ ξεπέρασε τόσο πολύ τους στόχους σας και απέφερε αυτά τα 8 δισεκατομμύρια;Η απάντηση είναι καθαρή και είναι όχι.

Δεν υπεραπέδωσε η ανάπτυξη, κύριε Μητσοτάκη. Υπεραπέδωσε η ακρίβεια.Οι πολίτεςπληρώνουν ακριβότερατα ίδια προϊόντα και τις ίδιες υπηρεσίες στην ίδια καθημερινότητα.

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Η κυβέρνηση λέει ότι έδωσε μια μεγάλη μάχη κατά της ακρίβειας. Ας δούμε τα αποτελέσματα των πολιτικών της επιλογών.

Στην πρώτη περίοδο της ακρίβειας (Ιούλιος 2019-Μάιος 2023) – τότε που «τα δύσκολα ήταν πίσω μας» όπως δηλώνατε - εφαρμόσατε το «Καλάθι του Νοικοκυριού» και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Οι τιμές αυξήθηκαν 12,2%. Συγχαρητήρια.

Στη δεύτερη περίοδο (Ιούνιος 2023-Ιουνιος 2024) επέκτεινε η κυβέρνηση τα «καλάθια», διατήρησε το πλαφόν και πρόσθεσε το e-katanalotis. Οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 2,5%.

Στην τρίτη περίοδο (Ιούλιος 2024 έως σήμερα) κατάργησε το «Καλάθι», παλινωδούσε με το πλαφόν και κατέληξε να στηρίζει σε εθελοντικές μειώσεις τιμών την πολιτική της. Οι τιμές αυξήθηκαν ακόμη 7,34%.

Ο τελικός απολογισμός αμείλικτος: από τον Ιούλιο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2026 οι τιμές αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 24,51%. Αυτός είναι ο πραγματικός απολογισμός των επιλογών σας.

Και φτάνουμε στη χθεσινή συνάντησητου Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς, για τα προϊόντα που – προσέξτε- θα μειωθούν οι τιμές τους στις 31 Αυγούστου. Εξαγγέλλουντώρα το μέτρο για 31 Αυγούστου. Γι’αυτό δεν θέλετε τον μειωμένο ΦΠΑ, διότι αν είναι να το εφαρμόσετε έτσι, προφανέστατα κάποιοι θα τον βάλουν στην τσέπη τους.

Ανακύπτειένα εύλογο ερώτημα: Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβριος… η ακρίβεια θα πάει διακοπές; Δεν θα έχουμε αύξηση της ακρίβειας; Άρα, ποιο 5%; Θα το φάει η καλοκαιρινή ακρίβεια. Ποιον κοροϊδεύετε; Πραγματικά ποιον κοροϊδεύετε;

Δώρο άδωρον το 5%. Αν θέλατε, θα το εφαρμόζατε άμεσα ή θα το εξαγγέλλατε όταν έπρεπε να εφαρμοστεί με έλεγχο στην αγορά και με μείωση του ΦΠΑ που εμείς προτείνουμε για να περνάει στις τιμές.

Επίσης, εμείς κάνουμε λόγο τόσα χρόνια γιακαρτέλ, υπάρχει καρτέλ. Εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει καρτέλ.

Η συνάντηση σας στο Μαξίμου για μια «συμφωνία κυρίων» όπως ανακοινώσατε, δεν είναι βουβή παραδοχήτης ύπαρξης καρτέλ, κύριε Μητσοτάκη;

Δεν είναι βουβή παραδοχή ότι επειδή δεν μπορείτε να εφαρμόσετε θεσμικά τους κανόνες ανταγωνισμού, τους καλείτε σε συζήτηση;

Με αφορμή τον διάλογο που είχαμε πέρυσι τον Νοέμβριο για την ακρίβεια, σας είχα και τότε παρουσιάσει τιμολόγια, όπου φαινόταν ότι η τιμή στα όσπρια από το χωράφι στο ράφι ήταν 3 έως 15 φορές πάνω.Τότε μας ειρωνευόσασταν.

Σήμερα λοιπόν σας φέρνω νέα τιμολόγια, για να δείτε ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι στην αγορά, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Κεράσια από 0,65 έως 1,15 το κιλό, που τα πουλά ο αγρότης, φτάνουν στο ράφι σε πενταπλάσιες τιμές.

Το πάρτι των πολυεθνικών: Βρεφικό γάλα στην Ελλάδα το πληρώνουμε 32,79 ευρώ το κιλό, μέσος όρος στην Ευρώπη 23,12. 40% πάνω το βρεφικό γάλα!Παιδικές τροφές, έως και 3 φορές πάνω στην Ελλάδα από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Τα στοιχεία είναι από τις δικές σας πλατφόρμες του posokanei.

Τελικά απ’ό,τι φαίνεται πήγε άπατη, ναυάγιο, η επιστολή στην κυρία Φον ντερ Λάιεν.

Γι’αυτό λοιπόν, κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα «λυπάμαι», αφήστε τα «θυμώνω», γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνοια σας. Χρειάζονται λύσεις, λύσεις που δεν δώσατε.

Και η άποψή σας – που είναι και ένα ιδεολόγημα – ότι κάποιοι κερδίζουν όταν κάποιοι άλλοι χάνουν, μας οδήγησε στο σημερινό δυσθεώρητο κόστος ζωής. Είναι μια καταστροφική φιλοσοφία για τις ανισότητες και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Γι’αυτή η πατρίδα μας χρειάζεται άμεσα πολιτική αλλαγή και νέα πορεία. Και είμαι σίγουρος ότι αυτή την πολιτική αλλαγή θα επιλέξουν οι πολίτες στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Δευτερολογία: «Κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Ο Πρωθυπουργός απέδειξε και σήμερα ότι είναι «συνεπής». Είναι ο ίδιος Πρωθυπουργός που σήμερα είναι ο μεγάλος οπαδός του φυσικού αερίου αλλά πριν από μερικά χρόνια έλεγε από το βήμα του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ότι «τα ορυκτά καύσιμα ανήκουν στο παρελθόν. Δεν αξίζουν οι εξορύξεις».

Σήμερα χρειαζόμαστε φυσικό αέριο… αλλά ποιο φυσικό αέριο; Όχι το δικό μας. Διότι επτά χρόνια δεν έκαναν τίποτα. Όταν είχαν ξεκινήσει προσπάθειες επί ΠΑΣΟΚ 13 χρόνια πριν. Άρα, τι μας λένε; Η λύση «δεν είναι το δικό μας φυσικό αέριο, αλλά το εισαγόμενο, το πανάκριβο, το ευάλωτο» στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Και αφού είναι η λύση, γιατί την ίδια ώρα ο κ. Μαρινάκης λέει ότι είναι και το πρόβλημα της ακρίβειας; Συνεννοηθείτε μεταξύ σας, συνεννοηθείτε παρακαλώ.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι είναι κεντρικός πυλώνας δημιουργίας της ακρίβειας το εισαγόμενο φυσικό αέριο και η εξάρτηση, και ο Πρωθυπουργός ότι είναι η λύση για τα ενεργειακά ζητήματα της χώρας. Απίθανα πράγματα!

