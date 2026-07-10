«Η μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους απαιτεί να μην υπάρξει καμία σκιά ατιμωρησίας».

Η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωσή της χαρακτηρίζει τις σημερινές συλληψεις για την τραγωδία στη Marfin μια εξέλιξη που δημιουργεί «ελπίδα δικαίωσης για τα θύματα και τις οικογένειές τους», οι οποίες επί χρόνια περιμένουν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Όπως σημειώνεται από πλευράς Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης «Είναι μια ελπίδα πρώτα απ' όλα για τις οικογένειες των θυμάτων, που επί χρόνια περιμένουν δικαίωση, αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία. Η μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους απαιτεί να μην υπάρξει καμία σκιά ατιμωρησίας.

Σε μια δημοκρατική πολιτεία, κάθε εγκληματική πράξη και κάθε μορφή βίας και τρομοκρατίας οφείλει να διερευνάται σε βάθος και να οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης. Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η υπεράσπιση του κράτους δικαίου και η εμπέδωση μιας δημοκρατίας που απορρίπτει τη βία από όπου κι αν προέρχεται αποτελούν κοινή ευθύνη όλων μας.»