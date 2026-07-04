Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση για αυξημένη επαγρύπνηση, καθώς οι ισχυροί άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν συνθήκες ιδιαίτερα επικίνδυνες για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για την Κυριακή 5 Ιουλίου, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4) σε αρκετές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική, εξαιτίας των καιρικών συνθηκών που ευνοούν την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, στο επίπεδο κινδύνου 4 βρίσκονται:

Η Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας

Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας

Οι Περιφερειακές Ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας

Οι Κυκλάδες

Η Περιφέρεια Κρήτης

Η Πολιτική Προστασία έχει ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, τις Περιφέρειες και τους Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα και να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν περιστατικά πυρκαγιών.

Παράλληλα, απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Ειδικότερα, συνιστάται να αποφεύγονται η καύση ξερών χόρτων και υπολειμμάτων, η χρήση εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, οι υπαίθριες ψησταριές, το κάπνισμα μελισσών, καθώς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών, ενώ σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί εκδήλωση πυρκαγιάς, θα πρέπει να ειδοποιήσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας τον αριθμό 199.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

{https://x.com/CivPro_GR/status/2073350953080643759}