Κατανομή ενεργειακού χώρου: Κάναμε, λέτε, βήματα της πράσινης μετάβασης. Ούτε πράσινη είναι, ούτε δίκαιη είναι. Δώστε στοιχεία. Τι ενεργειακό χώρο πήραν οι συνεταιρισμοί, οι παραγωγοί και τα νοικοκυριά; Και τι ενεργειακό χώρο πήραν οι ολιγάρχες, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ποιες ήταν οι προτεραιότητες της δικής σας κυβέρνησης;

Κύριε Μητσοτάκη,

Γνωρίζετε καλά ποιους καλείτε στο Μαξίμου και με ποιους συνομιλείτε. Αυτούς εννοώ. Τους στρατηγικούς σας συνομιλητές.

Τώρα λέτε για την ακρίβεια, ότι κάνατε πολλά. Ωραία. Δώστε στοιχεία. Πόσους ελέγχους κάνατε στην αγορά, σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας, στα καρτέλ και τι πρόστιμα εισπράξατε.

Αφού, λοιπόν, συμφωνούμε. Έχουμε μια επίμονη ακρίβεια. Πώς την πολεμήσατε; Μα, οι κανόνες στην αγορά όταν δεν τηρούνται, έρχεται το κράτος και βάζει πρόστιμα. Πείτε, λοιπόν, στη δευτερολογία σας, πόσους ελέγχους και ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχετε εισπράξει από τα πρόστιμα.

Έχετε μια συνήθεια να συγκρίνετε την Ελλάδα των μνημονίων με την Ελλάδα του σήμερα. Για να δείχνετε τα «αποτελέσματά» σας.

Λέτε για την απασχόληση: Μέσα στον πυρήνα του μνημονίου το ποσοστό απασχόλησης ήταν 55%, και τώρα 71%… τα καταφέραμε. Όχι, να συγκρίνετε την Ελλάδα του σήμερα με την Ευρώπη του σήμερα. Κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε πίσω. Αυτά είναι συνδικαλισμοί. Η Ευρώπη του σήμερα, όχι η ευρωζώνη, η Ευρώπη, το σύνολο των «27» έχει ποσοστό απασχόλησης 76% κι εμείς έχουμε 71%.

Είπατε για το πραγματικό κατά κεφαλήν εισόδημα: Ποια είναι τα στοιχεία; Υπάρχει αύξηση. Καταγράψαμε άνοδο σε σχέση με τα μνημόνια. Από τις 19.100 μονάδες αγοραστικής δύναμης του 2015, φτάσαμε στις 28.000 το 2025. Πού όμως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; Στις 41.600 μονάδες αγοραστικής δύναμης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή είναι και η έντιμη σύγκριση για την Ελλάδα του σήμερα.

Εδώ είναι τα στοιχεία, τα καταθέτω στα πρακτικά.

Είπατε για τον πληθωρισμό. Ωραίο το κόλπο αυτό. Τη συγκρίνουμε με την ευρωζώνη, την άλλη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ευρώ, έχουμε ευρώ. Άρα, όταν μιλάμε για πληθωρισμό, συγκρίνουμε τις χώρες με ευρώ.

Πάμε λοιπόν. Χώρες με ευρώ. Μέσος όρος (Ιούλιος 2019-Μάϊος 2026), ευρωζώνη 26,6%, Ελλάδα 26%. Είμαστε στον μέσο όρο.

Πάμε στα τρόφιμα που είναι και το μεγάλο ζήτημα. Ευρωζώνη 35,8%, Ελλάδα 41,3%. Είμαστε 6% πάνω στην ακρίβεια στα τρόφιμα σε σχέση με τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Θέλετε να μιλήσουμε για τη στέγαση; Πού έχουμε φτάσει σήμερα; Πήρατε, όπως λέτε, πρωτοβουλίες «Σπίτι I», «Σπίτι II». Το αποτέλεσμα ποιο είναι; Τα δύο ενοίκια τα ενσωμάτωσε η αγορά. Το αποτέλεσμα; Ρωτήστε τους φοιτητές που θα πάνε σε λίγο να νοικιάσουν σπίτια στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στη Ρόδο, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Δεν μπορούν να σπουδάσουν τα νέα παιδιά. Κάνουν επιλογές βάσει της δυνατότητας της οικογένειας να νοικιάσει μια μικρή γκαρσονιέρα. Τεράστια ζημιά έχετε κάνει στα θέματα της στέγασης.

Είπατε, επίσης, για το χρέος. Μα, το χρέος το βοηθά ο πληθωρισμός. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η αύξηση του πληθωρισμού για να έχουμε καλύτερη εικόνα για το χρέος.

Οι προτάσεις μας ποιες είναι;

Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Λέτε ότι δεν γίνεται, εμείς αποδεικνύουμε ότι γίνεται μέσω της κυπριακής εμπειρίας. Σηκώστε το τηλέφωνο, μόλις φύγετε από εδώ, πάρτε τον αγαπητό Νίκο Χριστοδουλίδη και ρωτήστε τον πώς τα κατάφερε η Κύπρος και μηδένισε τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, διατήρησε το μέτρο και το ψήφισε και η αντιπολίτευση. Ελέγχους άμεσα και πέρασμα στις τιμές, όσοι δεν το πέρασαν, πρόστιμο.

Μηχανισμοί. Είπα, πείτε τα πρόστιμα. Εμείς λέμε ενίσχυση ΔΙΜΕΑ, Ενιαία Αρχή Καταναλωτών, ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι κανόνες δεν θα γίνουν μέσα από συζητήσεις σε σκοτεινά δωμάτια. Οι κανόνες θα γίνουν από έλεγχο από τα θεσμικά εργαλεία του κράτους, που έχετε αποδυναμώσει.

Και δικαιότερη φορολόγηση. Τιμαριθμοποίηση. Σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχει γίνει τιμαριθμοποίηση. Εδώ δεν έγινε, με αποτέλεσμα να ανακοινώνεται αύξηση ονομαστικών μισθών αλλά οι πραγματικοί μισθοί να είναι αυτοί εδώ, κύριε Μητσοτάκη (σημ.δείχνει γραφήματα). Αυτοί εδώ είναι οι πραγματικοί μισθοί. Όπως και οι πραγματικές ανισότητες που είμαστε από τις χώρες με τις μεγαλύτερες ανισότητες».

