Γιατί σπανίζουν σήμερα τέτοιοι κοινοβουλευτικοί άνδρες.

Ο Γιώργος Βλάχος, βουλευτής της ΝΔ, είτε συμφωνεί κανείς μαζί του πολιτικά είτε διαφωνεί, αποτελεί μια σπάνια για τις μέρες μας περίπτωση κοινοβουλευτικού άνδρα.

Αφορμή για τις παραπάνω διαπιστώσεις αποτελεί η στάση του τις τελευταίες ημέρες με την αποχή του από τις ψηφοφορίες για τη σύσταση Προανακριτικής και Εξεταστικής Επιτροπής, προτάσεις που η γραμμή του Μαξίμου ήταν η καταψήφισή τους ώστε να κουκουλωθούν τα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ αντιστοίχως.

Ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής και στις δυο ψηφοφορίες επέλεξε να απόσχει.

Για την Προανακριτική το σκεπτικό του απλό, μα και τόσο σημαντικό: «Εμένα στην προηγούμενη Προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη μου τηλεφώνησαν από το Μαξίμου και μου ζήτησαν να απόσχω από την ψηφοφορία. Το ίδιο έκανα και τώρα. Απείχα. Γιατί να πράξω διαφορετικά; Εξάλλου στην Προανακριτική δεν υπάρχει κομματική γραμμή, η ψήφος είναι κατά συνείδηση».

Για την Εξεταστική για τις υποκλοπές είναι εξίσου ευθύς: «Είναι δυνατόν κορυφαία στελέχη της ΝΔ και της κυβέρνησης να μην θέλουν να μάθουν γιατί παρακολουθούνταν; Να μην το θέλει η κυβέρνηση; Από την άλλη, Εξεταστική με το σκεπτικό του ΠΑΣΟΚ που έλεγαν αυτό που έλεγαν για τον πρωθυπουργό δεν μπορούσα να την υπερψηφίσω. Γι΄ αυτό και επέλεξα την αποχή».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά την αποχή του από την ψηφοφορία για την Προανακριτική του τηλεφώνησε ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος, αλλά δεν μπόρεσε να απαντήσει, καταπονημένος από τη θεραπεία ασθένειας που τον ταλαιπωρεί. Για την απουσία του από την ψηφοφορία για την Εξεταστική δεν του τηλεφώνησε κανείς. Ο ίδιος θα συνεχίσει να αγωνίζεται «για την αποκατάσταση των αρχών της παράταξης» και κυρίως για την αποκάλυψη των υπαιτίων σκανδάλων που ταλανίζουν το κόμμα του, με κυριότερο -όπως τονίζει στους συνομιλητές του- αυτό των υποκλοπών.

«Δεν ζητώ τίποτε. ούτε υπουργοποίηση για να υποστείλω τις αρχές μου και τα πιστεύω μου», διαμηνύει στους συνομιλητές του. Και παραμένει «καραμανλικός», όταν άλλοι «καραμανλικοί» ανταλλάσσουν τα πιστεύω τους με μια θέση στη Βουλή ή για ένα υφυπουργείο!

Γι' αυτό και ο υπογράφων επιμένει: «Ωδή στο Γεώργιο Βλάχο». Είτε συμφωνεί κάποιος μαζί του, είτε και διαφωνεί έστω και ριζικά, πόσοι σαν τον Γιώργο Βλάχο υπάρχουν σήμερα στη Βουλή;