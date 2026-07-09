Ο Βέλγος πρωθυπουργός ανακάλυψε όταν προσγειώθηκε στις Βρυξέλλες ότι το δώρο του Ερντογάν ήταν όπλο.

Το αποχαιρετιστήριο δώρο του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στους ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ, προκάλεσε πονοκέφαλο στους αξιωματούχους αρκετών χωρών. Γιατί έπρεπε να αποφασίσουν τι θα κάνουν με το περίστροφο. Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι που δεν ήξεραν καν ότι κουβαλούσαν όπλο στο κουτί που τους είχε δώσει ο Τούρκος πρόεδρος.

Ως οικοδεσπότης της Συνόδου του ΝΑΤΟ, ο Ερντογάν πρωτοτύπησε στο δώρο του. Χάρισε στους ηγέτες των χωρών- μελών της Συμμαχίας από ένα vintage τουρκικό περίστροφο, στο οποίο ήταν χαραγμένο το όνομα του καθενός.

Το όπλο ήταν ένα Gumusay .357 Magnum, ένα σπάνιο εξάσφαιρο περίστροφο, κατασκευής της τουρκικής εταιρείας ΜΚΕ τη δεκαετία του ‘90. Όλοι οι ηγέτες έλαβαν το ίδιο μοντέλο, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πέδρο Σάντσεθ. Συνοδευόταν από σφαίρες, ήταν σε ένα ξύλινο κουτί, με τη σημαία της Τουρκίας και το λογότυπο του ΝΑΤΟ και μια επιγραφή που ανέφερε στα τουρκικά και τα αγγλικά: «Gumusay, το πρώτο περίστροφο που κατασκευάστηκε στη χώρα μας».

Επίσης, στο δώρο υπήρχε σημείωμα του Ερντογάν, που εξαιρούσε το όπλο από τον έλεγχο εξαγωγών, σύμφωνα με τον Κιρ Στάρμερ, τον πρώτο από τους ηγέτες που αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, στην πτήση της επιστροφής του από την Τουρκία. Ο Βρετανός πρωθυπουργός άφησε το περίστροφο στην Τουρκία, προκειμένου να παροπλιστεί. Συνοδευόταν από εξοπλισμό καθαρισμού και 500 σφαίρες, δήλωσε στο Reuters πηγή από τη Ντάουνινγκ Στριτ.

Στο Πολεμικό Μουσείο το όπλο που έδωσε ο Ερντογάν στον Μητσοτάκη

Κάποιοι από τους ηγέτες που συμμετείχαν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ σκοπεύουν να δωρίσουν το περίστροφο που τους χάρισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ανάμεσά τους και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Έλληνας πρωθυπουργός σχεδιάζει να δώσει το δικό του περίστροφο στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, σύμφωνα με το Reuters.

{https://x.com/nexta_tv/status/2075233832282816901}

Ο Βέβερ είδε το δώρο του Ερντογάν φτάνοντας στις Βρυξέλλες

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου, Μπαρτ ντε Βέβερ, εξεπλάγη όταν προσγειώθηκε στις Βρυξέλλες και διαπίστωσε πως στις αποσκευές του είχε ένα περίστροφο και σφαίρες. Παρέδωσε το δώρο του Ερντογάν στην αστυνομία του αεροδρομίου των Βρυξελλών, προκειμένου να τοποθετηθεί σε χρηματοκιβώτιο.

«Έμαθε την ακριβή φύση του δώρου» μετά την προσγείωση, δήλωσε Βέλγος αξιωματούχος στο AFP. «Ο πρωθυπουργός εξεπλάγη και αμέσως το παρέδωσε στην αστυνομία του αεροδρομίου, προκειμένου να το τοποθετήσουν σε ασφαλές σημείο και η διαχείριση του ζητήματος έγινε σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες», συμπλήρωσε.

Η ομάδα ασφαλείας του Βέλγου πρωθυπουργού είχε τριπλό «πονοκέφαλο», αφού χειρίστηκε και τα περίστροφα που δώρισε ο Τούρκος πρόεδρος στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Αντόνιο Κόστα. Το όπλο της προέδρου της Κομισιόν θα παροπλιστεί και θα δωριστεί σε στρατιωτικό μουσείο.

{https://x.com/clashreport/status/2075152147365200089}

Οι άσχημες μνήμες των Πολωνών

Συνεργάτης του Κάρολ Ναβρότσκι δήλωσε στο Radio RMF πως το περίστροφο του Πολωνού πρωθυπουργού περιμένει να πάρει άδεια από το τελωνείο, στο αεροδρόμιο της Βαρσοβίας και θα φυλαχτεί σε κατάλληλο σημείο «ώστε πρώτα από όλα να είναι ασφαλές και δεύτερον σεβαστό ως δώρο». Σίγουρα κανένας δεν θα πυροβολεί με αυτό, συμπλήρωσε.

Το περιστατικό ξύπνησε άσχημες μνήμες στους Πολωνούς. Τον Δεκέμβριο του 2022, ο αρχηγός της πολωνικής αστυνομίας γύρισε από την Ουκρανία με δώρο έναν εκτοξευτή αντιαρματικών χειροβομβίδων, που εξερράγη στο γραφείο του. Ο ίδιος τραυματίστηκε ελαφρά και προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στο αρχηγείο της αστυνομίας στη Βαρσοβία.

Από τα γραφεία των πρωθυπουργών της Ολλανδίας και της Σουηδίας δήλωσαν πως τα δικά τους περίστροφα μεταφέρθηκαν στις πρεσβείες των δύο χωρών στην Άγκυρα. Το ολλανδικό θα παροπλιστεί, ενώ το σουηδικό περιμένει τα έγγραφα για την εισαγωγή του στη χώρα.

Του Φρίντριχ Μερτς επίσης έμεινε στην Τουρκία. Το όπλο της Τζόρτζια Μελόνι ήδη έχει τοποθετηθεί μαζί με άλλα δώρα, στην έδρα της ιταλικής κυβέρνησης, το Palazzo Chigi. Ο Μαρκ Κάρνεϊ πήρε μαζί του το περίστροφο, αλλά άφησε τις σφαίρες στην Τουρκία, δήλωσαν Καναδοί αξιωματούχοι, χωρίς να εξηγήσουν γιατί.

Με αυτό το ασυνήθιστο δώρο, ο Ερντογάν ήθελε να αναδείξει την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας, που έχει γίνει βασικό εργαλείο εξαγωγών και εξωτερικής πολιτικής. Η σύγχρονη βιομηχανία όπλων της Τουρκίας επικεντρώνεται κυρίως στα ημιαυτόματα. Σύμφωνα με το Small Arms Survey, η Τουρκία ήταν ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας μικρών όπλων από το 2019 έως το 2024, πίσω από τις ΗΠΑ και την Ιταλία. Οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια δολάρια.