Μητσοτάκης: «Η Ελλάδα του 2026 είναι μία χώρα πολύ διαφορετική από εκείνη του 2019»

Πρωτολογία: «Δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου χαιρετίζοντας μία σοβαρή εξέλιξη των τελευταίων ωρών. Και αναφέρομαι στις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρησμούς της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο μιας μεγάλης επιχείρησης, η οποία βρίσκεται ακόμα σε πλήρη ανάπτυξη.

Έτσι, μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη Δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία.

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό ότι αυτή την απάντηση τη δίνουμε μαζί, τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις. Και θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετίσω την παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη χθεσινή εξόδιο ακολουθία της Βάγιας Νέστορα, διότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε από μία νέα γενιά τρομοκρατών το πολιτικό «οξυγόνο», το οποίο, δυστυχώς, τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες.

Το σύνθημα «δεν σας φοβόμαστε» πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, τους συντριπτικά περισσότερους, απέναντι στους ελάχιστους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, περνώ τώρα στην ημερήσια διάταξη της σημερινής συζήτησης. Είμαι πάλι εδώ για να απαντήσω σε μία επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, ένα ζήτημα το οποίο προφανώς ανησυχεί τους πολίτες, αλλά αποτελεί και την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Γι’ αυτό, κ. Ανδρουλάκη, η συζήτηση αυτή είναι καλοδεχούμενη. Οφείλει, ωστόσο, να στηρίζεται σε επιχειρήματα, σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε εύκολα συνθήματα ή σε ψεύτικες εντυπώσεις. Και, κυρίως, να περιλαμβάνει κοστολογημένες προτάσεις, στο πλαίσιο της ευρύτερης εικόνας της εθνικής μας οικονομίας.

Φαντάζομαι, κ. Ανδρουλάκη, ότι στη δευτερολογία σας θα αφιερώσετε λίγο χρόνο στο να μας εξηγήσετε τι ακριβώς θα κάνατε εσείς διαφορετικό για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, εκτός από το να τάζετε 13η σύνταξη, ΕΚΑΣ, οριζόντιες μειώσεις ΦΠΑ, τις οποίες δεν έχετε καν μπει στον κόπο να κοστολογήσετε. Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ακούσω προσεκτικά για να μπορώ στη συνέχεια να απαντήσω επί συγκεκριμένων προτάσεων και με συγκεκριμένα στοιχεία για το κόστος, το δυσθεώρητο κόστος όλων των προτάσεων που κατά καιρούς έχετε παρουσιάσει.

Είναι, λοιπόν, μια ευκαιρία να σταθούμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων, στο ύψος που επιβάλλει η σημασία και η σπουδαιότητα του ίδιου του προβλήματος.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία -το συζητώ και με όλους τους ομολόγους μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο-, το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Προφανώς και στην Ελλάδα οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, «ροκανίζουν» τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα οφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. «Πλαγιοκοπούν», με άλλα λόγια, την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημά των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Είναι, συνεπώς, αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών, ότι για τους χαμηλόμισθους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, για τους ενοικιαστές, για τους γονείς αυτή η πίεση γίνεται εντονότερη. Έχουν δίκιο αρκετοί να αντιδρούν, καθώς πράγματι πολλοί συμπολίτες μας ζορίζονται στο τέλος του μήνα.

Είναι δυσάρεστο να διαπιστώνουμε ότι πολλοί νέοι μάς λένε ότι δυσκολεύονται να φύγουν από το πατρικό τους σπίτι, ότι νέοι διστάζουν να κάνουν παιδιά ή να προχωρήσουν από το πρώτο στο δεύτερο παιδί ή από το δεύτερο στο τρίτο παιδί, επειδή φοβούνται το κόστος διαβίωσης ή ότι οικογένειες σκέφτονται μια και δυο φορές πόσες μέρες θα κάνουν διακοπές.

Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, στο πρόβλημα. Τονίζουμε, όμως, ότι αυτή η δύσκολη εξίσωση δεν έχει βρει πουθενά μαγική λύση. Έτσι, το κόστος ζωής γίνεται παντού πεδίο μάχης με ζητούμενο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ταυτόχρονα, όμως, γίνεται και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό, ο οποίος επιστρέφει για να υποσχεθεί απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις. Ευτυχώς, όμως, η Ελλάδα του 2026 είναι μία χώρα πολύ διαφορετική από εκείνη του 2019.

Έκανε ο κ. Ανδρουλάκης μία αναφορά στον απολογισμό της επταετίας, τον οποίο δημοσίευσε η κυβέρνησή μας. Δεν τον είδα, όμως, να αμφισβητεί επί της ουσίας το περιεχόμενο όσων παρουσιάσαμε και τα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι, αν δει κανείς τη μεγάλη εικόνα, η Ελλάδα είναι μία διαφορετική και πολύ καλύτερη χώρα, είναι μία χώρα η οποία έχει μία κυβέρνηση η οποία δεσμεύτηκε και τήρησε τις προεκλογικές της δεσμεύσεις.

Δεν σας άκουσα, κ. Ανδρουλάκη, να κάνετε καμία αναφορά στα ζητήματα της ανεργίας. Θυμίζω το 2019, όταν μας εμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός, η πρώτη δέσμευση την οποία δώσαμε ήταν ότι θα δημιουργούσαμε πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας.

Είναι ή δεν είναι αλήθεια, κ. Ανδρουλάκη, ότι η ανεργία πήγε από το 18% στο 8% επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας; Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση αυτή έχει δημιουργήσει σχεδόν 600.000 θέσεις εργασίας;

Είναι ή δεν είναι αλήθεια, κ. Ανδρουλάκη, ότι σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τα τελευταία δύο χρόνια το brain drain έχει αντιστραφεί και περισσότεροι νέοι επιστρέφουν στην Ελλάδα απ’ αυτούς οι οποίοι φεύγουν;

Είναι ή δεν είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους;

Πράγματι, αναφερθήκατε στα στοιχεία του σωρευτικού πληθωρισμού. Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, κ. Ανδρουλάκη, έχω τα στοιχεία μέχρι το τέλος του 2025. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ενσωματώσει τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026. Είναι περίπου ακριβή τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσατε, αλλά πάμε να δούμε την περίοδο 2019-2025. Στοιχεία Eurostat.

Πόσος ήταν ο σωρευτικός πληθωρισμός, κ. Ανδρουλάκη, αυτά τα έξι χρόνια; Πόσος ήταν, ξέρετε; Πόσος ήταν στην Ελλάδα; 19,8%. Πόσος ήταν στην ΕΕ; 26,5%. Αυτή είναι η πραγματικότητα των στοιχείων τα οποία και εσείς επικαλεστήκατε, διότι είπατε ότι ο σωρευτικός, συνολικός πληθωρισμός μέχρι τα μέσα του 2026 είναι περίπου στο 23%.

