«Τέτοια απαξίωση και επικινδυνότητα για τη χώρα και τους πολίτες δεν έχει προηγούμενο», αναφέρει σε μήνυμά της η Μαρία Καρυστιανού.

«Βολές» κατά της κυβέρνησης, αλλά και κατά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το κράτος δικαίου εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού με βίντεο που ανέβασε στους προσωπικούς της λογαριασμούς.

Στην πρώτη της δημόσια τοποθέτηση ως αρχηγός κόμματος, η πρώην προέδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών κατηγόρησε την ΕΕ ότι καλύπτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη στις «παραβιάσεις της αρχής του κράτους δικαίου», ενώ σχολιάζει και το γεγονός πως η Λάουρα Κοβέσι επικαλέστηκε τον ίδιο κανονισμό που είχε επικαλεστεί και η ίδια για το ζήτημα του κράτους δικαίου.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού:

«Γιατί η Ευρωπαϊκή επιτροπή συνεχίζει να καλύπτει την κυβέρνηση Μητσοτάκη και να ανέχεται τις συνεχείς παραβιάσεις της αρχής του κράτους δικαίου που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την ΕΕ; Στις 27/2 κατέθεσα επείγον στην ΕΕ, ζητώντας να τηρήσει τον Ευρωπαϊκό κανονισμό 2092-2020 και τώρα 3 μήνες μετά η κα Κοβέσι επικαλείται τον ίδιο κανονισμό στην επιστολή της στην ΕΕ, επικρίνοντας την ελληνική κυβέρνηση.

Παράλληλα με το ίδιο υπόμνημα έθεσα και άλλα μείζονος θέματα ολιγωρίας των ευρωπαϊκών οργάνων και κατέγραψα παραβιάσεις της ενωσιακής νομοθεσίας που έχω καταγγείλει για την δικογραφία των Τεμπών όπως εκταφές, παραβίαση νομοθεσίας για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και άλλα. Όμως από τον Φεβρουάριο η ΕΕ όχι μόνο δεν έχει απαντήσει στο υπόμνημά μου, όπως βέβαια δεν έχουν απαντήσει και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα, αλλά εξόφθαλμα αδρανεί, χωρίς να ανταποκρίνεται στο ρόλο της ως θεματοφύλακα του κράτους δικαίου. Και μόλις τώρα, 3 μήνες μετά, η ευρωπαϊκή εισαγγελία στην οποία είχα επίσης κοινοποιήσει το υπόμνημά μου, καταγγέλλει και η ίδια την ελληνική κυβέρνηση και ζητά την εφαρμογή του ίδιου κανονισμού.

Το άρθρο 86 του Συντάγματος και η ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων που επεδίωξε η κυβέρνηση μέσα από την καταχρηστική εφαρμογή του, ο κυβερνητικός διορισμός της ηγεσίας της δικαστικής εξουσίας και κάθε είδους ακαταδίωκτα δεν είναι απλά προς κατάργηση, αλλά ήδη τίθεται θέμα για την ίδια την ισχύ τους αφού είναι αντίθετα στην αρχή του κράτους δικαίου που υποχρεούστε να τηρείτε κύριε πρωθυπουργέ.

Μετά από όλο αυτό τον διεθνή διασυρμό της χώρας και την έκθεσή της στον κίνδυνο διακοπής των ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα συνεχίσετε να διορίζεται τους αρεστούς σας στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας; Θα θέσετε για ακόμη μία φορά τη χώρα στον κίνδυνο παραβίασης της αιρεσιμότητας πέρα από τη διεθνή διαπόμπευση προκειμένου να γλιτώσετε τους ποινικά υπόλογους υπουργούς των δικογραφιών από την ποινική έρευνα, τη λογοδοσία και την τιμωρία; Τέτοια απαξίωση και επικινδυνότητα για τη χώρα και τους πολίτες δεν έχει προηγούμενο».