Άρα, να πούμε και μία μεγάλη αλήθεια; Βεβαίως ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα, αλλά η Ελλάδα έχει σωρευτικά χαμηλότερο πληθωρισμό απ’ ό,τι είχε συνολικά η Ευρώπη των 27, αυτά τα έξι χρόνια.

Είναι ή δεν είναι αλήθεια, κ. Ανδρουλάκη, ότι την ίδια περίοδο, από το 2019 μέχρι σήμερα, ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε κατά 41,5%; Παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό, θυμίζω, στα 650 ευρώ και σήμερα είναι στα 920 ευρώ. Άρα, ο συμπολίτης μας, ο οποίος κάποτε αμειβόταν με 650 ευρώ και σήμερα αμείβεται με 920 ευρώ, έχει δει σωρευτική αύξηση στο εισόδημά του 40% -χωρίς να συνυπολογίσω μειώσεις φόρων, αναφέρομαι μόνο στο ονομαστικό του εισόδημα. Όταν ο σωρευτικός πληθωρισμός είναι 20%, αυτός ο συμπολίτης μας, κ. Ανδρουλάκη, είναι καλύτερα σήμερα ή είναι χειρότερα;

Προσθέστε σε αυτούς τους συμπολίτες μας ένα μεγάλο κομμάτι συμπολιτών μας οι οποίοι ήταν άνεργοι το 2019 και σήμερα έχουν απασχόληση. Άρα, για ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας -όχι για όλους, αυτό είναι αλήθεια-, η κατάσταση έγινε πολύ καλύτερη.

Το ΑΕΠ μεγάλωσε σε σταθερές τιμές, μετά την αφαίρεση του πληθωρισμού, κατά 11% στη χώρα μας. Η αύξηση αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη στο πραγματικό κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα, που λαμβάνει υπ’ όψιν όχι μόνο την οικονομική ανάπτυξη αλλά και τη μείωση των φόρων.

Διότι για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, από τη μία πρέπει να αυξάνονται οι ονομαστικοί μισθοί, από την άλλη πρέπει να βελτιώνεται το διαθέσιμο εισόδημα μέσω στοχευμένων μειώσεων φόρων. Αυτή είναι η πολιτική την οποία ακολούθησε αυτή η κυβέρνηση.

Και όλα αυτά, κ. Ανδρουλάκη, έγιναν έχοντας πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην ιστορία όλων των χωρών του ΟΟΣΑ, την ταχύτερη μείωση στο δημόσιο χρέος. Αυτή είναι η πορεία του δημοσίου χρέους τα τελευταία έξι χρόνια: το παραλάβαμε στο 183,2% του ΑΕΠ, το 2025 είναι στο 146% του ΑΕΠ και με ταχύτατους ρυθμούς θα κινηθεί κάτω από το 130% του ΑΕΠ, έτσι ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη.

Αυτό είναι ή δεν είναι μία επιτυχία της ελληνικής πολιτικής; Είναι μια επιτυχία της χώρας, κ. Ανδρουλάκη. Διότι θέλω να σας θυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου, το 1994 εάν δεν κάνω λάθος, έλεγε από αυτό εδώ το βήμα ότι ή η Ελλάδα θα κατατροπώσει το χρέος -δεν θυμάμαι ποιο ρήμα χρησιμοποίησε ακριβώς- ή το χρέος θα κατατροπώσει την Ελλάδα.

Και είχε δίκιο, μόνο που αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη κυβέρνηση από τη μεταπολίτευση και μετά που πέτυχε αυτή τη σημαντική μείωση χρέους. Γιατί, όπως δεν θέλουμε όλοι μας να φορτώνουμε χρέη και βάρη στα παιδιά μας, έτσι και εμείς ως πολιτικό σύστημα έχουμε χρέος να μην φορτώσουμε ένα μεγάλο δημόσιο χρέος στις επόμενες γενιές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έκανα αυτή τη σύντομη αναφορά στην πορεία της οικονομίας, με σκοπό να δείξω ότι η πατρίδα μας έχει ξεφύγει οριστικά από την οικονομική καθήλωση της τελευταίας δεκαετίας. Ακριβώς γι’ αυτό είναι πιο ανθεκτική απέναντι σε εξωγενείς κρίσεις. Στη φαρέτρα της, ωστόσο, φροντίζει να διατηρεί πάντα παρεμβάσεις που απευθύνονται, ως στοχευμένα αντίμετρα, σε έκτακτες καταστάσεις εναντίον της ακρίβειας, με αιχμές την ενέργεια, τα είδη πρώτης ανάγκης και ασφαλώς τη φθηνότερη στέγη.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών ενέργειας και συγκεκριμένα στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου που συμπαρέσυρε και τις τιμές της βενζίνης αλλά και τις τιμές του ντίζελ.

Η κυβέρνηση αυτή αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην αντλία με 20 λεπτά ανά λίτρο στην αρχή και 15 λεπτά στη συνέχεια, μαζί με το 15% της αξίας των λιπασμάτων. Είναι μια ουσιαστική στήριξη και στον καταναλωτή αλλά και στον παραγωγό.

Με το Fuel Pass το οποίο δώσαμε, περίπου 2,5 εκατομμύρια οδηγοί αντιμετώπισαν τις αυξήσεις στη βενζίνη, έχοντας όφελος, για τον χρόνο που δόθηκε το Fuel Pass, περίπου 36 λεπτά το λίτρο.

Να κάνω μια παρατήρηση ακόμα για τις τιμές των καυσίμων. Μετά την κρίση στον Κόλπο καταστράφηκαν αρκετά διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δημιούργησε νέες πιέσεις στις τιμές και της βενζίνης και του ντίζελ, λόγω μειωμένης παραγωγής από τη μια, αλλά και εποχικής ζήτησης.

Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι, θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Οι λεπτομέρειες της εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Στο ίδιο διάστημα, στα σούπερ μάρκετ επανήλθε το ανώτατο περιθώριο κέρδους. Είναι μία κίνηση η οποία συγκράτησε τις τιμές και προκάλεσε, μάλιστα, μέση μείωση της τάξης του 6% σε σχεδόν 2.000 κωδικούς. Παράλληλα, με στόχο να τονωθεί η καταναλωτική συνείδηση, εγκαινιάστηκε και η εφαρμογή posokanei.gov.gr. Δεν είναι πανάκεια, κ. Ανδρουλάκη, αλλά είναι ένα πολύ χρήσιμο βοήθημα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σήμερα στους πολίτες να μπορούν να συγκρίνουν σε πραγματικό χρόνο τιμές, να κάνουν σε πραγματικό χρόνο συγκρίσεις τιμών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς το εργαλείο αυτό βάζει και μεγάλη πίεση στην ίδια την αγορά, διότι υπάρχουν πια συνθήκες διαφάνειας και όλοι μπορούν να γνωρίζουν σε ποια τιμή πουλάει ο ανταγωνιστής τους.

Αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο δεν πρέπει να απαξιώνεται. Το ξέρετε καλά, το έχουμε συζητήσει σε αυτή την αίθουσα, ότι δυστυχώς στην πατρίδα μας δεν έχουμε ακόμα το επίπεδο καταναλωτικής συνείδησης και οργανωμένου καταναλωτικού κινήματος που υπάρχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλλά για να μπορεί να υπάρξει ένα οργανωμένο καταναλωτικό κίνημα, πρέπει πρώτα και πάνω απ’ όλα να υπάρχει διαφάνεια στις τιμές, καλή πληροφόρηση και καλή γνώση των πραγματικών συνθηκών στην αγορά. Και η εφαρμογή αυτή το προσφέρει.

Θα σας ζητούσα, λοιπόν, όχι απλά να μην την απαξιώνετε, αλλά να ζητάτε κι εσείς από τους πολίτες να τη χρησιμοποιούν. Προς όφελός τους είναι. Δεν θα μειώσει μια εφαρμογή από μόνη της τις τιμές, αλλά είναι ένα χρήσιμο εργαλείο διαφάνειας, σε μια αγορά η οποία λειτουργεί σε συνθήκες όπου δεν είναι πάντα εύκολο να ξεχωρίσει κανείς ποιες είναι οι πραγματικές τιμές και τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά τον συμφέρει να αγοράσει.

Μια κουβέντα και για τις πολυεθνικές, κ. Ανδρουλάκη. Εδώ, πράγματι, έχουμε ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα το οποίο έχω εντοπίσει εδώ και δύο χρόνια, δεν έχει επιλυθεί ακόμα, και το πρόβλημα έχει να κάνει με τους γεωγραφικούς περιορισμούς του τρόπου με τον οποίο οι πολυεθνικές εταιρείες τιμολογούν τα προϊόντα τους σε διαφορετικές ευρωπαϊκές αγορές.

Αντί να απαξιώνετε αυτή την προσπάθεια την οποία κάνουμε, εγώ θα ζητήσω τη στήριξή σας για να μπορέσουμε μαζί να απευθυνθούμε ακόμα μια φορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να πούμε κάτι πολύ απλό: εάν έχουμε μια ευρωπαϊκή ενιαία αγορά, εξυπακούεται ότι τα ίδια προϊόντα πρέπει να πωλούνται περίπου στις ίδιες τιμές σε όλη την Ευρώπη.

Προφανώς θα υπάρχουν προσφορές, προφανώς μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις λόγω μεταφορικού κόστους, αλλά δεν δικαιολογούνται, κ. Ανδρουλάκη και κ. Υπουργέ -το λέω και σε σας γιατί είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει- μεγάλες αποκλίσεις στις τιμές ίδιων προϊόντων, από τη στιγμή που όλοι ομνύουμε και επικαλούμαστε τη μεγάλη χρησιμότητα της ενιαίας αγοράς.

Σε αυτή την προσπάθεια θα επιμείνω και πιστεύω ότι σύντομα θα μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα, καθώς η καλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς αποτελεί και κεντρική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αλλά αυτή η λειτουργία πρέπει να δρα προς όφελος τελικά και των ιδίων των καταναλωτών και ειδικά των πιο αδύναμων.

Και βέβαια, η κυβέρνηση δεν σταμάτησε μόνο εδώ. Το γεγονός ότι είχαμε έναν πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, ως αποτέλεσμα της καλής πορείας της οικονομίας το 2025, μας επέτρεψε συνολικά να διαθέσουμε, τους πρώτους μήνες του 2026, 800 εκατομμύρια ευρώ και να στηρίξουμε τα νοικοκυριά απέναντι στην ακρίβεια.

Δώσαμε και καταβλήθηκε ήδη εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες. Θα λύσει το πρόβλημα; Όχι, αλλά είναι μια μικρή ανακούφιση. Είναι τουλάχιστον μία ένδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση ακούει, προσπαθεί και αντιλαμβάνεται το πρόβλημα και στο μέτρο των δημοσιονομικών περιορισμών κάνει αυτό το οποίο μπορεί και αυτό το οποίο αντέχει, για να στηρίξει πρωτίστως τις οικογένειες με παιδιά.

Αυξήσαμε σε 300 ευρώ το ετήσιο βοήθημα των συνταξιούχων και των ατόμων με αναπηρία. Το ποσό αυτό θα καταβληθεί και πάλι στα τέλη Νοεμβρίου.

Όπως στα τέλη Νοεμβρίου θα καταβληθεί και μία πολύ σημαντική ενίσχυση, την οποία αισθάνομαι μερικές φορές πως στον δημόσιο διάλογο την έχουμε ξεχάσει, πλην, όμως, η Ελλάδα πρωτοτυπεί και καινοτομεί σε αυτή την πολιτική της. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, εξ όσων γνωρίζω, που επιστρέφει ένα ή, υπό προϋποθέσεις, δύο ολόκληρα ενοίκια στους ενοικιαστές. Αυτό τι σημαίνει, κ. Ανδρουλάκη; Είναι ουσιαστικά μία οριζόντια μείωση 8% στο ενοίκιο το οποίο καταβάλλεται.

Και βέβαια, δεν είμαστε αφελείς, ξέρουμε καλά ότι ακόμα στην αγορά της στέγης και στην αγορά των ενοικίων δεν δηλώνονται όλα τα ενοίκια πραγματικά, νομίζω ότι αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο μέτωπο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Όμως, τώρα ο ενοικιαστής έχει ένα παραπάνω κίνητρο να ζητήσει από τον ιδιοκτήτη να δηλώσει όλο το εισόδημα.

Κι επειδή κάνατε μία αναφορά στο ποιος κερδίζει και ποιος χάνει, κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα είναι ότι μία αγορά ακινήτων, η οποία ήταν συμπιεσμένη για πάρα πολλά χρόνια με τιμές και αξίες ακινήτων στα τάρταρα -αυτή είναι η κατάσταση την οποία παραλάβαμε-, με έναν εξοντωτικό ΕΝΦΙΑ, με ακίνητα τα οποία πρακτικά δεν ενδιέφεραν κανέναν, πράγματι αυτή η αγορά των ακινήτων έχει πάρει τα πάνω της.

Και έχει πάρει τα πάνω της αφενός γιατί υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, αφετέρου διότι με στοχευμένα φορολογικά μέτρα η κυβέρνηση αυτή στήριξε την αγορά ακινήτων.

Άρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν μόνο ενοικιαστές, υπάρχουν και ιδιοκτήτες. Και οι ιδιοκτήτες σήμερα είναι ωφελημένοι από αυτή την πολιτική. Και δεν είμαστε μια χώρα, ξέρετε, όπου η ιδιοκτησία είναι συγκεντρωμένη σε δέκα μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται η καθεμία από 1.000 πολυκατοικίες. Μιλάμε για μια κατακερματισμένη ιδιοκτησία.

Άρα, θέλω να στείλω ένα μήνυμα εδώ και στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, ότι εμείς σταθήκαμε κοντά σας, σας στηρίξαμε, μειώσαμε τη φορολογία και αυτό το οποίο ζητάμε, το στοιχειώδες, είναι να μην έχουμε φοροδιαφυγή στα ενοίκια και να δηλώνετε το πλήρες ποσό των ενοικίων. Εξάλλου, έχουμε προσθέσει και μία ενδιάμεση φορολογική κλίμακα.

Θα κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση με τρόπο αρκετά αποφασιστικό και, όπως έχετε δει, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει προβλήματα, διαχρονικά προβλήματα φοροδιαφυγής, τα οποία πια θα έλεγα ότι σε έναν βαθμό αποτελούν παρελθόν στη χώρα μας.

Πού ήταν το κενό ΦΠΑ, κ. Ανδρουλάκη, όταν ήρθαμε στα πράγματα; Στο 21%. Που είναι σήμερα; Στο 9%. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής οικονομικής πολιτικής;

Γιατί πιστεύετε ότι τα έσοδα πάνε καλύτερα; Τα έσοδα πάνε καλύτερα μόνο από την ανάπτυξη; Όχι, τα έσοδα πάνε καλύτερα επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας, κάτι το οποίο όλοι έλεγαν ότι ήθελαν να κάνουν, αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει.

Αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο γι’ αυτή την κυβέρνηση, είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης, η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.

Κλείνω, κ. Ανδρουλάκη, με μια γρήγορη αναφορά στην ενέργεια. Διότι φαντάζομαι ότι θα μου δοθεί η δυνατότητα στη δευτερολογία να απαντήσω, ελπίζω, στις προτάσεις τις οποίες φαντάζομαι ότι θα θελήσετε να καταθέσετε, για να μας εξηγήσετε ποιο μαγικό ραβδάκι διαθέτετε εσείς για να κάνουμε πράγματα τα οποία μπορεί ενδεχομένως να μην έχουμε σκεφτεί.

Κλείνω με μια αναφορά στην ενέργεια. Εκεί πραγματικά, κ. Ανδρουλάκη, δεν σας καταλαβαίνω. Η χώρα μας έχει κάνει άλματα ως προς την πράσινη μετάβαση. Παράγει παραπάνω από 50% της ηλεκτρικής ενέργειας, όχι μόνο από μεγάλους παραγωγούς αλλά από δεκάδες χιλιάδες μικρούς, από τον ήλιο, από τον άνεμο και από τα υδροηλεκτρικά.

Αυτή είναι μια σημαντική πολιτική κατάκτηση για τη χώρα μας. Γιατί είναι πολιτική κατάκτηση; Διότι όσο οι ανεμογεννήτριες δουλεύουν, όσο έχουμε ήλιο κι όσο έχουμε επαρκή νερά, μπορούμε να έχουμε συνολικά χαμηλότερες τιμές ρεύματος από όσες θα είχαμε εάν δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα.

Άρα, να συμφωνήσουμε ότι η γρήγορη διείσδυση των ΑΠΕ, σε συνδυασμό με πολιτικές αποθήκευσης, διότι χρειαζόμαστε και μπαταρίες, είναι εξαιρετικά ωφέλιμη και χρήσιμη για τη χώρα, διότι πληρώνουμε χαμηλότερες τιμές.

Το 2019 πληρώναμε την ακριβότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα είμαστε περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και γινόμαστε εξαγωγείς ηλεκτρικής ενέργειας, από εκεί που ήμασταν εισαγωγείς.

Και μία τελευταία κουβέντα για το φυσικό αέριο. Κύριε Ανδρουλάκη, φαντάζομαι ότι συμφωνείτε ότι ο λιγνίτης είναι πιο ακριβός από το φυσικό αέριο. Είναι έτσι ή δεν είναι;

Σχεδόν πάντα. Το είπατε πολύ ωραία, όχι πάντα. Πράγματι, είχαμε κάποιες μικρές εξαιρέσεις, όταν οι τιμές του φυσικού αερίου ξέφυγαν τελείως, που ο λιγνίτης ήταν πιο φτηνός. Αν ο λιγνίτης, λοιπόν, είναι διαχρονικά πιο ακριβός από το φυσικό αέριο, γιατί είναι λάθος η «εξάρτηση» της κυβέρνησης από το φυσικό αέριο ως καύσιμο βάσης;

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)

Α, δεν είναι δικό μας; Γι’ αυτό κάνουμε εξορύξεις, κ. Ανδρουλάκη, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, για να βρούμε δικό μας φυσικό αέριο. Λοιπόν, τα υπόλοιπα στη δευτερολογία. Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε».

Δευτερολογία: «Λοιπόν, θα επιχειρήσω να απαντήσω σε όσα μας είπε ο κ. Ανδρουλάκης, αν και κατάλαβα ότι η βασική του πρόταση εξακολουθεί να είναι η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, έτσι δεν είναι;

Σε ποια βασικά αγαθά; Από πού; Σε ποιο ποσοστό; Για πόσο καιρό και πόσο θα στοιχίσει;

Στα νησιά τον μειώσαμε τον ΦΠΑ κατά 30%, για λόγους ισότητας των νησιών, διότι θα ήταν άδικο κάποια νησιά να έχουν μειωμένο ΦΠΑ και κάποια άλλα όχι.

Η μείωση του ΦΠΑ, κ. Ανδρουλάκη, έχει τρία μεγάλα προβλήματα. Θα το ξαναπώ για να το καταλάβετε: πρώτον, σε πολλές χώρες που δοκιμάστηκε, την πήραν πίσω. Το ξέρετε πολύ καλά ότι δοκιμάστηκε στην Ισπανία. Την πήραν πίσω και η Ισπανία αυτή τη στιγμή έχει παρεμφερή πληθωρισμό με την Ελλάδα.

Δεύτερον, δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά, την οποία ως «υπεύθυνη δύναμη» οφείλετε να μας εξηγήσετε από πού θα την καλύψετε.

Και τρίτον και βασικότερο, κ. Ανδρουλάκη: ο μειωμένος ΦΠΑ ωφελεί τους πάντες, όχι μόνο τους αδύναμους, αλλά και αυτούς οι οποίοι έχουν δυνατότητες. Όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους τουρίστες.

Δεν είναι αυτή η επιλογή της κυβέρνησης. Εμείς επιλέγουμε να στηρίξουμε στοχευμένα αυτούς που το έχουν περισσότερη ανάγκη. Και το έχουμε κάνει με πολλές διαφορετικές επιλογές.

Λοιπόν, εγώ θέλω, παρακαλώ πολύ, όταν έρχεστε στη Βουλή πια, επειδή ξέρετε έχουμε και αυτή την νομοθετική ρύθμιση η οποία όμως είναι περίπλοκη στην εφαρμογή της, η οποία αφορά την κοστολόγηση των προεκλογικών προγραμμάτων, να έρχεστε παρακαλώ, κ. Ανδρουλάκη, με ένα μικρό χαρτάκι.

Και να μας λέτε: «Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πάω τον ΦΠΑ στο τάδε προϊόν από τόσο στο τόσο. Αυτό θα στοιχίσει τόσο και θα τα αθροίσω όλα μαζί και θα έρθει ο λογαριασμός 1 δισ., εντάξει;». «Και αυτό το 1 δισ.», επειδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, διότι αν υπήρχε φαντάζομαι ότι εμείς θα ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι θα είχαμε κίνητρο να το δαπανήσουμε, «θα το βρω αυξάνοντας αυτούς τους φόρους». Αυτό σημαίνει υπεύθυνη αντιπολίτευση.

Μου κάνει εντύπωση, διότι σήμερα στη Βουλή δεν επαναλάβατε αυτό το οποίο είπατε χθες για τους συνταξιούχους. Θα δώσετε 13η σύνταξη;

Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει; Πόσο; Όχι «θα καταθέσετε», έχετε τον λόγο, πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη; Αναμένω. Πείτε μου, ένα νούμερο θέλω. Δεν θέλω χαρτιά. Πόσο στοιχίζει; Θα μου πείτε;

Εγώ, λοιπόν, ζήτησα από το Γενικό Λογιστήριο -φαντάζομαι ότι το εμπιστευόμαστε ως εθνική αρχή, αυτό είναι υπεύθυνο για όλες τις δαπάνες της κυβέρνησης, αυτό συνεννοείται με την Ευρώπη-, ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη.

Και διαβάζω… Ακούστε, γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δίνετε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι; Δεν μου το διαβάζετε; Πόσο; Α, η 13η σύνταξη; Ποιες δύο δόσεις; Δηλαδή μισή και μισή; Λοιπόν, κατάλαβα. Για πάμε να δούμε λοιπόν, γιατί εδώ είναι, ξέρετε, απλά μαθηματικά. Εσείς είστε και μηχανικός, εγώ είμαι κοινωνικός επιστήμονας.

Η συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026, σύμφωνα με τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026, εκτιμάται στα 35,4 δισεκατομμύρια ετησίως. Κάνοντας μια απλή διαίρεση, αυτό είναι 2,95 δισ. Εξαιρώντας -λέει το Γενικό Λογιστήριο, δεν τα λέω εγώ- δαπάνες για εφάπαξ και λοιπές δαπάνες εκκαθάρισης συντάξεων, εκτιμάται ότι το κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

«Α, καλά», λέτε. Μα πείτε μου, αφού όλη η δαπάνη είναι 35 δισ., η μια σύνταξη πόσο είναι; Τι λέμε τώρα, ε; «Μπακάλικα», «μπακάλικο» το Γενικό Λογιστήριο και όχι «μπακάλικα» τα δικά σας νούμερα;

Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει, εν πάση περιπτώσει, να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα και να μπορούμε σήμερα να πηγαίνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κανείς να μην αμφισβητεί τα στοιχεία μας.

Άρα, εγώ κρατώ από αυτή τη συζήτηση ότι δεν έχετε ιδέα πόσο θα στοιχίσει η 13η σύνταξη και ότι θεωρείτε ότι τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου είναι -πώς το είπατε- «μπακάλικα», ενώ τα δικά σας είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Μάλιστα. Ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους αυτοί οι οποίοι μας ακούνε.

Πάμε, λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα θέματα τα οποία θέσατε. Καταρχάς, αναφέρεστε συνέχεια στην ανάγκη να έχουμε μία Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Έχει γίνει αυτή, το ξέρετε -εσείς αναφέρεστε στη ΔΙΜΕΑ. Την Αρχή την έχουμε πια, δεν είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι δεν το γνωρίζετε. Υπάρχει ήδη. Προτείνετε δηλαδή κάτι το οποίο έχει γίνει εδώ και αρκετούς μήνες. Δεν θυμάμαι, μάλιστα, αν την είχατε ψηφίσει. Την είχατε ψηφίσει, έτσι δεν είναι;

Α, «δεν είναι ανεξάρτητη», μάλιστα. Την ψηφίσατε. Αυτό, λοιπόν, το οποίο εσείς ζητάτε και προτείνετε στο πρόγραμμα σας, είναι κάτι το οποίο έχει ήδη γίνει και έχετε ψηφίσει.

Εντάξει. Από εκεί και πέρα, πάλι δεν θα πω κάτι παραπάνω, αλλά πείτε σε όποιον σας γράφει τους λόγους σας να επικαιροποιεί λίγο τις προτάσεις σας γιατί, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα οποία έχουν ήδη γίνει καλό είναι να μην τα επαναλαμβάνετε.

Με ρωτήσατε «πόσοι έλεγχοι;», 18.914 έλεγχοι το πρώτο εξάμηνο του 2026. Συνολικά πρόστιμα 25 εκατομμύρια ευρώ. Τα πρόστιμα εισπράττονται. Όπως ξέρετε, για να εισπραχθεί ένα πρόστιμο πρέπει να τελεσιδικήσει δικαστικά, αλλά αυτά είναι τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν και ως αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων, αυτής της Ανεξάρτητης Αρχής, έχουμε καταφέρει και έχουμε περάσει ένα μήνυμα στην αγορά, ότι προσέχουμε, ψάχνουμε, ερευνούμε και ελέγχουμε έτσι ώστε να σιγουρευόμαστε ότι το νομικό πλαίσιο το οποίο εφαρμόζουμε πράγματι τηρείται.

Έρχομαι τώρα στο βασικό το οποίο είπατε, που αφορά τα στοιχεία του πληθωρισμού. Μας είπατε, κ. Ανδρουλάκη, ότι η Ελλάδα είναι περίπου στον ευρωπαϊκό μέσο όρο ως προς τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη. Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο πιο χαμηλά, τα δικά μου στοιχεία είναι λίγο διαφορετικά. Ας υποθέσουμε ότι αυτό το οποίο λέτε είναι πραγματικό.

Είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ποια είναι η «ακρίβεια Μητσοτάκη»; Αν είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τότε γιατί καταλογίζετε σε αυτή την κυβέρνηση ότι είναι «πρωταγωνίστρια στην ακρίβεια», όταν εσείς ο ίδιος έρχεστε με τα στοιχεία τα οποία επικαλείστε και λέτε ότι είμαστε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Κάνατε αναφορά στην περίοδο της πανδημίας. Μα, δεν θυμάστε, κ. Ανδρουλάκη, ότι κληθήκαμε να διαχειριστούμε μία πρωτοφανή κρίση, όπου ταυτόχρονα είχαμε κατάρρευση της ζήτησης, αλλά και κατάρρευση των εφοδιαστικών αλυσίδων, με αλυσιδωτές επιπτώσεις στην αγορά. Και αν δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση να στηρίξει την ελληνική οικονομία με δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, σήμερα δεν θα ήμασταν στο σημείο το οποίο βρεθήκαμε. Τα ξεχνάτε αυτά;

Κατά συνέπεια, επιβεβαιώνετε αυτό το οποίο έλεγα στην πρωτολογία μου και το οποίο δεν θέλατε να αμφισβητήσετε ουσιαστικά, έμπρακτα με στοιχεία, ότι πράγματι η ακρίβεια είναι ένα συνολικό ευρωπαϊκό πρόβλημα, όχι μόνο ευρωπαϊκό, παγκόσμιο πρόβλημα. Σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την άνοδο στις τιμές των καυσίμων και εκτιμούμε ότι από τη στιγμή που θα υπάρχει -και ελπίζουμε- μία αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων, θα δούμε σταδιακά και μία μείωση του πληθωρισμού.

Όπως, επίσης, αμφισβητήσατε και τη δυνατότητα ή τη διάθεση της κυβέρνησης να συνομιλεί με την αγορά. Δεν μου λέτε, κ. Ανδρουλάκη, εσείς δεν συναντιέστε με φορείς της αγοράς; Δεν συναντιέστε με τον…

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)

Α, «δεν βγάζετε νόμους». Ποιους νόμους; Εσείς μας κατηγορήσατε ότι συνομιλούμε με τα καρτέλ.

Εμείς, λοιπόν, κάναμε μία συνεννόηση, όπως οφείλουμε να κάνουμε με την αγορά και είπαμε κάτι πολύ απλό: κυρίες και κύριοι της βιομηχανίας, κυρίες και κύριοι των σούπερ μάρκετ, μπορούμε να βάλουμε όλοι μαζί πλάτη για να στηρίξουμε τον Έλληνα καταναλωτή; Μπορούμε, πρέπει να το κάνουμε;

Πράγματι, αυτή η συναντίληψη οδηγεί σε μία σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες και σε μία σημαντική μείωση τιμών, εκτιμούμε, από τον Σεπτέμβριο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται με έναν τρόπο, ο οποίος τελικά υπηρετεί τα συμφέροντα του καταναλωτή.

Εσείς τι θα κάνατε, δηλαδή; Θα βγάζατε «φετβά», θα βγάζατε Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, να μειώσετε τις τιμές; Μα, είναι σοβαρά πράγματα αυτά, κ. Ανδρουλάκη, σε μία αγορά η οποία λειτουργεί με τους δικούς της κανόνες;

Εμείς, λοιπόν, έχουμε όλη τη διάθεση να συνομιλήσουμε με την αγορά, με συνθήκες διαφάνειας, όπως μιλήσαμε και με τα διυλιστήρια και είπαμε και στα διυλιστήρια ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να μπει πλάτη για να στηριχθεί ο Έλληνας καταναλωτής, έτσι ώστε να συμπιεστούν σε έναν βαθμό τα περιθώρια κέρδους και να μπορέσουν τελικά και οι Έλληνες καταναλωτές να είναι ωφελημένοι. Εξακολουθώ να μην αντιλαμβάνομαι ποια είναι η εναλλακτική σε αυτό το οποίο εμείς κάνουμε και υλοποιούμε.

Επαναλαμβάνω, εμείς έχουμε μια πολιτική πολύ συγκεκριμένη: αυξάνουμε ονομαστικούς μισθούς. Αυτό δεν αμφισβητείται, κ. Ανδρουλάκη, και δεν αμφισβητείται από τα στοιχεία της «Εργάνης». Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στη χώρα μας έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ. Είχαμε δεσμευθεί ότι αυτό θα γίνει το 2027. Ο κατώτατος μισθός είναι στα 920 ευρώ και εκτιμώ ότι θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ, όπως είχαμε δεσμευθεί το 2023.

Έχουμε ψηφίσει μια σειρά από στοχευμένες φορολογικές μειώσεις. Αναφερθήκατε στους νέους και στη στέγη. Σήμερα ο νέος, μέχρι 25 ετών, δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος. Το ξαναλέω, δεν πληρώνει φόρο εισοδήματος. Αυτό δεν είναι μία βοήθεια στο νέο παιδί, το οποίο μπαίνει νωρίς στην αγορά εργασίας;

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)

«Είναι ο ίδιος που δεν βρίσκει σπίτι», μάλιστα. Ενώ εσείς θα έρθετε με μαγικό τρόπο να του δώσετε τζάμπα σπίτια. Σταματήστε, επιτέλους, αυτόν τον λαϊκισμό. Αυτόν πλήρωσε η χώρα πολύ ακριβά εδώ και δεκαετίες. Και, δυστυχώς, αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι αναπαράγετε, κ. Ανδρουλάκη, τις χειρότερες εκφάνσεις του πολιτικού λόγου της αντιπολίτευσης.

Σας προκάλεσα εδώ, σας έθεσα ένα συγκεκριμένο ερώτημα το οποίο δεν ήσασταν σε θέση να απαντήσετε. Η εμβληματική σας ανακοίνωση για 13η σύνταξη δεν ξέρατε αυτή τη στιγμή πόσο στοιχίζει. Και μετά απορείτε, κυρίες και κύριοι του ΠΑΣΟΚ, γιατί τα ποσοστά σας είναι «κολλημένα».

Είχατε τρία χρόνια να οικοδομήσετε έναν σοβαρό πολιτικό λόγο αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και το μόνο που καταφέρατε είναι «να αναστήσετε» πολιτικά κάποιους, οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν ουσιαστική παρουσία στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε, κ. Ανδρουλάκη, επάξια τον τίτλο του πολιτικού «Λαζάρου».

Ευχαριστώ πολύ».